Tres ideas para hacer con espinacas: una verdura con muchas propiedades
Las espinacas son una verdura con muchísimas propiedades y grandes posibilidades culinarias
Comer es un placer y hacerlo bien es doblemente placentero. Cuando degustamos un buen plato que además es sano no sólo disfrutamos de una comida sabrosa, sino que ayudamos a nuestro cuerpo a obtener los nutrientes que necesita para mantenerse y en forma.
Aunque no siempre es fácil encontrar alimentos que cumplan ambas premisas, ser sanos y estar buenos, hoy os traemos tres propuestas con una verdura muy habitual en la gastronomía española y con muchísimas propiedades, pero que no siempre entra por el ojo a la hora de satisfacer al paladar. Para evitar eso y convertir a este superalimento en una opción muy apetecible rescatamos tres recetas con espinacas.
Las propiedades de las espinacas
Las espinacas son una verdura tremendamente saludable y beneficiosa para el ser humano. Entre sus propiedades destacan su papel antioxidante, su alto contenido en fibra así como por ser rica en vitaminas A, C, B, E y F, además de minerales como el hierro, el magnesio, o el potasio.
Todas estas propiedades hacen que entre sus beneficios para la salud estén su papel como antioxidante y como facilitador de la digestión, lo que a su vez mejora el metabolismo. Las espinacas también son buenas para el buen funcionamiento del cerebro gracias a la gran cantidad de minerales que tienen, además de mejorar la visión por su aporte de betacaroteno, un antioxidante clave para el ojo.
La receta de espinacas con espaguetis
Ingredientes
- 400 gramos de espaguetis
- 300 gramos de espinacas
- 150 gramos de tomate cherry
- 2 dientes de ajo
- Aceite de oliva
- Sal y pimienta
Elaboración
Con la pasta
Cocemos la pasta durante 8-10 minutos hasta que esté al dente. La escurrimos y la reservamos.
Con los tomates cherry
Partimos los dientes de ajo y los sofreímos en la sartén con un poco de aceite de oliva, cuando esté listo añadimos los tomates cherry partidos por la mitad y lo salpimentamos. Lo tenemos a fuego medio hasta que los tomates se ablanden y suelten su jugo.
Añadimos las espinacas y los espaguetis
Cuando estén los tomates blandos añadimos las espinacas y bajamos el fuego al mínimo. En un par de minutos estarán listas, será entonces cuando añadiremos los espaguetis. Lo removemos para que se mezcle bien todo y servimos. ¡Buen provecho!
La receta de espinacas salteadas con bacon y nata
Ingredientes
- 600 gramos de espinacas
- 1 cebolleta
- 5 tiras bacon ahumado
- 1 brick de nata
- Leche
- 1 cucharada de mostaza dulce
- Aceite de oliva virgen extra
- Pimienta negra
- Ajo en polvo
Elaboración
Preparamos el bacon y la cebolleta
Echamos la cebolleta en una sartén y la cocinamos durante unos 5 minutos, hasta que esté bien doradita. Después añadimos el bacon cortado en trozos y lo cocinamos otros 5 minutos.
Añadimos las espinacas
Cuando el bacon también esté doradito echamos las espinacas, lo salpimentamos y lo cocinamos durante 15 minutos a fuego lento.
Pasado este tiempo añadimos la nata junto con un chorro de leche y una cucharada de mostaza dulce, lo removemos y lo cocinamos durante otros 15 minutos a fuego medio, hasta que todo esté bien mezclado y tenga una textura cremosa. Para rematar podemos añadir un poco de queso rallado, para darle un toque extra.
La receta de garbanzos con espinacas
Ingredientes
- 500 gramos de garbanzos cocidos
- 400 gramos de espinacas congeladas
- 2 dientes de ajo
- 1 pan en rebanadas
- Comino molido
- Pimentón dulce
- Cilantro molido
- Pimienta blanca
- Salsa de tomate
- Agua
- Aceite de oliva, sal y pimienta
Elaboración
Con las espinacas
Cocemos durante 15 minutos las espinacas en una cazuela con dos dedos de agua. Cuando estén listas escurrimos el agua y las picamos.
Preparamos la majada
Echamos en una sartén el diente de ajo y lo freímos. Cuando esté listo lo retiramos y freímos las rebanadas de pan hasta que estén doradas. Las escurrimos el exceso de aceite y las echamos en el recipiente de la batidora, añadimos el diente de ajo, el comino, el cilantro, el pimentón, la pimienta blanca, la salsa de tomate y una pizca de sal. Lo trituramos.
Con los garbanzos
En el aceite donde hemos freído los dientes de ajo y las rebanadas de pan echamos las espinacas picadas y las salteamos durante un par de minutos antes de echar la majada. Le damos un toque durante dos minutos, mientras lo removemos para que se mezcle todo bien. Para acabar añadimos los garbanzos ya cocidos y lo cocinamos todo durante otros cinco minutos. ¡Listo!