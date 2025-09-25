Iván Fuente 25 SEP 2025 - 16:30h.

Esta es una opción rica, muy saludable y que apenas requiere tiempo para salvar cualquier cena

La receta de los nachos españoles del chef José Andrés: "Inspiración vasca"

Compartir







Muchas veces nos encontramos al final del día delante del frigorífico pensando qué cenar. La tentación de pedir algo puede aparecer, pero si se quiere una opción saludable la oferta se reduce. Y no siempre es barato, por lo que volvemos al punto de partida. Para esas situaciones en las que el cansancio pesa, hay pocas ganas de cocinar y no se quiere emplear mucho tiempo en ello os traemos una propuesta rápida, sencilla y que además es rica en proteínas. Vamos a ello.

La pechuga de pollo a la plancha con espinacas y fresas es una sugerencia que no sólo es saludable, sino que es rápida de hacer (podemos tenerla lista en unos 20 minutos) y muy barata, algo que siempre es de agradecer. Además, al ser rica en proteínas, nos ayudará a perder peso gracias a su capacidad saciante y a que el organismo quema mucha energía para metabolizar dichos nutrientes.

Ingredientes

200 gramos de pechuga de pollo fileteada

2 tazas de espinacas (si son frescas mejor)

1 taza de fresas

50 gramos de cebolla

50 gramos de nueces

Aceite de oliva

Sal y pimienta

Cómo hacer una cena alta en proteínas con pollo a la plancha y espinacas