La auténtica receta de la Mona de Pascua valenciana en versión fácil

Todas las recetas de este dulce comparten la misma esencia, una masa tierna que huele a hogar

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Hay aromas que anuncian la llegada de la primavera mejor que cualquier calendario. En la Comunidad Valenciana ese perfume inconfundible es el de la Mona de Pascua valenciana recién horneada. Su miga suave, aromática y esponjosa, ligeramente dulce y con ese brillo delicado en la superficie, forma parte de los recuerdos más entrañables de la Semana Santa. Con esta receta de la Mona de Pascua valenciana en versión fácil, sin prefermentos, podrás prepararla en casa sin complicaciones y enamorarte de este dulce tradicional.

La mona de Pascua es el dulce más típico de Semana Santa en la Comunidad Valenciana. Se trata de una masa tipo brioche, tierna y ligeramente aromatizada, que tradicionalmente se decora con un huevo cocido en el centro o con azúcar por encima. Es habitual que padrinos y abuelos la regalen a los más pequeños el Lunes de Pascua, en una celebración que simboliza el fin de la Cuaresma. Después de semanas de recogimiento y abstinencia, la Pascua trae consigo alegría, reuniones al aire libre y meriendas en el campo. Y allí, sobre una manta y bajo el sol suave de abril, aparece siempre la mona.

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¿Por qué es típica de Semana Santa? Porque marca el final de la Cuaresma, ese periodo en el que antiguamente se restringía el consumo de ciertos alimentos. La mona representa celebración, abundancia y dulzura compartida. Su propio nombre tiene raíces históricas que algunos vinculan con el término árabe munna, que hacía referencia a un regalo o provisión. Con el paso del tiempo, la receta fue evolucionando hasta convertirse en ese bollo dorado y esponjoso que hoy conocemos. En cada pueblo valenciano puede encontrarse una versión ligeramente distinta, con anisados, con ralladura de naranja o limón, con azúcar humedecido por encima o con fideos de colores.

La receta fácil sin prefermentos

Si alguna vez has pensado que hacer Mona de Pascua valenciana en casa es complicado, esta versión fácil te hará cambiar de idea. No necesitas prefermentos ni técnicas avanzadas. Solo buenos ingredientes, un poco de paciencia y ganas de llenar tu cocina de ese aroma irresistible. La base es una masa enriquecida que recuerda al brioche, pero más ligera. Se mezclan los ingredientes líquidos con el azúcar y la ralladura de limón o naranja. Después se incorpora la harina tamizada junto con la levadura seca de panadería. Amasar es clave, al principio la masa puede resultar pegajosa, pero poco a poco se vuelve elástica y suave. Ese es el momento mágico en el que sabes que todo va bien.

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Tras el amasado, basta con dejar reposar la masa hasta que doble su volumen. En esta versión sin prefermentos, el proceso es mucho más sencillo y rápido que en recetas tradicionales más complejas. Una vez levado, se forman las monas, que pueden ser redondas, alargadas o trenzadas. Para mantener la tradición, hay que colocar un huevo cocido en el centro. Antes de hornear, se pintan con huevo batido para lograr ese brillo dorado tan característico y se espolvorean con azúcar ligeramente humedecido. Al entrar en el horno, la cocina empieza a oler a infancia, a días festivos y a meriendas interminables. El resultado es espectacular, una miga suave, aireada y esponjosa, con un aroma cítrico delicado y un sabor equilibrado que no empalaga.

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La auténtica receta de la Mona de Pascua valenciana en versión fácil demuestra que la tradición no está reñida con la practicidad. No necesitas ser un experto repostero para conseguir un resultado digno de panadería. Solo hace falta respetar los tiempos y poner cariño en cada paso. Cuando saques tus monas del horno y las dejes enfriar sobre la rejilla, entenderás por qué este bollo sencillo sigue siendo el rey indiscutible de la Pascua.

Este año, anímate a preparar en casa la auténtica Mona de Pascua valenciana en versión fácil. Te quedarás enamorado de su textura, de su aroma y de todo lo que representa. Porque hay recetas que alimentan el cuerpo… y otras que también alimentan la memoria y el corazón.