La receta de los ‘espaguetis de crep dulce’ que se está poniendo de moda
Os traemos una idea muy sugerente para hacer un postre distinto y muy rico que va a sorprender a tus comensales
En los tiempos que corren, las buenas ideas se hacen virales. El consumo masivo de contenido en redes sociales hace que cualquier ocurrencia más o menos acertada e incluso algunos pensamientos brillantes corran como la pólvora llegando a prácticamente cualquier rincón del mundo.
Algo así ha pasado con la propuesta que os traemos hoy. Estos espaguetis de crep dulce parece ser que fueron una idea de una cocinera turca, pero que han acabado por dar la vuelta al planeta hasta el punto de ponerse de moda. Ya sea por seguir la tendencia actual o porque tienen una pinta increíble, te contamos cómo se hacen.
La receta de espaguetis de crep dulce
Ingredientes
- Mantequilla para cocinar
- 2 tazas de harina de trigo
- 2 huevos
- 1 taza de leche
- 2 cucharadas de azúcar
- 1 pizca de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
- Toppings al gusto, en este caso fresas y chocolate derretido
Elaboración
Preparamos la masa
Echamos en un bol grande los huevos, el azúcar y una pizca de vainilla. Lo batimos hasta que tengamos una mezcla sin grumos, homogénea. Lo metemos unos 20’ al frigorífico, para que repose y su textura sea más suave.
Hacemos los crepes
Echamos mantequilla en una sartén y la derretimos a fuego medio. Después podemos ir echando pequeñas cantidades en forma de tira de la mezcla que hemos hecho antes o podemos ir haciendo pequeños círculos y cortarlos posteriormente. Elijamos la forma que elijamos, no hemos de cocinarlos más de un par de minutos por cada lado, hasta que estén doraditas. Una vez que hayamos preparado toda la mezcla, lo reservamos.
Preparamos los toppings
En función de los toppings que queramos echar, podemos prepararlos antes o después de cocinar los crepes. En este caso, como vamos a echar chocolate derretido y fresas, lo hacemos después.
Lavamos y cortamos las fresas en pequeñas rodajas y las echamos encima de los espaguetis de crepes. Después derretimos unas onzas de chocolate al baño María y las echamos por encima, haciendo que quede bien repartido.