En el Día Mundial del Pistacho te contamos dos recetas, una salada y otra dulce, para disfrutar del fruto seco de moda en la gastronomía
La receta de la cheesecake de pistacho para conquistar paladares
Como ya existe día mundial para cualquier cosa que imagines, también lo hay para el fruto seco de moda: el pistacho. En los últimos años, lo que era un snack más que te servías igual que te comes unas almendras o unos anacardos, se ha convertido en uno de los ingredientes más populares que tienen hueco en prácticamente todo plato que te imagines. La fama saltó con el chocolate Dubái, pero se ha ido expandiendo hasta el punto de que el pistacho ya está en hamburguesas, yogures, postres o salsas.
Eso ha provocado una saturación del ingrediente para muchas personas que, en lugar de ver en el pistacho un fruto seco deseable, ya ni lo miran al sentirse totalmente aborrecidos por verlo en todos lados y en todos los platos posibles.
Sin embargo, no hay que olvidar que el pistacho es un fruto seco que contiene propiedades y que, si no abusamos de su consumo introduciéndolo en todo plato que cocinemos, puede ayudarnos a innovar en la cocina.
El pistacho es un fruto seco originario de la zona central de Asia que, entre sus valores nutricionales más destacables, está su alto contenido en calorías, además de fibra y proteínas, por lo que es saciante, además de ser rico en vitaminas B6 y minerales como el potasio, el magnesio o el fósforo, por no hablar de su capacidad antioxidante.
Y si lo que quieres es integrar el pistacho de una forma natural en tu dieta más allá de comerlos como picoteo de media tarde, te damos dos recetas, una salada y una dulce, a las que el pistacho les va de maravilla y no desentona. Toma nota para no perder detalle de cada una.
Cómo hacer pesto de pistacho
Ingredientes
- 70 gramos de pistachos pelados y tostados
- 70 gramos de queso parmesano pulverizado
- 2 puñados de albahaca fresca
- 1 diente de ajo
- 200 mililitros de aceite de oliva virgen
- Sal
Elaboración
Paso a paso
Tuesta los pistachos en una sartén sin aceite.
Cuando estén bien tostados, tritura o machaca todos los ingredientes juntos y luego ve añadiendo el aceite.
Con esto tendrías el pesto de pistacho listo para añadir a la comida que te apezca.
Cómo hacer el brownie de chocolate blanco con pistacho
Ingredientes
Para el brownie
- 190 gramos de harina
- 3 huevos
- 150 gramos de azúcar blanco
- 50 gramos de azúcar moreno
- 20 mililitros de aceite
- 175 gramos de chocolate blanco
- 90 gramos de mantequilla
- 100 gramos de pistachos semi picados
- Sal
Para decorar
- Pasta de pistacho
- Pistachos picados
Elaboración
Prepara la masa del brownie
Funde la mantequilla con el chocolate en un cazo a fuego bajo o al baño maría con cuidado para que no se queme.
Retira del fuego y añade el aceite y los dos tipos de azúcar.
Mezcla e incorpora los huevos.
Mezcla de nuevo y cuando la masa sea homogénea incorpora la harina tamizada con una pizca de sal.
Lleva al horno
Añade los pistachos, mezcla y vierte la masa en el molde con papel de horno y previamente engrasado.
Con el horno precalentado a 180 grados, hornea 25 minutos o hasta que al pinchar con un palillo salga un poquito manchado.
Decora
Deja enfriar al menos 30 minutos antes de desmoldar para evitar que se te rompa.
Decora cuando esté a temperatura ambiente con la pasta de pistacho y los pistachos picados.