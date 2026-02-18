El plato favorito de Chenoa que le preparaba su abuelo: "Tenía una estrella Michelin"

Daniel Brito 18 FEB 2026 - 10:46h.

La cantante recuerda que su plato favorito se lo hacía su abuelo, del cuál desveló hace años que tenía una estrella Michelin

La cocina luminosa de Chenoa: con isla, toque rústico y abierta al salón

Hace ya 25 años que conocimos a Chenoa cuando apareció por primera vez en nuestras televisiones. Desde entonces, la cantante argentina criada en Mallorca no ha dejado de estar en nuestras vidas tanto con su carrera musical como en la televisiva, dos proyecciones profesionales que ha compaginado a la perfección durante más de dos décadas. A sus 50 años, la cantante lleva una vida tranquila en la que la cocina es muchas veces su refugio.

Precisamente su cocina, de la que ya te hablamos en Gastro, es el centro de su casa al estar completamente abierta a su salón, lo que le da mucha luz gracias, en parte, a su mobiliario blanco. Ese blanco predominante lo combina con un toque rústico y una gran isla que le sirve de apoyo mientras cocina o también se convierte en el lugar perfecto para tomarse un café o cenar, gracias a las sillas altas que la acompañan.

Algunas veces la cantante se ha dejado ver en redes sociales cocinando, pero en una ocasión desveló en Televisión Española que su plato favorito no era otro que los raviolis de carne. Pero no cualquier ravioli conquista su paladar, sino que eran los que hacía su abuelo los que la hacían salivar.

“Los hacía muy caseros, hacía la carne, hacía la masa… se tomaba muchísimo trabajo en hacerlos y estaban muy buenos”, explicó la artista al desvelar su plato favorito. En otra ocasión, Chenoa contó a través de sus redes sociales un aspecto muy personal de su abuelo: “era vasco-navarro, un cocinero con una estrella Michelin, algo que poca gente sabe”.

Con el paso de los años y cocinando siempre que su profesión le deja, Chenoa ha entendido “mucho más su sacrificio y pasión por la cocina. Nunca es tarde para comprender mejor la vocación de los que quieres”.