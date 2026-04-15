Rocío Ponce 15 ABR 2026 - 08:30h.

La diseñadora andaluza se ha convertido en experta en recetas saludables, pero muy sabrosas y este plato es de los preferidos de su madre

La receta del gazpacho de Vicky Martín Berrocal: "Me encanta que esté un poco espesito"

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Vicky Martín Berrocal es una de las famosas más polifacéticas de nuestro país. Llegó a la fama por casarse en 1997 con Manuel Benítez 'El Cordobés' y porque su padre era un empresario y ganadero muy conocido, José Luis Martín Berrocal. Tras tener una hija y cuatro años de matrimonio, el diestro y la joven se separaron. Ella comenzó en 2005 su andadura como diseñadora de moda flamenca y después se lanzó a las novias e invitadas con gran éxito, además, con su firma ha creado todo tipo de colaboraciones (en textil, perfumería, papelería, etc.).

No contenta con eso, la andaluza también ha probado suerte en el mundo de la televisión como concursante, como colaboradora e incluso como presentadora. Hasta ha dado el salto al mundo de los podcast, inspirada por su mentor Jesús Quintero, con un espacio para las entrevistas en profundidad con todo tipo de famosos (desde Ana Milán a Alejandro Sanz o estrellas internacionales como Sofía Vergara y William Levy).

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Vicky también es creadora de contenido; con más de 1.4 millones de seguidores, se puede reconocer como toda una influencer en el ámbito del estilo de vida, la moda y la belleza. De hecho, aprovecha ese genial altavoz para compartir sus rutinas diarias en lo referente a la alimentación y el deporte, además de sus looks, tratamientos faciales, maquillaje y novedades laborales.

Es precisamente su lado más deportivo el que está sorprendiendo a sus seguidores en los últimos tiempos. Tras perder 20 kilos, Vicky ha mantenido una vida centrada en el deporte prácticamente diario y en mantener una alimentación equilibrada y sana, pero siempre se permite caprichos cuando lo ve oportuno. Su forma de motivar es muy cercana; cualquiera puede sentirse identificada con ella porque habla desde la experiencia de alguien que jamás había disfrutado del deporte, de los ejercicios de fuerza o de cardio sin los que ya no pasa ni tres días.

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Ha colgado en su perfil muchas recetas, también tiene su faceta de cocinillas, y una de las últimas con las que nos ha conquistado ha sido una cena ligera y sencilla que preparó para su madre, Victoria. A sus 78 años, vive en El Rocío (Huelva) y viaja hasta Madrid a menudo para pasar tiempo con su hija y con su nieta. Conocida también por su relación con José Luis Martín Berrocal y por la fama de su hija y su nieta, Alba, Victoria se ha adaptado a las nuevas tendencias de las redes sociales y tiene sus propios perfiles.

Su cena más deliciosa

Vicky ha revelado uno de los secretos de su madre para mantenerse en forma y con una figura envidiable. Sus cenas son ligeras, pero no por ello son aburridas o faltas de sabor. Para ayudarla a conseguirlo, tiene a su hija Vicky, que le hizo una cena con 3 ingredientes principales y una salsa muy fácil y rica.

Convenció a sus seguidores con un plato que puedes hacer en cuestión de minutos y que te salva de tener que pensar o preparar demasiado si tu cena es solo para uno o si quieres una receta rápida y sin grasas. "Una delicia", asegura la diseñadora.

Compuesto de pastrami, rúcula y lascas de parmesano, a este plato solo le hace falta un aderezo que potencie los sabores, equilibre y le dé personalidad. Vicky ha elegido un aderezo "a base de mostaza, aceite, limón y miel" para completar su receta saludable.

Plato de pastrami con aderezo Personas 2 pax. Tiempo 5 min. Dificultad Baja Ingredientes Pastrami

Rúcula

Parmesano

Mostaza

Aceite de oliva virgen extra

Limón

Miel

Sal Elaboración Paso a paso Este sencillo plato solo requiere que coloques el pastrami en lonchas cubierto por rúcula y decorado con lascas de parmesano. Antes de añadir el aderezo, pon sal y aceite. Para hacer el aderezo, solo necesitas mezclar en un recipiente separado una cuchara de mostaza, dos de aceite, tres gotas de limón y una cucharadita de miel. Después, pon el aderezo sobre el plato a tu gusto y estará listo para servir. Es un delicioso plato frío.

Las bondades del pastrami

El pastrami es una carne curada y especiada que normalmente se hace con pecho de ternera y que aunque ha popularizado EE.UU. por sus famosos sándwiches (con pan de centeno, pastrami y mostaza), tiene su origen en comunidades judías de Europa del Este que, de hecho, emigraron a Norteamérica llevándose este icono de su gastronomía.

Es una carne jugosa y tierna, muy rica en proteínas, que se convierte en un alimento de alto poder saciante e ideal para dietas bajas en carbohidratos o cetogénicas. Es saludable, aunque debe moderarse su consumo al ser una carne procesada.

Si te gusta el pastrami, puedes emplearlo en recetas saludables como ensalada con aguacate, espinacas y tomate cherry, en un wrap integral con rúcula, salsa de yogurt y pepinillos o en un delicioso revuelto con huevo y espinacas. Lo ideal es que la ración de pastrami por persona no sobrepase los 80 gramos aproximadamente y apostar por una mayor cantidad de verduras, por ejemplo.