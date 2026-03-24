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Recetas fáciles en 15 minutos

Chips de alcachofa con queso parmesano: la receta fácil para tus cenas

Chips de alcachofa con queso parmesano: la receta fácil para tus cenas
Los chips de alcachofa con parmesano. Gastro Mediaset
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La hora de la cena puede no ser la que más nos cunde porque llegamos cansados y sin ganas de cocinar, pero si le echamos un poco de imaginación a esos alimentos a los que a veces no les prestamos demasiada atención porque no sabemos cómo incluirlos en la dieta, podemos sacar platos fáciles, pintones y, lo más importante, ricos, por no hablar de que se hacen en muy poco tiempo.

Uno de esos ingredientes puede ser las alcachofas, pero no las que vienen en botes de conservas, sino la que vienen enteras, que muchas veces no sabes cómo prepararlas o cuántas capas quitarle. Para ello la cocinera Laura Ferreira, a la que se la conoce en las redes sociales como Latoneira, nos trae en un nuevo vídeo de ‘Recetas fáciles en 15 minutos’ cómo preparar las alcachofas como si fuesen chips crujientes.

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Se trata de una receta de lo más sencilla, aunque lo más laborioso será retirar las hojas externas más fibrosas junto al tallo, cortándola luego en rodajas del grosor de tu gusto. Con estos pasos hechos, la receta ya es pan comido y Latoneira te explica en el vídeo el paso a paso para que te salga perfecta.

En su caso las prepara en freidora de aire, aunque si no la tienes también puedes hacer estos chips de alcachofa en el horno.

Chips de alcachofas con parmesano

Personas2 pax.
DificultadBaja

Ingredientes

  • Alcachofas
  • Una pizca de sal
  • Aceite de oliva virgen extra en espray
  • Queso parmesano

Elaboración

  1. Paso a paso

    Latoneira da todos los detalles en el vídeo sobre cómo preparar estos chips de alcachofas con queso parmesano rallado que se puede hacer en poco tiempo y, además, la cocinera da un truco para que las alcachofas no se oxiden.

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Y si te has quedado con ganas de más, en el último vídeo Latoneira nos contó cómo hacer unos espectaculares puerros gratinados que hacen de manera muy sencilla y que están riquísimos, siendo perfectos para una comida rápida en la que no sabes qué prepararte o para una cena contundente y diferente.

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