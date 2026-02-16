Cuatro recetas con col romanesco para ser el rey de la temporada
Estas cuatro recetas con col romanesco son solo una muestra de todo lo que puede ofrecer esta verdura tan especial
Tres ideas para hacer con espinacas: una verdura con muchas propiedades
Hay verduras que entran primero por los ojos y la col romanesco es, sin duda, una de ellas. Con su forma geométrica casi perfecta, su color verde vibrante y ese aire hipnótico que parece sacado de otro planeta, el romanesco se ha ganado un lugar especial en las cocinas de quienes disfrutan comiendo bonito y bien. Pero más allá de su estética fascinante, esta verdura es una auténtica joya nutricional y culinaria. Delicado como la coliflor, con un sabor más fino y ligeramente dulce, crujiente, ligero y fácil de digerir, el romanesco está lleno de fibra, vitamina C y antioxidantes. Es perfecto al vapor, asado, salteado, en airfryer o en cremas suaves. Tan bonito como versátil en la cocina, hoy te proponemos cuatro recetas con col romanesco para disfrutarlo de maneras diferentes y deliciosas. Romanesco con cottage, olivada y anacardos; romanesco con parmesano; romanesco en airfryer con salsa de tahini y una reconfortante crema de romanesco, son nuestras sugerencias.
La primera receta es una auténtica sorpresa, romanesco con cottage, olivada y anacardos. Una combinación de sabores brutal que demuestra que no hace falta complicarse para comer bien. En apenas 5 minutos puedes tener listo este plato tan rico como equilibrado. El romanesco, ligeramente cocido o al vapor para mantener su textura crujiente, sirve de base perfecta para el contraste de ingredientes. El queso cottage aporta frescor y cremosidad, la olivada suma intensidad y ese punto salino tan adictivo, y los anacardos aportan el toque crujiente que lo redondea todo.
El romanesco con parmesano es un clásico reinventado que nunca falla. Aquí la clave está en respetar el producto y potenciar su sabor natural. Al hornearlo el romanesco desarrolla notas más dulces y una textura irresistible. El parmesano rallado o en lascas se funde ligeramente con el calor, aportando un sabor profundo, umami y envolvente que transforma la verdura en algo absolutamente delicioso. Esta receta es perfecta para quienes creen que las verduras son aburridas… hasta que las prueban así. Es una opción ideal como acompañamiento, pero también funciona como plato principal ligero.
Si buscas una forma diferente de cocinar esta verdura, el romanesco en airfryer con salsa de tahini te va a conquistar. La airfryer permite que el romanesco quede dorado por fuera y tierno por dentro, con una textura crujiente que lo hace irresistible. El contraste llega con la salsa de tahini, cremosa, ligeramente amarga y con ese toque tostado del sésamo que combina a la perfección con el sabor suave del romanesco.
No podía faltar una crema de romanesco, una de las formas más reconfortantes de disfrutar esta verdura. Su sabor delicado y ligeramente dulce la hace perfecta para cremas suaves, sedosas y muy agradables al paladar. Ideal para los días en los que apetece algo caliente, ligero y nutritivo. Esta crema es fácil de preparar, digestiva y muy versátil.
Aunque muy diferentes entre sí, estas recetas comparten algo en común, ponen en valor al romanesco sin disfrazarlo. Ahora, escoge, su puedes, tu receta favorita y ponte a cocinar.
Romancesco con cottage, olivada y anacardos
Ingredientes
- 1-2 rodajas de romanesco al horno
- 3-4 cucharadas de queso cottage (puede ser ricotta, requesón, queso fresco, mozzarella...)
- 3-4 cucharaditas de olivada (en mi caso de aceitunas negras, también podéis hacerlo casero o usar aceitunas picadas)
- 10-12 Anacardos tostados
- Aceite de oliva
Elaboración
Cocinamos en el microondas
Calienta el romanesco 2 minutos en el microondas.
Emplatamos
Coloca en la base del plato el romanesco, añade el queso cottage por encima, coloca la olivada sobre el queso o cerca para poderlo mezclar bien al comer, añade anacardos y un buen chorrito de aceite de oliva.
Romanesco con parmesano
Ingredientes
- 1 romanesco (o lo que te quieras comer)
- 1 taza de queso parmesano
- sal y pimienta
- Aceite de oliva
Elaboración
Prepara el horno
Precalienta el horno a 200 grados unos 10 minutos .
Prepara la col
Corta los arbolitos del romanesco uno a uno.
Cuece
Vaporea los arbolitos unos 15 minutos, tienen que quedar blanditos pero firmes, que no se deshagan.
Prepara para el horno
Pásalos a una bandeja forrada con papel de horno.
Aplasta los arbolitos con un vaso ( pon en medio papel de horno para que no se te peguen al vaso)
Añadimos el queso y hornea
Pinta cada árbol con aceite de oliva virgen y pon un puñado de parmesano encima. Hornea unos 8-10 minutos a 180 grados o hasta que veas bien dorada la capa de parmesano. Añade la pimienta.
Romanescu con salsa tahini
Ingredientes
- 1 romanesco
- 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra
- 1/2 cdta de jengibre en polvo
- 1 cdta de cúrcuma en polvo
- 1 cdta de Orégano
- 1/4 cdta de sal del himalaya
- 1/4 cdta de comino en polvo
- 2 cdta de tahini
- 1 cdta de miel cruda
- 1 cdta de amino coco
- 1 chorrito de limón
- Un chorrito de agua
Elaboración
Cocinamos
Coge un romanescu corta los arbolitos y lávalos bien.
Después ponlos al vapor durante unos 12-14 min aproximadamente
Integramos ingredientes
Ahora ponlo en un bol y añádele todas las especias más la cucharada de aceite de oliva y mezcla muy bien, viértelos en la bandeja de la airfryer y cocínalos sobre unos 8 minutos a 180º o hasta que estén doraditos.
Prepara la salsa
Mientras prepara la salsa, que es tan fácil como mezclar el tahini, la miel, los aminos, el chorrito de limón y el agua e incorpora muy bien, al principio parece que se corta, pero tienes que añadirle un pelín más de agua y seguir mezclando muy bien hasta que emulsione, cuando obtengas la textura deseada ponla en un recipiente.
Emplata
Saca el romanescu emplátalo junto a la salsa y listo para disfrutar.
Crema de romanesco
Ingredientes
- 1 romanesco
- 1 cebolla
- 1 puerro
- 1 calabacín blanco
- Un poco de jengibre fresco (opcional)⠀
- Un poco de sal
- Agua
- Un chorrito de aceite de oliva VE crudo para servir al final
Elaboración
Preparamos los ingredientes
Pica la cebolla y el puerro y ponlos en una cazuela con agua. Hierve durante unos 10 minutos para que empiecen a ablandarse.
Añade el calabacín troceado, un poco de jengibre pelado y picado (opcional), y el romanescu separado en arbolitos.
Cocina
Cubre con agua, añade un poco de sal y deja que hierva 20 minutos con la tapa puesta. Hasta que el romanescu esté tierno.
Tritura
Tritura el puré pero antes de hacerlo quita casi todo el líquido y vete añadiendo poco a poco hasta conseguir la textura que quieras.
Emplata
Sirve con un chorrito de aceite de oliva virgen extra.