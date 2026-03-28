Tres rellenos de lasaña: de carne, pescado y verduras para triunfar en las cenas con amigos
Del horno a la mesa para conquistar a los amantes de la carne, el pescado y las verduras
La lasaña alternativa para disfrutar por la mitad de las calorías
Hay platos que nunca fallan cuando organizas una cena con amigos, y la lasaña ocupa un lugar privilegiado en esa lista. Reconfortante, generosa y perfecta para preparar con antelación, es la reina silenciosa de muchas mesas compartidas. Hoy te propongo tres rellenos de lasaña con los que triunfarás sin esfuerzo. Una lasaña de carne de butifarra, intensa y jugosa; una lasaña de atún rojo, con muy pocos ingredientes, pero absolutamente deliciosa; y una lasaña de verduras, ligera pero llena de sabor, elaborada con puerro, calabacín y una bandeja de setas o champiñones. Tres versiones distintas, pensadas para conquistar todos los gustos y demostrar que este clásico italiano puede reinventarse sin perder su esencia.
La lasaña forma parte ya de nuestra gastronomía cotidiana. Aunque su origen es italiano, la hemos adoptado como propia y la hemos adaptado a nuestros productos, tradiciones y preferencias. Es uno de esos platos que evocan hogar, horno encendido y conversaciones largas alrededor de la mesa. Su gran virtud es la versatilidad, admite prácticamente cualquier relleno. Carne, pescado, marisco, verduras, combinaciones mixtas o incluso versiones vegetarianas y veganas. La estructura de capas, pasta, relleno, salsa y queso actúa como un lienzo en blanco donde cada cocinero puede imprimir su estilo. Además, es ideal para cenas con amigos porque se prepara en una sola fuente, se lleva directamente a la mesa y se sirve con facilidad. Es abundante, reconfortante y siempre deja esa sensación de celebración informal que tanto nos gusta.
Tres rellenos para un mismo plato
La lasaña de carne hecha con butifarra es una versión con carácter, perfecta para quienes disfrutan de sabores intensos y tradicionales. La butifarra, con su punto especiado y su textura jugosa, eleva el clásico relleno de carne picada a otro nivel. El resultado es un relleno sabroso, ligeramente rústico y profundamente aromático. Se monta alternando capas de placas de lasaña con la carne, bechamel cremosa y queso rallado. Al hornearse, los sabores se integran y la superficie se gratina hasta quedar dorada y burbujeante. Es una lasaña que huele a domingo, a cocina tradicional con un giro especial. Ideal para impresionar sin complicarse.
Si buscas una propuesta más sorprendente y ligera, la lasaña de atún rojo es la opción perfecta. Con muy pocos ingredientes se consigue un resultado elegante y delicioso. El secreto está en la calidad del producto, un buen atún rojo fresco, ligeramente marcado en la sartén y desmenuzado con cuidado para mantener su textura. Se puede mezclar con un sofrito suave de cebolla o puerro y un toque de tomate natural para aportar frescura sin enmascarar el sabor del pescado. Algunas versiones incorporan un chorrito de vino blanco para realzar el conjunto. El montaje sigue el mismo esquema clásico, pero la sensación en boca es distinta, más ligera, más delicada, con un punto marino que sorprende gratamente. La bechamel, en este caso, puede ser más sutil para no eclipsar el atún.
Y para completar el trío, la lasaña de verduras es la opción perfecta para quienes prefieren una alternativa vegetal sin renunciar al sabor. Elaborada con puerro, calabacín y una bandeja de setas o champiñones, esta versión conquista incluso a los más carnívoros. Es una manera fantástica de incorporar más verduras a la mesa sin que nadie sienta que está renunciando a nada.
Estas tres versiones de lasaña, carne de butifarra, atún rojo y verduras, comparten la misma esencia, capas de sabor que se funden en el horno y se sirven humeantes en el centro de la mesa. Cada una tiene su personalidad. La de butifarra es intensa y tradicional; la de atún rojo, delicada y sofisticada; la de verduras, ligera y llena de matices. Todas, sin excepción, están pensadas para triunfar en cenas con amigos, donde lo importante no es solo lo que se come, sino el ambiente que se crea alrededor.
Relleno de carne
Ingredientes
- 4 cebollas
- 2 zanahorias
- 1 rama apio
- 6 dientes de ajo
- 1 copa vino blanco
- 500 gramos de butifarra
- 800 gramos de tomate natural
- 1 cucharada tomate concentrado
- Laurel y tomillo
- Parmesano
- AOVE
- Sal y pimienta
Elaboración
Prepara las verduras
Corta la cebolla, la zanahoria, el apio y el ajo en brunoise, es decir, muy finitos. La clave está en que se cocinen de manera uniforme y se integren perfectamente con la carne.
