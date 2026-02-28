Con solo almendras, clara de huevo y chocolate se pueden crear unas galletas crujientes, ligeras y sin azúcar añadido

Helado de palomitas y dulce de leche: la receta de Jordi Roca para tus tardes de película

A veces, las mejores recetas nacen de la sencillez. Estas galletas saludables con 3 ingredientes son el ejemplo perfecto de que no hace falta una larga lista de productos ni técnicas complicadas para disfrutar de algo realmente delicioso. Crujientes por fuera, ligeras por dentro y con un sabor que conquista desde el primer bocado, estas galletas de almendra, clara de huevo y chocolate se convierten en un imprescindible para quienes buscan cuidarse sin renunciar al placer.

Solo necesitas almendras laminadas, claras de huevo y chocolate para crear unas galletas irresistibles, sin azúcar añadido y sin gluten, elaboradas únicamente con ingredientes reales. Son perfectas como snack saludable, postre ligero o para acompañar el café o el té de media tarde. Además, se preparan en pocos minutos y sin complicaciones, ideales para el día a día, incluso cuando no tienes mucho tiempo para cocinar.

Uno de los mayores atractivos de estas galletas saludables es su facilidad de elaboración. No necesitas batidora, moldes especiales ni experiencia previa en repostería. Basta con mezclar los ingredientes, dar forma a las galletas y hornearlas. Así de simple. En pocos pasos tendrás listas unas galletas caseras que parecen sacadas de una pastelería saludable.

La mezcla de ingredientes es rápida y directa, y puedes prepararlas tanto en horno tradicional como en airfryer. Además, al no llevar masa pesada ni tiempos largos de reposo, son ideales para preparar en cualquier momento.

Galletas saludables, rápidas y deliciosas

Las almendras son uno de los frutos secos más completos desde el punto de vista nutricional. Aportan grasas saludables, proteínas vegetales y fibra, lo que contribuye a una mayor sensación de saciedad y ayuda a mantener estables los niveles de energía. También son ricas en vitamina E, un potente antioxidante que favorece la salud de la piel y protege frente al estrés oxidativo.

Por su parte, el chocolate, especialmente si es alto en cacao, no solo aporta sabor y placer, sino también beneficios. Es fuente de antioxidantes naturales y compuestos que pueden ayudar a mejorar el estado de ánimo. En estas galletas saludables, el chocolate cumple una doble función, añade un toque dulce sin necesidad de azúcar añadido y equilibra perfectamente el sabor neutro de la clara de huevo y la intensidad de la almendra.

La combinación de almendra y chocolate convierte a estas galletas en una opción nutritiva, saciante y deliciosa, perfecta para disfrutar sin culpa dentro de una alimentación equilibrada. Un antojo dulce de última hora, una visita inesperada o simplemente ganas de algo rico sin remordimientos, ¡esta receta siempre funciona!

Galletas de almendras Personas 4 pax. Tiempo 30 min. Dificultad Baja Ingredientes 125 gramos de almendras laminadas

Dos claras de huevo

Endulzante (opcional)

Chocolate negro Elaboración Prepara los ingredientes Coloca en un bol amplio las almendras laminadas. Asegúrate de que estén bien repartidas para que cada galleta tenga una textura equilibrada y crujiente. Añade las claras de huevo Incorpora las claras de huevo al bol y mezcla suavemente con una espátula o cuchara. El objetivo es que las almendras queden bien impregnadas, sin batir en exceso. Forma las galletas Con ayuda de una cuchara, ve colocando pequeñas porciones de la mezcla sobre una bandeja cubierta con papel de horno. Aplánalas ligeramente para darles forma de galleta, sin presionar demasiado Cocina en horno o airfryer En horno: hornea a 180 ºC durante 10–12 minutos, hasta que estén ligeramente doradas. En airfryer: cocina a 180 ºC durante 7–9 minutos, vigilando para que no se quemen. Prepara el chocolate Trocea el chocolate en pequeños pedacitos y derrite. Baña las galletas por uno de los lados. Deja enfriar Saca las galletas y déjalas reposar unos minutos sobre una rejilla. Al enfriarse, se volverán más crujientes por fuera.

Si quieres un toque más intenso, usa chocolate con alto porcentaje de cacao. Y si las prefieres más finitas y crujientes, aplánalas un poco más antes de hornear.