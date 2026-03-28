Del horno a la mesa para conquistar a los amantes de la carne, el pescado y las verduras

La lasaña alternativa para disfrutar por la mitad de las calorías

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Hay platos que nunca fallan cuando organizas una cena con amigos, y la lasaña ocupa un lugar privilegiado en esa lista. Reconfortante, generosa y perfecta para preparar con antelación, es la reina silenciosa de muchas mesas compartidas. Hoy te propongo tres rellenos de lasaña con los que triunfarás sin esfuerzo. Una lasaña de carne de butifarra, intensa y jugosa; una lasaña de atún rojo, con muy pocos ingredientes, pero absolutamente deliciosa; y una lasaña de verduras, ligera pero llena de sabor, elaborada con puerro, calabacín y una bandeja de setas o champiñones. Tres versiones distintas, pensadas para conquistar todos los gustos y demostrar que este clásico italiano puede reinventarse sin perder su esencia.

La lasaña forma parte ya de nuestra gastronomía cotidiana. Aunque su origen es italiano, la hemos adoptado como propia y la hemos adaptado a nuestros productos, tradiciones y preferencias. Es uno de esos platos que evocan hogar, horno encendido y conversaciones largas alrededor de la mesa. Su gran virtud es la versatilidad, admite prácticamente cualquier relleno. Carne, pescado, marisco, verduras, combinaciones mixtas o incluso versiones vegetarianas y veganas. La estructura de capas, pasta, relleno, salsa y queso actúa como un lienzo en blanco donde cada cocinero puede imprimir su estilo. Además, es ideal para cenas con amigos porque se prepara en una sola fuente, se lleva directamente a la mesa y se sirve con facilidad. Es abundante, reconfortante y siempre deja esa sensación de celebración informal que tanto nos gusta.

Tres rellenos para un mismo plato

La lasaña de carne hecha con butifarra es una versión con carácter, perfecta para quienes disfrutan de sabores intensos y tradicionales. La butifarra, con su punto especiado y su textura jugosa, eleva el clásico relleno de carne picada a otro nivel. El resultado es un relleno sabroso, ligeramente rústico y profundamente aromático. Se monta alternando capas de placas de lasaña con la carne, bechamel cremosa y queso rallado. Al hornearse, los sabores se integran y la superficie se gratina hasta quedar dorada y burbujeante. Es una lasaña que huele a domingo, a cocina tradicional con un giro especial. Ideal para impresionar sin complicarse.

Si buscas una propuesta más sorprendente y ligera, la lasaña de atún rojo es la opción perfecta. Con muy pocos ingredientes se consigue un resultado elegante y delicioso. El secreto está en la calidad del producto, un buen atún rojo fresco, ligeramente marcado en la sartén y desmenuzado con cuidado para mantener su textura. Se puede mezclar con un sofrito suave de cebolla o puerro y un toque de tomate natural para aportar frescura sin enmascarar el sabor del pescado. Algunas versiones incorporan un chorrito de vino blanco para realzar el conjunto. El montaje sigue el mismo esquema clásico, pero la sensación en boca es distinta, más ligera, más delicada, con un punto marino que sorprende gratamente. La bechamel, en este caso, puede ser más sutil para no eclipsar el atún.

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Y para completar el trío, la lasaña de verduras es la opción perfecta para quienes prefieren una alternativa vegetal sin renunciar al sabor. Elaborada con puerro, calabacín y una bandeja de setas o champiñones, esta versión conquista incluso a los más carnívoros. Es una manera fantástica de incorporar más verduras a la mesa sin que nadie sienta que está renunciando a nada.

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Estas tres versiones de lasaña, carne de butifarra, atún rojo y verduras, comparten la misma esencia, capas de sabor que se funden en el horno y se sirven humeantes en el centro de la mesa. Cada una tiene su personalidad. La de butifarra es intensa y tradicional; la de atún rojo, delicada y sofisticada; la de verduras, ligera y llena de matices. Todas, sin excepción, están pensadas para triunfar en cenas con amigos, donde lo importante no es solo lo que se come, sino el ambiente que se crea alrededor.

Relleno de carne Personas 4 pax. Tiempo 1 h. 30 min. Dificultad Media Ingredientes 4 cebollas

2 zanahorias

1 rama apio

6 dientes de ajo

1 copa vino blanco

500 gramos de butifarra

800 gramos de tomate natural

1 cucharada tomate concentrado

Laurel y tomillo

Parmesano

AOVE

Sal y pimienta Elaboración Prepara las verduras Corta la cebolla, la zanahoria, el apio y el ajo en brunoise, es decir, muy finitos. La clave está en que se cocinen de manera uniforme y se integren perfectamente con la carne. Sofríe las verduras En una olla amplia, cubre la base con un buen chorreón de aceite de oliva virgen extra. Añade todas las verduras picadas y cocina a fuego medio durante 15 minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que estén tiernas y ligeramente caramelizadas. Cocina la butifarra Retira la piel de la butifarra y añádela a la olla con las verduras. Cocina a fuego fuerte durante 10 minutos, desmenuzándola mientras se dora y se mezcla con los sabores de las verduras. Añade el vino blanco Vierte un chorrito de vino blanco y deja que se cocine hasta que el alcohol se evapore. Esto aportará profundidad y un aroma irresistible al relleno. Incorpora los tomates y los aromáticos Añade el tomate concentrado, el tomate natural triturado, el parmesano rallado, las hojas de laurel y el tomillo fresco o seco. Mezcla bien todos los ingredientes. Cocina a fuego lento Deja que la mezcla se cocine a fuego lento durante 20 minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que haya reducido toda el agua y se forme un relleno espeso, jugoso y lleno de sabor. Listo para montar la lasaña Tu relleno de carne con butifarra está listo para alternar capas de pasta, bechamel y queso. Solo queda gratinar en el horno y disfrutar de un plato que conquista a todos.

Relleno de atún rojo Personas 4 pax. Tiempo 1 h. 30 min. Dificultad Media Ingredientes 1 kilo de atún rojo (pide que te lo troceen, que así te facilitan mucho la tarea)

Placas de lasaña

250 gramos de un buen tomate en conserva

500 mililitros de leche entera

40 gramos de mantequilla

40 gramos de Maizena

Sal

Queso rallado

Pimienta

Nuez moscada Elaboración Prepara la bechamel Antes de empezar con el pescado, prepara tu bechamel favorita. Reserva mientras cocinas el atún, ya que será el toque cremoso que unirá todas las capas de la lasaña Cocina el atún En una sartén amplia, añade una gotita de aceite de oliva y cocina el atún rojo desmenuzándolo cuidadosamente mientras se cocina. Mantén el fuego medio para que no se seque y conserve su textura jugosa. Añade el tomate Incorpora tomate natural triturado o una salsa ligera y mezcla bien con el atún. Cocina unos minutos hasta que se integren los sabores y el líquido se reduzca ligeramente, creando un relleno jugoso pero no líquido. Monta la lasaña En una fuente para horno, alterna capas de pasta con la mezcla de atún y tomate. Repite hasta llenar la fuente, terminando con una capa generosa de bechamel y abundante queso rallado para gratinar. Hornea y gratina Introduce la lasaña en el horno precalentado a 200 °C y hornea durante 20 minutos, hasta que la superficie esté dorada y burbujeante. El aroma del queso fundido y el atún recién horneado hará que todos se acerquen a la mesa antes de tiempo.