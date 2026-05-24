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“No me gusta llorar en la tele”, confesaba Marta Sánchez a Jorge Javier Vázquez en la entrevista previa que ha tenido en el plató de 'Hay una cosa que te quiero decir'. El presentador se mostraba tajante antes su respuesta: “Pues hoy vas a llorar en la tele”, vaticinaba. Y no le faltaba razón, pues la cantante se ha emocionado al ser partícipe de una sorpresa muy especial. Además, Marta Sánchez se ha sincerado a la hora de hablar de la enfermedad que padece su madre y del fallecimiento de su hermana.

El mensaje de Marta Sánchez a su fan, Raquel

Óscar acude al programa para dejarle claro a Raquel que es el amor de su vida y, para ello, cuenta con la participación de Marta Sánchez, pues piensa pedirle matrimonio. La artista ha seguido muy emocionada la historia de amor de Óscar y Raquel, pero, cuando se ha sentado junto a la sorprendida, no ha podido evitar soltar algunas lágrimas.

“Tienes una cosa muy valiosa en esta vida y que vale oro y es tener a una persona que te quiere de verdad porque hay mucha gente que pasa enfermedades y no tiene el amor. El amor es tan difícil de encontrar, el amor puro como este, porque no todo el mundo está dispuesto a hacer estos sacrificios y a estar con su pareja, apoyándola en todo momento”, es parte del mensaje de Marta Sánchez a Raquel.

“Esta historia me parece admirable y creo que deberíais de vivir cada momento con una fuerza abrumadora porque es muy bonito tener este apoyo tan importante para ti”, añade la artista. Pero aún quedaba sorpresa por delante, Óscar tenía una carta para leer a su pareja y Marta Sánchez ha escuchado atentamente lo que tenía que decirle, visiblemente emocionada.

Marta Sánchez se emociona con la historia de Óscar y Raquel: "El amor es muy difícil de encontrar"

Las bonitas palabras de Óscar hacia Raquel han emocionado a Marta Sánchez, más aún después de saber que es la madrina de esta petición de mano tan especial. La cantante ha sido testigo en primera persona de este momento tan especial para la pareja y se ha convertido en cómplice de sus vidas: “Estoy feliz por los dos y os deseo toda la suerte del mundo. Qué suerte, a mí no me piden que me case”.

Marta Sánchez habla de la muerte de su hermana y la enfermedad de su madre

Las sorpresas no han terminado aquí, pues Marta Sánchez ha formado parte de una segunda sorpresa. Estefanía quiere animar a su hermana Carolina y, para ello, cuenta con la ayuda de la cantante. La artista ha querido destacar que Carolina tiene mucha suerte por tener una hermana como Estefanía y es aquí cuando no ha podido evitar acordarse de su hermana fallecida y de la enfermedad de su madre:

“Tienes mucha suerte por tener una hermana tan increíble. A mi madre yo la sigo teniendo, pero a la mitad de mi madre. Tiene una edad y una demencia ya notable con un grado de Alzhéimer que se nota mucho… pero yo ya no tengo a mi hermana. Entonces, cuando yo veo hermanos distanciados, me da mucha pena porque cuando tienes a tus hermanos no te das cuenta del tesoro que tienes”, han sido parte de sus palabras.