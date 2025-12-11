Iván Fuente 11 DIC 2025 - 17:00h.

Os traemos una idea muy sugerente para hacer un postre distinto y muy rico que va a sorprender a tus comensales

En los tiempos que corren, las buenas ideas se hacen virales. El consumo masivo de contenido en redes sociales hace que cualquier ocurrencia más o menos acertada e incluso algunos pensamientos brillantes corran como la pólvora llegando a prácticamente cualquier rincón del mundo.

Algo así ha pasado con la propuesta que os traemos hoy. Estos espaguetis de crep dulce parece ser que fueron una idea de una cocinera turca, pero que han acabado por dar la vuelta al planeta hasta el punto de ponerse de moda. Ya sea por seguir la tendencia actual o porque tienen una pinta increíble, te contamos cómo se hacen.