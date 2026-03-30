Cómo hacer torreznos de jamón serrano en casa en solo 15 minutos
Los espetos saben a playa, a vacaciones, a sur y por qué no decirlo, a libertad. A pesar de que nos encaminamos hacia lo más crudo del invierno, esos días de sol y frescor que nos brinda esta época del año aún permiten e incluso animan a hacer barbacoas y juntarse con amigos y/o familia. Y para esos días os traemos unos trucos para hacer unos espetos caseros que nos evocarán lo mejor del verano, aunque la primavera no haya hecho más que empezar.
Reducir las barbacoas a los meses veraniegos es encorsetar la felicidad a un momento muy concreto. De ahí que cada vez más gente se anime a hacerlas a lo largo del año, aprovechando que en España el sol brilla todos los meses y que el frío es tolerable. Además, el cambio climático está suavizando eso, por lo que mas que de frío, habrá que hablar de frescor, pero ese es otro tema.
Trucos para hacer espetos de sardinas
Si eres de los que busca cualquier excusa para organizar una barbacoa y así juntarte con amigos y familia, hoy te traemos unas claves para hacer unos buenos espetos de sardinas. Lo primero que hay que hacer es elegir un buen género. Hemos de buscar ejemplares de tamaño mediano, que sean similares entre sí, para que se hagan al mismo tiempo. Una buena referencia es que sean más o menos del tamaño de la palma de la mano. Aunque la mejor época para este tipo de pescado es el verano, aún podemos encontrar buen material. O si preferimos otro tipo de pescado también podemos hacerlo.
Una vez elegido el pescado, otra clave es cómo poner el espetón. Aunque lo ideal es que sean lanzas de caña verde, cualquier pincho de barbacoa nos puede servir. Si es de acero inoxidable, mejor, ya que evitaremos que se queme. A la hora de ‘ensartar’ a las sardinas tendremos que hacerlo de manera transversal, dejando la espina por encima del pincho, sin romperla. De esta forma evitaremos que la sardina se rompa al darle la vuelta en la barbacoa. Haciéndolo así, la raspa del animal mantiene el peso y evita que se eche a perder.
Los espetos de sardinas se asan en altura, es decir, no van pegados a las ascuas, por lo que lo ideal es que las brasas tengan mucho calor, pero sin llama. Lo suyo es que para asarse necesiten unos 10 minutos, quedando crujientes por fuera y jugosas por dentro. Una clave: cuando los ojos de las sardinas se vuelvan opacos, sabremos que están listas.