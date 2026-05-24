Maica Benedicto, concursante de ‘Supervivientes’ es química y trabajó como visitadora médica

La casa de Maica Benedicto en Madrid: situada en una exclusiva urbanización y decorada en color rosa

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Antes de convertirse en uno de los rostros más comentados de la televisión tras su paso por realities como 'GH', su victoria en 'Los Vecinos de la casa de al lado' y su aventura en 'Supervivientes', la vida de Maica Benedicto ya estaba marcada por la disciplina, la ambición y una determinación poco común. Detrás de la imagen mediática que hoy conocemos existe una trayectoria sólida, construida paso a paso, lejos de los focos y con una mezcla poco habitual de ciencia, moda y visión empresarial.

La joven murciana, que hoy se mueve con soltura entre cámaras y realities, era entonces una mujer trabajadora, metódica y con múltiples inquietudes. Su perfil rompía con cualquier estereotipo, química de formación, visitadora médica de profesión, modelo por vocación y aspirante a influencer por intuición.

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Su paso por el mundo de los certámenes de belleza no fue casual, sino una extensión natural de su personalidad. Paralelamente, construía una carrera profesional estable en el ámbito sanitario y comenzaba a entender el poder de las redes sociales como herramienta de proyección personal. Antes de la fama, la concursante de ‘Supervivientes’ ya estaba en movimiento. No esperaba oportunidades, las creaba. Su entrada en televisión no fue un punto de partida, sino el resultado de años de esfuerzo silencioso. ¡Así fue el pasado profesional de Maica Benedicto, concursante de 'Supervivientes', antes de ser conocida!

Su pasado como química y visitadora médica

Uno de los aspectos más desconocidos de la vida de Maica Benedicto antes de la televisión es su formación en el ámbito científico. Diplomada con un Grado Superior en Química Industrial, su perfil académico demuestra que su inquietud intelectual siempre ha ido de la mano de su desarrollo personal.

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Lejos de limitarse a un único camino, la ganadora de 'La Casa de los vecinos de al lado', decidió aplicar sus conocimientos en el mundo laboral a través de la visita médica, un sector exigente que requiere habilidades comunicativas, disciplina y una gran capacidad de adaptación.

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A sus 25 años, cuando decidió dar el salto a la televisión, la infuencer ya contaba con una trayectoria profesional consolidada. No era una desconocida en su entorno, sino una joven con experiencia real en un sector competitivo. Este bagaje explica en gran medida su seguridad ante las cámaras y su capacidad para desenvolverse en situaciones de presión.

Entre focos y pasarelas

Si hay una faceta que conecta directamente con su imagen actual es su trayectoria en el mundo de la moda. Antes de convertirse en personaje televisivo, Maica Benedicto ya había comenzado a abrirse camino como modelo, participando en campañas y eventos que le permitieron ganar visibilidad.

El punto de inflexión llegó con su coronación como Miss Tourism Spain 2022, un reconocimiento que no solo supuso un logro personal, sino también una plataforma de proyección nacional e internacional. “No creo que haga falta expresar la ilusión que me hace poder representar a mi nación”, compartía entonces, dejando ver la emoción de un momento que marcaría su carrera.

Este título le abrió las puertas a nuevas oportunidades dentro del sector, permitiéndole colaborar con marcas, participar en sesiones fotográficas y consolidar su presencia en redes sociales. Además, su participación en certámenes internacionales le permitió adquirir experiencia en comunicación, protocolo y representación institucional. Estas competencias, aparentemente alejadas del mundo televisivo, terminarían siendo fundamentales en su posterior exposición mediática.

Su incursión en la gestión de eventos

Otro de los pilares en la vida de la concursante de ‘Supervivientes’ antes de la televisión fue su incursión en la gestión de eventos. Gracias a su papel como embajadora de la belleza en la Región de Murcia, tuvo acceso a un entorno profesional lleno de oportunidades y contactos clave.

Lejos de limitarse a participar en actos sociales, supo observar, aprender y transformar esas experiencias en una vía de desarrollo profesional. La organización de eventos le permitió entender la importancia de la planificación, la coordinación de equipos y la gestión de recursos. “Me abrió un mundo y me permitió ver la visión empresarial”, comentaba con orgullo sobre esta etapa.

El germen de una futura influencer

Antes de que su nombre empezara a sonar en televisión, Maica Benedicto ya tenía claro que las redes sociales eran una herramienta clave para construir su futuro. Aunque su crecimiento en este ámbito fue progresivo, su enfoque siempre fue estratégico.

La concursante de realities entendió desde el principio que el éxito en redes requiere tiempo, constancia y autenticidad. Ella misma ha asegurado: “Ser un influencer exitoso requiere trabajo duro, consistencia, autenticidad y la capacidad de adaptarse a un entorno digital en constante cambio”. Su contenido combinaba moda, estilo de vida y momentos personales, siempre cuidando la estética y el mensaje.

Pero su ambición iba más allá. Maica no solo quería ser influencer, sino también empresaria. Entre sus aspiraciones destacaba el diseño de vestidos de alta costura, un sueño que conecta directamente con su pasión por la moda.“Deseo diseñar vestidos que reflejen elegancia, sofisticación y belleza atemporal”, afirmaba con convicción. Una declaración que resume perfectamente su identidad: una mujer que combina sensibilidad estética con visión de negocio.