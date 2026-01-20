Sin lechuga y con mucha vida: la ensalada cálida perfecta para el invierno de Jordi Roca
Para el que quiera prepararse alguna ensalada durante el invierno, el chef Jordi Roca da su receta cálida llena de color y sin lechuga
“Cálida, con ingredientes de temporada, llena de color y energía… y sin una sola hoja de lechuga”. Así es como define el cocinero Jordi Roca a la ensalada que hace siempre durante el invierno para que los amantes de este plato puedan seguir disfrutándolo también durante los meses más fríos del año y seguir cuidándose con el consumo de alimentos y verduras de temporada. “Esta ensalada que sorprende por su sencillez y por lo bien que sienta en los días fríos: calabaza, boniato, piñones, granada y aromas que despiertan el cuerpo”, explica el chef.
El chef, especializado en repostería, lleva tiempo acercando sus recetas estrella a gran público a través de vídeos donde muestra el paso a paso con todo detalle y los ingredientes y cantidades que él utiliza para las elaboraciones.
En este caso, el pequeño de los hermanos Roca muestra cómo preparar una ensalada adaptada al invierno, con productos de temporada y que nos aporten nutricionalmente en una época tan complicada en la que es necesario mantener el organismo fuerte. “Un plato ligero, pero lleno de vida, pensado para disfrutar del invierno sin prisas y con mucho sabor”, dice el cocinero.
Cómo hacer la ensalada cálida de invierno de Jordi Roca
Ingredientes
- ½ calabaza o 1 calabaza pequeña
- 2 boniatos
- 3 zanahorias
- Robellones o níscalos
- ½ granada
- Ajos
- Parmesano rallado
- Piñones tostados
- Tomates cherry
- Albahaca
- Pimientos de piquillo
- Aceite de oliva
- Sal
Elaboración
Prepara los ingredientes
Pon el horno a calentar a 180ºC.
Cocina al horno la calabaza y los boniatos (este paso es mejor hacerlo el día antes de preparar la receta).
Una vez atemperados, corta los boniatos a la mitad y retira la piel para luego cortarlos en daditos. Haz los mismo con la calabaza.
Saltea a fuego medio los robellones o los níscalos enteros junto con medio ajo aplastado.
Lava bien las zanahorias y rállalas.
Para el pesto naranja
Lleva a un vaso batidor dos puñados de queso parmesano y uno de piñones junto a los tomates, la albahaca, los pimientos de piquillo, una pizca de sal y un buen chorro de aceite de oliva.
Bate todo bien y añade más aceite si ves que es necesario para lograr el pesto naranja de tu ensalada cálida de invierno.
Prepara los cítricos
Pela y corta las mandarinas y la naranja para sacar los gajos sin nada blanco, pudiendo utilizar los restos para exprimirlos sobre la zanahoria rallada.
Termina tu ensalada
Con todo listo, lleva a un bol grande el boniato y la calabaza troceadas, la zanahoria, la granada, los robellones o níscalos, unas cucharadas de pesto, una pizca de sal y mezcla todo bien.
Emplata en un bol más pequeño y añade unos gajos de mandarina y naranja por encima para dejarlo completamente listo.