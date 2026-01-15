Laura Ferreira 15 ENE 2026 - 08:30h.

Latoneira nos da el paso a paso de esta versión de los dátiles con beicon de siempre, pero con un relleno de crema de queso con pistacho

A veces nos complicamos de más en la cocina cuando con recetas fáciles y en solo unos minutos podemos hacer platos verdaderamente llamativos y ricos que pueden servirte para servir en un aperitivo o como entrante en cualquier comida o velada en la que tengas invitados a los que conquistar el paladar. En esas ocasiones es más que normal darle vueltas a la cabeza a qué preparar, pero a veces en lo sencillo está lo que verdaderamente triunfa, solo hay que darle una vuelta innovadora.

Para esos momentos de preparar algo rico y rápido está la cocinera Laura Ferreira, conocida en redes sociales como Latoneira, que en sus vídeos ‘Recetas fáciles en 15 minutos’ nos ofrece preparaciones sencillas que cualquiera puede preparar en casa, hasta quien no tiene mucha mano en la cocina.

En este nuevo vídeo le da un toque diferente a un aperitivo que todos conocemos: los dátiles con beicon. Sin embargo, para conseguir una receta diferente, Latoneira hace un relleno especial con crema de queso y pistacho que, sin duda, va a ser todo un triunfo en cualquier comida.

Lo mejor es que en pocos minutos podrás tener hecho este aperitivo dulce, cremoso, salado y crujiente en un solo bocado. Solo necesitas tener tu freidora de aire preparada y en menos de 15 minutos tendrás listos tus dátiles con beicon rellenos de crema de queso y pistacho, una receta que tienes al completo en el vídeo.

Cómo hacer los dátiles rellenos de crema de queso con pistacho Dificultad Baja Tiempo 15 min. Ingredientes Dátiles

Tiras de beicon

Crema de queso

Pistachos Elaboración Paso a paso Para esta receta tendrás que abrir los dátiles, aunque no del todo, con un corte para retirar el hueso. Por su parte, tritura parte de los pistachos para mezclar después con la crema de queso que servirá de relleno, dejando algunos enteros para meterlos dentro y que haya un punto crujiente en su interior. El resto consiste en envolver cada dátil en beicon, pero si quieres ver todos los detalles, en el vídeo la receta está explicada paso a paso.

