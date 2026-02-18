Daniel Brito 18 FEB 2026 - 08:30h.

El cocinero marberllí nos da sus trucos infalibles para hacer siempre unas lentejas perfectas y que queden con cuerpo y riquísimas

Con el clima que llevamos teniendo durante todo lo que llevamos de invierno en prácticamente la totalidad de España la alimentación parece que siempre nos está pidiendo platos de cuchara reconfortantes que nos templen el cuerpo y estén lleno de nutrientes para que el organismo haga frente a las inclemencias climáticas. Y para esos días, ¿qué mejor que unas buenas lentejas?

Sin duda son una legumbre fácil de conseguir y que desde siempre hemos visto cómo se hacen, con los trucos caseros de cada familia para prepararlas. No obstante, también es costumbre que las primeras veces que se hacen no queden tan redondas como las que hacen tus padres o tus abuelos, pero eso no quiere decir que se deba tirar la toalla.

Claves para hacer tus lentejas

Para hacerlas bien el chef Dani García, autor del libro ‘Cocina en casa como Dani’ (Espasa), nos da algunas claves que desde su perspectiva todos deberíamos tener en mente, aunque la receta de cada cuál se distinta.

El cocinero estrella Michelin destaca que lo primero que hay que tener en cuenta para que las lentejas salgan buenas es añadir menos agua de la que creemos. “Prefiero ir echándola poco a poco”, sostiene para que las lentejas no queden demasiado aguadas y realmente tengan cuerpo luego a la hora de servirlas.

En todo caso, Dani García también expone que si quedan muy aguadas hay formas de arreglarlo, truco que da en el vídeo al completo, pues el mismo reconoce que “me gustan las lentejas con cuerpo, no quiero comerme una sopa o un caldo con lentejas”.

Pero hay un truco más que da el chef Dani García para rematar unas lentejas perfectas que él hace cada vez que las prepara. Un consejo del que da todos los detalles en el vídeo y con el que promete que vas a conseguir elevar aún más tus lentejas porque “te las creman y te las dejan buenísimas”.

Su producto de invierno favorito

El chef también habló con Gastro Mediaset de su producto de temporada favorito de este invierno que, en su opinión, todos deberíamos tener en nuestras despensas. Primero por sus beneficios para nuestra salud. Y segundo porque tal y como Dani García cuenta en el vídeo cómo lo prepara, es de lo más sencillo disfrutarlo. ¿Quieres saber cuál es? En el vídeo el chef te da todos los detalles.