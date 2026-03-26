Daniel Brito 26 MAR 2026 - 10:44h.

El actor canario se lleva a su personaje de Sanji en 'One Piece' a la vida real y comparte algunas de sus recetas favoritas, como su sándwich de pulpo

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Tras décadas siendo un éxito con el manga y el anime, ‘One Piece’ desembarcó en su versión live-action en 2023 con una primera temporada y hace solo unas semanas con la segunda para seguir contando la historia de Luffy y su tripulación para convertirse en rey de los piratas. Una tripulación en la que está presente Sanji, el cocinero del barco al que da vida el actor canario Taz Skylar que se ha llevado una parte de la personalidad del personaje a su vida real y ha empezado a publicar algunas recetas en sus redes sociales.

El actor nacido en Tenerife publicó hace unos días la receta del que se ha convertido en su plato favorito últimamente: el sándwich de pulpo “perfecto para hacer en casa y sorprender a cualquiera”. Skylar explica en la receta, que relata en inglés, que el pulpo es un producto muy popular en España con recetas como el pulpo a la gallega o frito, que es una preparación que se suele hacer en Canarias.

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El intérprete de Sanji aprovecha que tiene que cocinar el trozo de pulpo durante una hora para entrenar durante el tiempo en el que hace dada la exigencia de su personaje y del rodaje de la tercera temporada de la serie que se está desarrollando ahora.

Tras una hora de cocinado y picando el pulpo con un cuchillo para ver que está blando y así proceder a hacer su sándwich al más puro estilo Sanji que, como dice en el vídeo, "tiene un pintón".