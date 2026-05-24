Fiesta 24 MAY 2026 - 16:27h.

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Hoy visita el plató de 'Fiesta' alguien que conoce muy bien a la cantante Rosa López, el exfutbolista y quien fuera su pareja durante ocho meses, José Luis Luna. El deportista ha contado con todo lujo de detalles cómo fue el tiempo que pasó junto a Rosa, una relación que pese a su brevedad marcó a nuestro invitado.

Luna no ha tenido reparos a la hora de hablar sobre cómo era la intimidad de la relación con la cantante, una relación que Rosa intentaba mantener en secreto porque se avergonzaba de él:

"Rosa es una mujer muy posesiva, ella cuando está con alguien te quiere ocupar todo el espacio. A mí ella me tiraba por tierra, me rebajaba hasta tal punto que yo me planteaba si me merecía la pena seguir con la relación. A ella no le gustaba que yo participara en 'Supervivientes' porque era un programa para fracasados, eso me lo dijo en mi cara en una ocasión. Ella no quería que nos vieran juntos porque pensaba que para su carrera podía ser un problema, ahí fue cuando yo me planteé que no quería estar saliendo con una chica con la que me sentía como en una cárcel de cemento".

Luna cuenta el verdadero motivo de la ruptura con Rosa López

El exfutbolista ha comenzado su entrevista comentándole a Emma García los detalles de la ruptura con la cantante. Para el exfutbolista Rosa no se portó justamente con él:

"Ella dijo que yo había llamado a los paparazzi, cosa que era mentira, yo he tenido parejas famosas y nunca he hecho algo así. Este fue el motivo de la ruptura, nos pillaron en la calle jugando al pádel y ella lo primero que pensó es que había sido yo, en vez de venir y hablar conmigo lo contó en prensa. Ya habíamos tenido alguna que otra cosilla y eso fue la gota que colmó el vaso".

Luna habla sobre la relación "tóxica" de Rosa con su familia

Luna también se ha mostrado muy crítico con la tóxica relación que, en su opinión, la artista mantiene con su familia. Para el exfutbolista, la familia de Rosa mantiene a la cantante "metida en una burbuja" porque dependen económicamente de ella:

"A ella la tenían metida en una burbuja, la tenían entre algodones porque era el sustento de toda esa familia, todos dependía de ella, era su diamante en bruto. Yo creo que ella no ha sido capaz aún de darse cuenta de quién es y de lo que es, sigue viviendo en los mundos de Yupi".

La reacción de Rosa López a las palabras de Luna

Iván Reboso, gran amigo de la cantante, tiene las primeras impresiones de Rosa López sobre las declaraciones de Luna. Según el colaborador, la artista se encuentra bien pese a haber roto recientemente con su última pareja:

"Rosa está bien y está tranquila, no ha sido una ruptura precipitada, era algo que ya se llevaba pensando dos meses, pero sí que está dolida con esto porque fuiste tú quien no se portó bien con ella, el tiempo le ha dado la razón a Rosa, todo este tiempo solo has contado cosas que le afectan a ella, no hablas de tu vida, hablas de ella".