Rosalía y cómo hacer su tortilla de patata: "Presentación mejorable, sabor increíble"

La cantante ha contado cómo hace la tortilla de patata a su estilo explicando el paso a paso y la manera en la que ella lo disfruta

"Beberé Sauvignon Blanc a tu lado": el vino favorito de Rosalía al que le dedica una canción en 'LUX'

Queda prácticamente un mes para que Rosalía inicie su gira tras el lanzamiento de su cuarto disco ‘LUX’. La catalana comienza la cuenta atrás lanzando un videoclip de su tema ‘Sauvignon blanc’, su vino favorito y el mismo que ha abierto, con cierta dificultad, en el vídeo de ‘Vogue’ para tomarse una copa mientras enseña cómo ella prepara la tortilla de patata a la que, te adelantamos, le echa cebolla.

La cantante cuenta en el vídeo que para ella no es fácil decantarse por un plato favorito, pero que, si hay algo que indudablemente le encanta, es la tortilla de patata. La receta que cuenta Rosalía no descubre nada nuevo, aunque sí que da algún que otro truco para hacerla a su manera y, mientras cocina, se abre su copa de vino sauvignon blanc, se prepara un buen pan con tomate para acompañar luego su pincho de tortilla, e incluso se abre un paquete de patatas fritas que acompaña con aceitunas y mejillones, el aperitivo perfecto para la hora del vermú o, según ella, para picar mientras cocina.

Eso sí, su naturalidad le pasa factura y, entre otras cosas, se le olvida echar sal en el momento justo, así que ella misma admite que le ha quedado algo sosa, pero que aún así está buenísima. Rosalía aconseja hacerla siempre con productos de primera calidad: “si vas al mercado, mejor”.

La artista comenta que le gusta ser generosa con la cebolla, aunque reconoce que su técnica cortándola no es la mejor, pero que “no tiene que salir perfecto. Lo importante es que tenga vibra, que tenga corazón, que esté hecho con ganas”. En su opinión, la cebolla le aporta un toque dulce, así que se decanta para echarle una entera.

La tortilla de patata con cebolla de Rosalía Personas 4 pax. Dificultad Media Ingredientes 4-5 patatas

1 cebolla

4-5 huevos

Aceite de oliva

Sal Elaboración Empieza por la cebolla Corta la cebolla en juliana. Añade una buena cantidad de aceite de oliva en una sartén y ponla a fuego medio. Deja que la cebolla se vaya caramelizando poco a poco, sin que se queme. Si es necesario, añade un poco más de aceite. Prepara las patatas Pela las patatas. La artista chasca las patatas para que queden irregulares, porque así quedan suaves por dentro y crujientes por fuera. Echa generosamente aceite de oliva en una sartén para freír las patatas. Ponlas a freír a fuego medio. Prepara los huevos Pon los huevos en un bol amplio, sin batirlos. Añade la cebolla y la mayor parte de las patatas. Con un tenedor, empieza a batir toda la mezcla para que los ingredientes se integren bien, recuerda añadir un poco de sal. Termina de echar el resto de las patatas y bate de nuevo. Deja que todo repose unos 10 minutos. Cocina la tortilla Echa aceite en una sartén a fuego medio y añade la mezcla. Deja que se vaya haciendo poco a poco, revisando que se está haciendo uniformemente. Entonces, con la ayuda de un plato, dale la vuelta y vuelve a añadirla a la sartén para que se haga por el otro lado. Una vez lista, sírvela en un plato y ya la tienes lista para comer y disfrutar de la tortilla de patata de Rosalía con un poco de su pan con tomate.

Para Rosalía el gesto de cocinar es algo importante porque “es muy especial que alguien te cocine, es un lenguaje de amor” y en su caso, aunque necesita concentración, cocinar es algo que le encanta. Tras acabar su tortilla reconoce que la presentación no es la mejor, pero que “el sabor es increíble” (pese a su olvido de la sal). Tan contenta queda con el resultado que se aventura a invitar a Anna Wintour a su tortilla “2.000 de 100”.

Su pan con tomate

Rosalía también muestra cómo prepara su pan con tomate para acompañar la tortilla, para lo que necesita tomates, un buen pan, en su caso coca de vidre, ajo y aceite de oliva. Para ello corta el pan y con un tomate cortado a la mitad lo restriega por toda la miga, pero si quieres antes de echar el tomate puedes restregar un ajo cortado a la mitad para darle más sabor. Solo te queda añadir aceite de oliva y una pizca de sal y listo.