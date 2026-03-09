Daniel Brito 09 MAR 2026 - 10:44h.

Pese a que la tortilla española y la mexicana no tienen nada que ver, al juntar ambas recetas puedes crear un taco de lo más sorprendente

Tortilla de patata con sobao pasiego: la fusión de sabores que no te esperabas

Como ahora todo tiene su propio día mundial en el calendario, la tortilla de patata no iba a ser menos y cada 9 de marzo se pone en valor esta receta tradicional española que nunca está exenta de polémica, especialmente con la ‘guerra’ siempre presente de si debe llevar cebolla o no, un simple ingrediente que divide en dos a los amantes de este plato. Y si esta polémica era poca, abrimos una más: ¿qué pasaría al juntar la tortilla española con la tortilla mexicana? Pues un taco de tortilla.

Sin duda, no es un plato que a priori se piense en hacer, pero el creador de contenido gastronómico mexicano Roberto Morales, @robegrill en redes sociales, propuso en un vídeo juntar la tortilla española con la mexicana para ver cuál era el resultado final de la mezcla, que a simple vista parece que la combinación sí que funciona.

Primero: tortilla española

Lo primero que hace es la tortilla de patatas, para lo que pela estas y las corta en láminas finas y las introduce en un bol con agua fría, además de cortar una cebolla, donde comenta la polémica existente con si añadir o no este ingrediente a la tortilla, algo que finalmente él hace.

De esta manera, añade en una sartén las patatas con la cebolla y aceite de oliva y deja que todo se cocine a fuego medio y, cuando le queda unos pocos minutos de cocinado, también incorpora un poco de cebolla ya caramelizada a la sartén. Después retira los ingredientes de la sartén y juntarlo todo con los huevos ya batidos.

En una sartén que no se pegue, añade aceite de oliva y cocina por ambos lados la tortilla para que quede bien cocinada por fuera y jugosa por dentro. Y una vez terminada la española, toca ponerse manos a la obra con la mexicana.

Segundo: tortilla mexicana

El mexicano explica que para las tortillas mexicanas se utiliza una masa “de maíz nixtamalizado, que es un proceso ancestral donde se cocina el maíz con agua y cal”. Eso se deja reposar y el resultado es una masa consistente. Luego utiliza una prensa para tortillas, donde pone una bola de la masa que crea la tortilla antes de llevarla a la plancha para cocinarla por ambos lados.

Ya solo queda juntar ambas y con la tortilla mexicana crear un taco metiendo la tortilla española dentro y disfrutar de esta combinación que une las tortillas de los dos países hispanos.