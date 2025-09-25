Esta es una opción rica, muy saludable y que apenas requiere tiempo para salvar cualquier cena
La receta de los nachos españoles del chef José Andrés: "Inspiración vasca"
Muchas veces nos encontramos al final del día delante del frigorífico pensando qué cenar. La tentación de pedir algo puede aparecer, pero si se quiere una opción saludable la oferta se reduce. Y no siempre es barato, por lo que volvemos al punto de partida. Para esas situaciones en las que el cansancio pesa, hay pocas ganas de cocinar y no se quiere emplear mucho tiempo en ello os traemos una propuesta rápida, sencilla y que además es rica en proteínas. Vamos a ello.
La pechuga de pollo a la plancha con espinacas y fresas es una sugerencia que no sólo es saludable, sino que es rápida de hacer (podemos tenerla lista en unos 20 minutos) y muy barata, algo que siempre es de agradecer. Además, al ser rica en proteínas, nos ayudará a perder peso gracias a su capacidad saciante y a que el organismo quema mucha energía para metabolizar dichos nutrientes.
Ingredientes
- 200 gramos de pechuga de pollo fileteada
- 2 tazas de espinacas (si son frescas mejor)
- 1 taza de fresas
- 50 gramos de cebolla
- 50 gramos de nueces
- Aceite de oliva
- Sal y pimienta
Cómo hacer una cena alta en proteínas con pollo a la plancha y espinacas
- El primer paso es lavar las fresas y cortarlas en cachos pequeños y finos
- Después es el momento de limpiar y trocear las hojas de espinacas, aunque en este caso no hace falta que las porciones sean muy pequeñas
- Una vez que tenemos las fresas y las espinacas lavadas y troceadas es momento de mezclarlas en un recipiente grande con las nueces que ya tendremos partidas y listas
- Revolvemos bien la ensalada y añadimos aceite de oliva, sal y pimienta al gusto. Si eres un amante del vinagre, puedes echarle un poco
- Ahora es el momento de hacer los filetes de pollo a la plancha. Los salpimentamos y los cocinamos unos pocos minutos. Cuando veamos que están dorados por fuera y cocidos por dentro estarán listos
- Lo sacamos y cortamos los filetes en trozos pequeños, no más grandes que los trozos de las espinacas a ser posible
- Añadimos los trozos de pechuga de pollo a la ensalada y lo removemos bien para que se mezclen los distintos ingredientes
- ¡Que aproveche!