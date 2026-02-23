Tres recetas para disfrutar de los cítricos de manera diferente y deliciosa

Los cítricos no solo destacan por su perfil nutricional, sino también por su enorme versatilidad en la cocina

Cómo hacer la limonada perfecta siguiendo una receta de 1651

Compartir







Estamos en plena época de cítricos, ese momento del año en el que la naturaleza nos regala frutas llenas de aroma, color y vitalidad. Naranjas, mandarinas y pomelos se convierten en las auténticas reinas de la mesa, no solo por su sabor, sino por todo lo que aportan, frescor, energía, vitamina C y esa sensación de estar comiendo justo lo que el cuerpo necesita. Es la excusa perfecta para salir de lo habitual y descubrir nuevas formas de disfrutar los cítricos, más allá de comerlos al natural o en zumo. En este artículo te proponemos tres recetas auténticas, diferentes y deliciosas que te harán redescubrirlos y, probablemente, enamorarte aún más de ellos: naranjas rellenas de chocolate, pomelo asado con yogur griego y miel y mandarina con yogur y aceite de oliva. Tres ideas sencillas, sorprendentes y llenas de personalidad que demuestran que los cítricos pueden ser mucho más de lo que imaginas.

La primera receta es una de esas combinaciones que parecen sencillas, pero que esconden un sabor profundo y memorable, naranjas rellenas de chocolate. Un postre fácil, resultón y perfecto para cuando apetece algo dulce sin complicarse demasiado. Con pocos ingredientes y una elaboración muy simple, esta receta transforma la naranja en un pequeño postre elegante y sorprendente. El contraste entre la acidez natural del cítrico y la intensidad del chocolate crea un equilibrio irresistible. La naranja aporta frescor y jugosidad, mientras que el chocolate fundido envuelve el conjunto con una textura cremosa y reconfortante. Es un postre ideal para cerrar una comida especial o para darse un capricho entre semana, demostrando que disfrutar de los cítricos también puede ser un placer goloso y sofisticado.

PUEDE INTERESARTE Cómo hacer el auténtico chimichurri: la salsa perfecta para acompañar las carnes a la brasa

La segunda propuesta es una auténtica joya de temporada, pomelo asado con yogur griego y miel. Porque el invierno también se come a cucharadas, y pocas recetas lo representan mejor que esta. El pomelo es una fruta que no deja indiferente, intensa, ligeramente amarga y con mucha personalidad. Pero al asarlo en el horno ocurre algo mágico. El calor transforma su sabor, suaviza la aspereza y lo vuelve meloso, casi caramelizado, liberando un dulzor profundo que engancha. Combinado con yogur griego, cremoso y suave, y un hilo de miel que redondea el conjunto, el resultado es una receta reconfortante, equilibrada y perfecta para los días fríos. Es una manera diferente y deliciosa de incorporar el pomelo a nuestra dieta y disfrutarlo en su mejor momento.

La tercera receta nos invita a bajar el ritmo y escuchar lo que el cuerpo pide en invierno. Mandarina con yogur y aceite de oliva es una propuesta sencilla, honesta y profundamente sabrosa. En esta época del año, el cuerpo busca más calma, más sencillez y productos que estén en su momento. Y la mandarina es, sin duda, uno de ellos. Está en plena temporada, más dulce, más aromática y en su mejor punto. Consumirla ahora no es solo una cuestión de sabor, sino también una forma de comer con sentido. Rica en vitamina C, ayuda a reforzar las defensas y aporta frescor cuando los días son más grises. A veces no hace falta complicar una receta para aprovecharla, un poco de calor realza su aroma, el aceite equilibra la acidez y una pizca de sal despierta todos los sabores. Añadirla a un yogur es solo una excusa para probar algo distinto, sencillo y sorprendentemente delicioso.

Tres recetas, una misma filosofía

Aunque muy diferentes entre sí, estas recetas comparten una misma esencia, sencillez, autenticidad y amor por los cítricos. Son propuestas accesibles, fáciles de preparar y pensadas para disfrutarse sin prisas. Ideales para un desayuno especial, un postre ligero o una merienda diferente.Si buscas nuevas formas de disfrutar los cítricos, salir de la rutina y dejarte sorprender por sabores de temporada, estas tres recetas son el punto de partida perfecto. Porque a veces, lo único que hace falta para enamorarse de nuevo de un ingrediente es mirarlo desde otro ángulo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Naranjas rellenas de chocolate Personas 3 pax. Dificultad Baja Ingredientes 3 naranjas

100 gramos chocolate negro

4 huevos Elaboración Prepara las naranjas Cortas tres naranjas y vacía el interior. Triturar toda la pulpa y colarla . Haz el relleno Calentar y añadir el chocolate para que se derrita a fuego suave. Añadir los huevos uno a uno y mezclando muy bien antes de añadir el otro. Tritura para añadir aire a la masa y añade ralladura de naranja. Rellena las naranjas Rellena de nuevo las naranjas. Lo llevas a la nevera un par de horas.

Pomelo asado Personas 1 pax. Tiempo 30 min. Dificultad Baja Ingredientes Pomelo de Valencia

Yogur griego bien cremoso

Miel

Azúcar de coco Semillas o frutos secos (opcional) Elaboración El paso a paso Parte el pomelo, espolvorea azúcar de coco y llévalo al horno hasta que caramelice Sírvelo tibio sobre yogur griego y termina con miel.