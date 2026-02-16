Cuatro recetas con col romanesco para ser el rey de la temporada

Estas cuatro recetas con col romanesco son solo una muestra de todo lo que puede ofrecer esta verdura tan especial

Hay verduras que entran primero por los ojos y la col romanesco es, sin duda, una de ellas. Con su forma geométrica casi perfecta, su color verde vibrante y ese aire hipnótico que parece sacado de otro planeta, el romanesco se ha ganado un lugar especial en las cocinas de quienes disfrutan comiendo bonito y bien. Pero más allá de su estética fascinante, esta verdura es una auténtica joya nutricional y culinaria. Delicado como la coliflor, con un sabor más fino y ligeramente dulce, crujiente, ligero y fácil de digerir, el romanesco está lleno de fibra, vitamina C y antioxidantes. Es perfecto al vapor, asado, salteado, en airfryer o en cremas suaves. Tan bonito como versátil en la cocina, hoy te proponemos cuatro recetas con col romanesco para disfrutarlo de maneras diferentes y deliciosas. Romanesco con cottage, olivada y anacardos; romanesco con parmesano; romanesco en airfryer con salsa de tahini y una reconfortante crema de romanesco, son nuestras sugerencias.

La primera receta es una auténtica sorpresa, romanesco con cottage, olivada y anacardos. Una combinación de sabores brutal que demuestra que no hace falta complicarse para comer bien. En apenas 5 minutos puedes tener listo este plato tan rico como equilibrado. El romanesco, ligeramente cocido o al vapor para mantener su textura crujiente, sirve de base perfecta para el contraste de ingredientes. El queso cottage aporta frescor y cremosidad, la olivada suma intensidad y ese punto salino tan adictivo, y los anacardos aportan el toque crujiente que lo redondea todo.

El romanesco con parmesano es un clásico reinventado que nunca falla. Aquí la clave está en respetar el producto y potenciar su sabor natural. Al hornearlo el romanesco desarrolla notas más dulces y una textura irresistible. El parmesano rallado o en lascas se funde ligeramente con el calor, aportando un sabor profundo, umami y envolvente que transforma la verdura en algo absolutamente delicioso. Esta receta es perfecta para quienes creen que las verduras son aburridas… hasta que las prueban así. Es una opción ideal como acompañamiento, pero también funciona como plato principal ligero.

Si buscas una forma diferente de cocinar esta verdura, el romanesco en airfryer con salsa de tahini te va a conquistar. La airfryer permite que el romanesco quede dorado por fuera y tierno por dentro, con una textura crujiente que lo hace irresistible. El contraste llega con la salsa de tahini, cremosa, ligeramente amarga y con ese toque tostado del sésamo que combina a la perfección con el sabor suave del romanesco.

No podía faltar una crema de romanesco, una de las formas más reconfortantes de disfrutar esta verdura. Su sabor delicado y ligeramente dulce la hace perfecta para cremas suaves, sedosas y muy agradables al paladar. Ideal para los días en los que apetece algo caliente, ligero y nutritivo. Esta crema es fácil de preparar, digestiva y muy versátil.

Aunque muy diferentes entre sí, estas recetas comparten algo en común, ponen en valor al romanesco sin disfrazarlo. Ahora, escoge, su puedes, tu receta favorita y ponte a cocinar.

Romancesco con cottage, olivada y anacardos Personas 2 pax. Tiempo 15 min. Dificultad Baja Ingredientes 1-2 rodajas de romanesco al horno

3-4 cucharadas de queso cottage (puede ser ricotta, requesón, queso fresco, mozzarella...)

3-4 cucharaditas de olivada (en mi caso de aceitunas negras, también podéis hacerlo casero o usar aceitunas picadas)

10-12 Anacardos tostados

Aceite de oliva Elaboración Cocinamos en el microondas Calienta el romanesco 2 minutos en el microondas. Emplatamos Coloca en la base del plato el romanesco, añade el queso cottage por encima, coloca la olivada sobre el queso o cerca para poderlo mezclar bien al comer, añade anacardos y un buen chorrito de aceite de oliva.

Romanesco con parmesano Personas 2 pax. Tiempo 30 min. Dificultad Baja Ingredientes 1 romanesco (o lo que te quieras comer)

1 taza de queso parmesano

sal y pimienta

Aceite de oliva Elaboración Prepara el horno Precalienta el horno a 200 grados unos 10 minutos . Prepara la col Corta los arbolitos del romanesco uno a uno. Cuece Vaporea los arbolitos unos 15 minutos, tienen que quedar blanditos pero firmes, que no se deshagan. Prepara para el horno Pásalos a una bandeja forrada con papel de horno. Aplasta los arbolitos con un vaso ( pon en medio papel de horno para que no se te peguen al vaso) Añadimos el queso y hornea Pinta cada árbol con aceite de oliva virgen y pon un puñado de parmesano encima. Hornea unos 8-10 minutos a 180 grados o hasta que veas bien dorada la capa de parmesano. Añade la pimienta.

Romanescu con salsa tahini Personas 2 pax. Tiempo 30 min. Dificultad Baja Ingredientes 1 romanesco

1 cucharada de aceite de oliva virgen extra

1/2 cdta de jengibre en polvo

1 cdta de cúrcuma en polvo

1 cdta de Orégano

1/4 cdta de sal del himalaya

1/4 cdta de comino en polvo

2 cdta de tahini

1 cdta de miel cruda

1 cdta de amino coco

1 chorrito de limón

Un chorrito de agua Elaboración Cocinamos Coge un romanescu corta los arbolitos y lávalos bien. Después ponlos al vapor durante unos 12-14 min aproximadamente Integramos ingredientes Ahora ponlo en un bol y añádele todas las especias más la cucharada de aceite de oliva y mezcla muy bien, viértelos en la bandeja de la airfryer y cocínalos sobre unos 8 minutos a 180º o hasta que estén doraditos. Prepara la salsa Mientras prepara la salsa, que es tan fácil como mezclar el tahini, la miel, los aminos, el chorrito de limón y el agua e incorpora muy bien, al principio parece que se corta, pero tienes que añadirle un pelín más de agua y seguir mezclando muy bien hasta que emulsione, cuando obtengas la textura deseada ponla en un recipiente. Emplata Saca el romanescu emplátalo junto a la salsa y listo para disfrutar.