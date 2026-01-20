Daniel Brito 20 ENE 2026 - 10:20h.

Para el que quiera prepararse alguna ensalada durante el invierno, el chef Jordi Roca da su receta cálida llena de color y sin lechuga

Jordi Roca enseña cómo hacer un arroz de montaña perfecto: "Calienta el alma"

“Cálida, con ingredientes de temporada, llena de color y energía… y sin una sola hoja de lechuga”. Así es como define el cocinero Jordi Roca a la ensalada que hace siempre durante el invierno para que los amantes de este plato puedan seguir disfrutándolo también durante los meses más fríos del año y seguir cuidándose con el consumo de alimentos y verduras de temporada. “Esta ensalada que sorprende por su sencillez y por lo bien que sienta en los días fríos: calabaza, boniato, piñones, granada y aromas que despiertan el cuerpo”, explica el chef.

El chef, especializado en repostería, lleva tiempo acercando sus recetas estrella a gran público a través de vídeos donde muestra el paso a paso con todo detalle y los ingredientes y cantidades que él utiliza para las elaboraciones.

En este caso, el pequeño de los hermanos Roca muestra cómo preparar una ensalada adaptada al invierno, con productos de temporada y que nos aporten nutricionalmente en una época tan complicada en la que es necesario mantener el organismo fuerte. “Un plato ligero, pero lleno de vida, pensado para disfrutar del invierno sin prisas y con mucho sabor”, dice el cocinero.

