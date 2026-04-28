Lidia González 28 ABR 2026 - 09:00h.

Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’, juntos en su viaje a Lanzarote, cuentan toda la verdad sobre su relación

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Sandra Barrios ha anunciado algo que tenía muchas ganas de compartir con todos sus seguidores y es que se ha ido de escapada a Lanzarote con una persona muy importante. Después de enseñar todos sus tatuajes y desvelar si tiene alguno por una pareja, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ y Juanpi se sinceran sobre su relación. Se ha especulado mucho al respecto y los influencers han dado el paso de sentarse frente a las cámaras para abrirse en canal como nunca. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

Hace tan solo unas semanas, saltaban todas las alarmas de un acercamiento entre ellos por el contenido que ambos estaban subiendo a redes sociales. Tanto es así, que la propia Sandra se pronunciaba al respecto y confirmaba su reconciliación sentimental con el andaluz. Ahora, se sientan juntos para romper su silencio y contar lo que está pasando entre ellos realmente: “Ha surgido solo”.

“Yo tampoco entiendo nada”, asegura la creadora de contenido entre risas, sin poder esconder la complicidad que mantienen los dos. Por su parte, el que fuera concursante de ‘Gran Hermano DÚO’ tampoco guarda silencio ante lo que está pasando y confiesa todos los detalles sobre el punto en el que se encuentran: “Estoy muy a gusto con ella”.

Sandra y Juanpi se sinceran sobre sus errores del pasado

A pesar de que, en este momento, están en un punto muy feliz entre ellos, son conscientes de que se han hecho mucho daño mutuamente. Por ello, los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ se sinceran sobre sus errores del pasado. Los creadores de contenido reflexionan sobre los mejores y peores momentos de su relación y se confiesan frente a todos sus seguidores. ¡Dale al play y descubre a los influencers, más sinceros que nunca, en Mediaset Infinity!