La presentadora de 'Vamos a ver' ha respondido a Alejandra Rubio tras su último entrevista

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Tras anunciar que dejaba su puesto de trabajo como colaboradora de 'Vamos a ver', Alejandra Rubio regresada el pasado fin de semana al plató de '¡De viernes!' para hablar de los motivos que le hicieron tomar esta decisión y desvelar la razón que hay de su vuelta.

Alejandra Rubio contó que tuvo una conversación privada con Patricia Pardo en el que la presentadora le dijo que no la veía bien, por lo que ahora no entendía que algunas personas se mostrasen molestas con sus declaraciones en las que contaba que se encontraba "amargada".

La hija de Terelu Campos también se quejo de no haber tenido "un trato justo" y quiso dejar claro que había concedido esta entrevista para hablar de su libro.

Tras a entrevista de Alejandra, Patricia Pardo ha admitido que tuvo esa conversación con ella y ha querido mandarle un mensaje en directo.

El mensaje de Patricia Pardo a Alejandra Rubio: "No voy a revelar ningún detalle, pero es verdad que le dije que no la veía feliz"

"Se trata de vivir en coherencia. Es verdad que tuvimos esa conversación hace mucho tiempo, creo que a las pocas semanas de estar aquí. No voy a revelar ningún detalle, pero es verdad que le dije que no la veía feliz y para mí es fundamental que la gente que esté aquí sea feliz en el trabajo y llevarnos bien. Yo se lo dije porque no la vi feliz", ha contado en directo la presentadora.

Patricia Pardo ha querido responder a la que fue su compañera de plató: "Te deseo lo mejor porque quiero que seas feliz. Si este lugar no es el tuyo porque no es tú camino, te deseo que encuentres el tuyo".

"A lo mejor la tele no es su camino, a eso me refiero cuando digo que el problema de Alejandra Rubio es que no vive en coherencia", ha sentenciado en directo.