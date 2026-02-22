Risotto de almejas con menta fresca: una propuesta riquísima
Los risottos son un clásico que nunca falla: están buenísimos y no son tan complicados de hacer
Acudir a la cocina italiana en busca de ideas e inspiración siempre es un acierto. La gastronomía transalpina es una fuente casi inagotable de sugerencias, recetas y platos que, por otra parte, están riquísimos. La comida o mejor dicho, su comida, es uno de los mayores orgullos de los italianos. Desde los Alpes hasta el Mar Tirreno se presume de ello.
Siguiendo con este consejo, el de bucear en la cocina de dicho país, hoy vamos a hacer un risotto de almejas con menta fresca. Precisamente, los arroces caldosos son una de las especialidades más típicas de Italia. Si en ocasiones la fama no es del todo justa, en este caso es más que merecida. Los risottos son una opción ganadora.
Cómo hacer risotto de almejas con menta fresca
Para elaborar este risotto de almejas con menta fresca vamos a necesitar alrededor de una hora, pero va a ser un tiempo bien empleado. Como es lógico, cuanto mejor sean los ingredientes, mejor sabrá el plato final, por lo que recomendamos elegir un arroz bomba o carnaroli, es decir unos arroces de grano medio. El primero es muy típico en la cocina española, mientras que el otro es originario de Italia, donde es ampliamente usado, en especial, en este tipo de recetas. De hecho, hay quien dice que este tipo es el 'rey de los arroces'.
Dejando a un lado los ingredientes, la elaboración de este arroz no es complicada, pero requiere paciencia y mimo. Primero hay que preparar las almejas, después será el turno del arroz y finalmente será el momento de mezclar todos los ingredientes hasta que estén totalmente fusionados. Una de las claves de este plato es que todas sus partes estén perfectamente integradas en el resultado final. Si es así, estará delicioso. Por si tienes dudas de cómo hacerlo, a continuación te detallamos paso a paso cómo hacerlo.
Receta de risotto de almejas con menta fresca
Ingredientes
- 250 gramos de arroz bomba o carnaroli
- 750 centilitros de caldo de pescado
- 2 vasos de vino blanco
- 150 gramos de cebolla picada
- 1 kilos de almejas finas
- 50 gramos de menta fresca
- 120 gramos de mantequilla
- 50 gramos de queso parmesano
- Perejil
- Tomillo
- Aceite de oliva
- Sal
Elaboración
Preparamos las almejas
Echamos las almejas en una cazuela, añadimos el vino blanco y lo tapamos hasta que se abran. Una vez que se haya abierto, las quitamos del fuego y las regamos con el caldo de pescado.
Después sacamos las almejas del cascarón y colamos el líquido con el que las hemos cocido.
Preparamos el arroz
Primero picamos la cebolla y la sofreímos con aceite de oliva. Después añadimos el arroz y cuando esté doradito ponemos el caldo colado que hemos usado para cocer las almejas. También echamos un poco de sal, tomillo y más o menos la mitad de la menta. Lo dejamos que se haga un cuarto de hora, removiéndolo de vez en cuando. Pasado ese tiempo retiramos la menta y el tomillo.
Añadimos las almejas y el queso
Inmediatamente después añadimos un poco de mantequilla, las almejas ya sin caparazón, la parte que nos sobraba de menta picada, un poquito de perejil también picado y echamos una buena cantidad de queso parmesano. Lo removemos hasta que esté perfectamente integrado.
Servimos, damos un último toque de parmesano, ¡y listo!
Una vez que esté todo el plato bien integrado, lo servimos y rallamos un poco más de queso parmesano por encima. Si es necesario le echamos un poco de sal extra y a disfrutar de un plato típicamente italiano.