Cinco errores al hacer pasta, según Jordi Cruz: "En Italia no lo perdonan"

El chef de ABaC da cinco errores de lo más comunes que cometemos cuando cocinamos pasta y que son fallos garrafales para sacarle todo el provecho

Hacer pasta para comer o para cenar suele ser una opción sencilla, resolutiva y rápida para cubrir cualquier comida gracias a la variedad que existe de pastas y las grandes posibilidades que hay para combinarlas: desde unos macarrones con tomate, a unos espaguetis a la boloñesa, unos raviolis rellenos o una ensalada con tu pasta favorita. Solo hace falta poner la pasta a hervir en el agua y luego dar el remate final con el resto de los ingredientes o de la salsa. No obstante, ¿estás cociendo la pasta como deberías?

Esa es la pregunta que lanza el chef Jordi Cruz en sus redes sociales, donde expresa que efectivamente cocer pasta parece algo de lo más sencillo, pero que “hay fallos clásicos que arruinan la textura, el sabor y hasta la capacidad de la salsa para adherirse”. Por eso mismo, ha desvelado algunos de esos errores que más de uno comete inconscientemente para tenerlos en mente y elevar nuestro plato de pasta la próxima vez que lo hagamos.

Cuánta agua poner

En primer lugar, el cocinero de ABaC menciona el agua en el que se va a cocinar la pasta. En este sentido, aconseja hacerlo siempre con bastante agua, “por cada 100 gramos un litro de agua”, explica. ¿Por qué? Para que la pasta tenga el suficiente espacio durante la cocción para liberar el almidón.

La cantidad de sal

Además, el chef estrella Michelin también habla de la sal que se echa, que se debe añadir al agua de la cocción para que realmente la pasta no quede insípida, añadiéndose cuando el agua rompe a hervir. Es más, muchas veces se utiliza un poco del agua de la cocción en las salsas, así que si tiene la sal, será mucho mejor.

Aromatizantes sí o no

Sobre el momento de la cocción Jordi Cruz hace referencia a quienes añaden una hoja de laurel, de tomillo o de cualquier otro aromatizante al agua mientras se cocina la pasta, algo que ve como un error garrafal. “Nos interesa la pureza del sabor de la pasta. Y si no metemos nada, mejor”, cuenta en el vídeo, puntualizando que el agua debe ser eso, solo agua y sal.

Un poco de aceite... o no

Continuando con la cocción, está popularizado echar un chorro de aceite mientras se hace la pasta para evitar que se pegue, pero el cocinero asegura que nunca hay que hacerlo, ya que lo que hará es que la salsa posterior resbale y no se adhiera. “En Italia no lo perdonarían nunca”, comenta sobre este error.

Cuánto tiempo dejar cocer

Y por último, el chef también explica que no se tiene que seguir siempre el tiempo de cocción que marca el fabricante a rajatabla. “Si quieres una pasta con mordida, que no se pase en el salteado y que mantenga estructura, reduce el tiempo indicado. Cuece la pasta un 25% menos del tiempo mínimo que marca el paquete”, expone.