Sofríe las verduras
En una olla amplia, cubre la base con un buen chorreón de aceite de oliva virgen extra. Añade todas las verduras picadas y cocina a fuego medio durante 15 minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que estén tiernas y ligeramente caramelizadas.
Cocina la butifarra
Retira la piel de la butifarra y añádela a la olla con las verduras. Cocina a fuego fuerte durante 10 minutos, desmenuzándola mientras se dora y se mezcla con los sabores de las verduras.
Añade el vino blanco
Vierte un chorrito de vino blanco y deja que se cocine hasta que el alcohol se evapore. Esto aportará profundidad y un aroma irresistible al relleno.
Incorpora los tomates y los aromáticos
Añade el tomate concentrado, el tomate natural triturado, el parmesano rallado, las hojas de laurel y el tomillo fresco o seco. Mezcla bien todos los ingredientes.
Cocina a fuego lento
Deja que la mezcla se cocine a fuego lento durante 20 minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que haya reducido toda el agua y se forme un relleno espeso, jugoso y lleno de sabor.
Listo para montar la lasaña
Tu relleno de carne con butifarra está listo para alternar capas de pasta, bechamel y queso. Solo queda gratinar en el horno y disfrutar de un plato que conquista a todos.
Relleno de atún rojo
Ingredientes
- 1 kilo de atún rojo (pide que te lo troceen, que así te facilitan mucho la tarea)
- Placas de lasaña
- 250 gramos de un buen tomate en conserva
- 500 mililitros de leche entera
- 40 gramos de mantequilla
- 40 gramos de Maizena
- Sal
- Queso rallado
- Pimienta
- Nuez moscada
Elaboración
Prepara la bechamel
Antes de empezar con el pescado, prepara tu bechamel favorita. Reserva mientras cocinas el atún, ya que será el toque cremoso que unirá todas las capas de la lasaña
Cocina el atún
En una sartén amplia, añade una gotita de aceite de oliva y cocina el atún rojo desmenuzándolo cuidadosamente mientras se cocina. Mantén el fuego medio para que no se seque y conserve su textura jugosa.
Añade el tomate
Incorpora tomate natural triturado o una salsa ligera y mezcla bien con el atún. Cocina unos minutos hasta que se integren los sabores y el líquido se reduzca ligeramente, creando un relleno jugoso pero no líquido.
Monta la lasaña
En una fuente para horno, alterna capas de pasta con la mezcla de atún y tomate. Repite hasta llenar la fuente, terminando con una capa generosa de bechamel y abundante queso rallado para gratinar.
Hornea y gratina
Introduce la lasaña en el horno precalentado a 200 °C y hornea durante 20 minutos, hasta que la superficie esté dorada y burbujeante. El aroma del queso fundido y el atún recién horneado hará que todos se acerquen a la mesa antes de tiempo.
Relleno de verduras
Ingredientes
- 1 puerro
- 1 calabacín
- 1 bandeja de setas o champis
- Sal
- Tomate frito casero
- Salsa bechamel casera
- Queso 4 quesos rallado
- Especias
- Romero
Elaboración
Prepara las verduras
Pica todas las verduras que vayas a usar: puerro, cebolla, calabacín y champiñones o setas. Ordena la cocción según el tiempo que necesiten: primero las que tardan más en ablandarse, como la cebolla o el puerro, y luego las más delicadas.
Cocina y sazona
En una sartén amplia a fuego medio, cocina las verduras removiendo de vez en cuando. Añade sal, pimienta y un poquito de romero para potenciar los aromas. Cocina hasta que estén tiernas y ligeramente doradas.
Integra la salsa y el queso
Añade salsa de tomate casera y remueve bien. Incorpora queso rallado 4 quesos y cocina varios minutos más hasta que todos los ingredientes estén completamente integrados, obteniendo un relleno jugoso y aromático
Monta la lasaña
En una fuente apta para horno, comienza con una capa de bechamel. Luego coloca una lámina de pasta, añade una capa del relleno de verduras y espolvorea queso parmesano rallado. Repite el proceso hasta llenar la fuente, terminando con una capa generosa de queso para gratinar.
Hornea y gratina
Introduce la lasaña en el horno precalentado a 200 °C durante aproximadamente 30 minutos (dependiendo del horno). Finaliza con 5-10 minutos en función grill para que el queso se dore y quede crujiente por encima.