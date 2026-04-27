Supervivientes 27 ABR 2026 - 20:56h.

Salvación, nuevos conflictos y castigos en la Zona Roja y un juego de prelíder que situará a los concursantes ante un duro dilema en torno a una hamburguesa, mañana en ‘Supervivientes. Tierra de Nadie’

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La salvación de uno de los cuatro nominados -Alba, Almudena, Soto o Toni-; las primeras horas de Marisa Jara como concursante oficial; un nuevo juego de recompensa; y una nueva Zona Roja, con nuevos conflictos y la imposición de nuevos castigos mediante votación, centrarán la atención de la octava gala de ‘Supervivientes. Tierra de Nadie’ que Ion Aramendi y María Lamela conducirán este martes 28 de abril a partir de las 23:00h en Telecinco.

El programa, que recibirá en plató a Ingrid Betancor tras su expulsión definitiva, propondrá un duro juego de prelíder titulado ‘El Banquetazo’. En él, a cada uno de los supervivientes se le pondrá delante una hamburguesa completa y su objetivo será comer en un tiempo limitado solo la parte que consideren necesaria para que esta alcance un peso concreto exigido al inicio. Transcurrido el tiempo, se pesará cada plato de comida restante en una báscula y los concursantes que más se aproximen a la cantidad acordada se convertirán en prelíderes.

En el juego de recompensa, ‘El carro de Helios’, los supervivientes tendrán que trasladar a un miembro del equipo subido a un rodillo gigante. La labor del equipo será guiar el rodillo, mientras que la labor del concursante elevado será la de recoger una serie de dianas y sacos con costales. Una vez conseguidos, colocarán las dianas en su posición final y subidos a una tarima tendrán que alcanzar cada diana lanzando diferentes costales. El primer equipo que lo consiga ganará la recompensa.