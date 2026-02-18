El plato favorito de Chenoa que le preparaba su abuelo: "Tenía una estrella Michelin"
La cantante recuerda que su plato favorito se lo hacía su abuelo, del cuál desveló hace años que tenía una estrella Michelin
La cocina luminosa de Chenoa: con isla, toque rústico y abierta al salón
Hace ya 25 años que conocimos a Chenoa cuando apareció por primera vez en nuestras televisiones. Desde entonces, la cantante argentina criada en Mallorca no ha dejado de estar en nuestras vidas tanto con su carrera musical como en la televisiva, dos proyecciones profesionales que ha compaginado a la perfección durante más de dos décadas. A sus 50 años, la cantante lleva una vida tranquila en la que la cocina es muchas veces su refugio.
Precisamente su cocina, de la que ya te hablamos en Gastro, es el centro de su casa al estar completamente abierta a su salón, lo que le da mucha luz gracias, en parte, a su mobiliario blanco. Ese blanco predominante lo combina con un toque rústico y una gran isla que le sirve de apoyo mientras cocina o también se convierte en el lugar perfecto para tomarse un café o cenar, gracias a las sillas altas que la acompañan.
Algunas veces la cantante se ha dejado ver en redes sociales cocinando, pero en una ocasión desveló en Televisión Española que su plato favorito no era otro que los raviolis de carne. Pero no cualquier ravioli conquista su paladar, sino que eran los que hacía su abuelo los que la hacían salivar.
“Los hacía muy caseros, hacía la carne, hacía la masa… se tomaba muchísimo trabajo en hacerlos y estaban muy buenos”, explicó la artista al desvelar su plato favorito. En otra ocasión, Chenoa contó a través de sus redes sociales un aspecto muy personal de su abuelo: “era vasco-navarro, un cocinero con una estrella Michelin, algo que poca gente sabe”.
Con el paso de los años y cocinando siempre que su profesión le deja, Chenoa ha entendido “mucho más su sacrificio y pasión por la cocina. Nunca es tarde para comprender mejor la vocación de los que quieres”.
Cómo hacer los raviolis de carne
Ingredientes
Para la pasta
- 500 gramos de harina
- 3 huevos
- Aceite de oliva
- Un poco de agua
- Sal
Para el relleno
- 300 gramos de carne picada
- 1 diente de ajo
- 1 cebolla
- ½ pimiento rojo
- Sal
- Pimienta
- Pimentón
- Orégano
- Aceite de oliva
- Queso parmesano rallado
Elaboración
Para el relleno
En una sartén con un poco de aceite, pocha bien la cebolla y el pimiento rojo bien picados con el ajo.
Cuando estén bien hechos, añade la carne picada.
Salpimienta y añade el orégano y el pimentón.
Cuando todo esté bien cocinado, añade queso parmesano rallado y cocina hasta que termine de integrarse.
Para hacer la masa
Mezcla la harina tamizada con una pizca de sal y échala sobre la encimera creando una especie de volcán con un hueco en medio.
Incorpora en medio las yemas de los huevos con un chorro de aceite de oliva.
Ve mezclando a la vez que incorporas un poco de agua y vas logrando una masa uniforme y suave.
Hazla una bola y deja que repose al menos durante 20 minutos.
Para los raviolis
Divide la masa en dos partes, estirando cada una con la ayuda de un rodillo y un poco de harina para evitar que se pegue hasta que quede una masa fina.
En una de las láminas coloca el relleno en montones, dejando un espacio suficiente entre cada uno para después hacer el corte en cada uno de ellos.
Humedece un poco los bordes y coloca la otra lámina encima, haciendo entonces el corte que dé forma a los raviolis y cierra bien cada uno.
En agua hirviendo con sal y una hoja de laurel, añade los raviolis y déjalos cocinar entre 4 y 5 minutos.
Sácalos e intégralos en salsa de tomate. Ya estarían listos para comer, pero puedes ponerles más queso y llevarlos a gratinar.