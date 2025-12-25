Iván Fuente 25 DIC 2025 - 13:00h.

El jengibre tiene muchísimas propiedades que son beneficiosas para el ser humano

Seguramente todos hemos escuchado en algún momento las bondades del jengibre. Que si es antiinflamatorio, que si es un remedio natural para casi todo, que si es fácil de usar en casa… y aún así aún no conocemos todas sus aplicaciones. Sin ir más lejos, hoy os contamos cómo esta raíz puede ayudarnos a sustituir el café, darnos ese toque extra de energía cuando lo necesitamos y, encima, ayuda a reducir la ansiedad. Una receta que es todo un tres en uno.

Aunque los beneficios del jengibre se conocen desde hace siglos sus usos no han dejado de aumentar, pero en la mayoría de los casos se recomienda tomarlo como una infusión. Una forma sencilla y rápida que encaja perfectamente con la naturaleza de un remedio cuyos efectos aparecen en poco tiempo.

Infusión de jengibre para sustituir al café

En muchas ocasiones, recurrimos al café por su capacidad energizante. Su cafeína ayuda a activar al cuerpo y a estar más alerta, pero también tiene una parte negativa: puede generar ansiedad.

Una circunstancia que no se da con el jengibre, sino todo lo contrario, nos da energía, pero sus propiedades ayudan a combatir la ansiedad. Por una parte, las vitaminas A, C, B1, B2, así como el potasio, el calcio, el hierro, el fósforo y el magnesio que contiene el jengibre son toda una fuente de energía para el ser humano, mientras que, por otro lado, también posee B6, que contribuye a estimular los receptores de serotonina, lo que ayuda a relajar al sistema nervioso y así reducir la ansiedad.