Iván Fuente 22 FEB 2026 - 13:00h.

Acudir a la cocina italiana en busca de ideas e inspiración siempre es un acierto. La gastronomía transalpina es una fuente casi inagotable de sugerencias, recetas y platos que, por otra parte, están riquísimos. La comida o mejor dicho, su comida, es uno de los mayores orgullos de los italianos. Desde los Alpes hasta el Mar Tirreno se presume de ello.

Siguiendo con este consejo, el de bucear en la cocina de dicho país, hoy vamos a hacer un risotto de almejas con menta fresca. Precisamente, los arroces caldosos son una de las especialidades más típicas de Italia. Si en ocasiones la fama no es del todo justa, en este caso es más que merecida. Los risottos son una opción ganadora.

Cómo hacer risotto de almejas con menta fresca

Para elaborar este risotto de almejas con menta fresca vamos a necesitar alrededor de una hora, pero va a ser un tiempo bien empleado. Como es lógico, cuanto mejor sean los ingredientes, mejor sabrá el plato final, por lo que recomendamos elegir un arroz bomba o carnaroli, es decir unos arroces de grano medio. El primero es muy típico en la cocina española, mientras que el otro es originario de Italia, donde es ampliamente usado, en especial, en este tipo de recetas. De hecho, hay quien dice que este tipo es el 'rey de los arroces'.

Dejando a un lado los ingredientes, la elaboración de este arroz no es complicada, pero requiere paciencia y mimo. Primero hay que preparar las almejas, después será el turno del arroz y finalmente será el momento de mezclar todos los ingredientes hasta que estén totalmente fusionados. Una de las claves de este plato es que todas sus partes estén perfectamente integradas en el resultado final. Si es así, estará delicioso. Por si tienes dudas de cómo hacerlo, a continuación te detallamos paso a paso cómo hacerlo.