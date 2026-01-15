Iván Fuente 15 ENE 2026 - 13:30h.

Las espinacas son una verdura con muchísimas propiedades y grandes posibilidades culinarias

Empanadillas de espinacas, piñones y ricota en freidora de aire: listas en 15 minutos

Comer es un placer y hacerlo bien es doblemente placentero. Cuando degustamos un buen plato que además es sano no sólo disfrutamos de una comida sabrosa, sino que ayudamos a nuestro cuerpo a obtener los nutrientes que necesita para mantenerse y en forma.

Aunque no siempre es fácil encontrar alimentos que cumplan ambas premisas, ser sanos y estar buenos, hoy os traemos tres propuestas con una verdura muy habitual en la gastronomía española y con muchísimas propiedades, pero que no siempre entra por el ojo a la hora de satisfacer al paladar. Para evitar eso y convertir a este superalimento en una opción muy apetecible rescatamos tres recetas con espinacas.

Las propiedades de las espinacas

Las espinacas son una verdura tremendamente saludable y beneficiosa para el ser humano. Entre sus propiedades destacan su papel antioxidante, su alto contenido en fibra así como por ser rica en vitaminas A, C, B, E y F, además de minerales como el hierro, el magnesio, o el potasio.

Todas estas propiedades hacen que entre sus beneficios para la salud estén su papel como antioxidante y como facilitador de la digestión, lo que a su vez mejora el metabolismo. Las espinacas también son buenas para el buen funcionamiento del cerebro gracias a la gran cantidad de minerales que tienen, además de mejorar la visión por su aporte de betacaroteno, un antioxidante clave para el ojo.

La receta de espinacas con espaguetis Personas 4 pax. Tiempo 40 min. Dificultad Baja Ingredientes 400 gramos de espaguetis

300 gramos de espinacas

150 gramos de tomate cherry

2 dientes de ajo

Aceite de oliva

Sal y pimienta Elaboración Con la pasta Cocemos la pasta durante 8-10 minutos hasta que esté al dente. La escurrimos y la reservamos. Con los tomates cherry Partimos los dientes de ajo y los sofreímos en la sartén con un poco de aceite de oliva, cuando esté listo añadimos los tomates cherry partidos por la mitad y lo salpimentamos. Lo tenemos a fuego medio hasta que los tomates se ablanden y suelten su jugo. Añadimos las espinacas y los espaguetis Cuando estén los tomates blandos añadimos las espinacas y bajamos el fuego al mínimo. En un par de minutos estarán listas, será entonces cuando añadiremos los espaguetis. Lo removemos para que se mezcle bien todo y servimos. ¡Buen provecho!

La receta de espinacas salteadas con bacon y nata Dificultad Baja Ingredientes 600 gramos de espinacas

1 cebolleta

5 tiras bacon ahumado

1 brick de nata

Leche

1 cucharada de mostaza dulce

Aceite de oliva virgen extra

Pimienta negra

Ajo en polvo Elaboración Preparamos el bacon y la cebolleta Echamos la cebolleta en una sartén y la cocinamos durante unos 5 minutos, hasta que esté bien doradita. Después añadimos el bacon cortado en trozos y lo cocinamos otros 5 minutos. Añadimos las espinacas Cuando el bacon también esté doradito echamos las espinacas, lo salpimentamos y lo cocinamos durante 15 minutos a fuego lento. Pasado este tiempo añadimos la nata junto con un chorro de leche y una cucharada de mostaza dulce, lo removemos y lo cocinamos durante otros 15 minutos a fuego medio, hasta que todo esté bien mezclado y tenga una textura cremosa. Para rematar podemos añadir un poco de queso rallado, para darle un toque extra.