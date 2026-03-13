Boloñesa de lentejas: cómo disfrutar de la receta de siempre 100% vegana

Daniel Brito 13 MAR 2026 - 16:00h.

Las lentejas pueden ser el sustituto ideal de la carne picada para hacer una boloñesa vegana para acompañar tus platos de pasta

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Llevar una dieta vegana no es tan complicado como hace unos años lo parecía. Ya no solo las cartas de muchos restaurantes se adaptan con varios platos adaptados a las nuevas tendencias de la alimentación, sino que muchas recetas de siempre también han tenido una vuelta de tuerca con la que preparaciones que siempre han llevado proteínas de origen animal se convierten en recetas completamente veganas. Un ejemplo de ello es la boloñesa, donde la carne picada se puede sustituir fácilmente con lentejas y así hacer una boloñesa totalmente vegana.

Esta preparación es muy popular para acompañar diferentes tipos de pastas, como unos macarrones o unos espaguetis, además de ser ideales para el relleno de una lasaña, creando así platos contundentes y completos. El problema para muchos es que se hace con carne picada, pero con un poco de imaginación, las lentejas sustituyen a la proteína animal y este plato se convierte en 100% vegano con una receta casi idéntica, como muestra La Gloria Vegana en sus redes sociales.

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Las lentejas son una de las legumbres más consumidas en España que no solo se pueden consumir en guisos, como estamos acostumbrados, sino que estas pueden ser las protagonistas de una ensalada en los días de calor del verano o el sustituto de la carne en una boloñesa.

Entre sus beneficios está su gran aporte en hierro y fibra, pero también se trata de una legumbre que cuenta con un alto contenido en proteínas vegetales, por lo que, entre otras cosas, las lentejas ayudan a prevenir la anemia, a reducir los niveles de colesterol, cuidar el sistema digestivo o otorgan una gran cantidad de energía al organismo.