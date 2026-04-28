Redacción Gastro 28 ABR 2026 - 12:14h.

La influencer Sabina Banzo nos cuenta su secreto para que las patatas fritas en la airfryer queden de lujo

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La freidora de aire o airfrye es, según los que saben, como la octava maravilla de la cocina. Una de ellas es Sabina Banzo, que lo mismo prepara unos calabacines 'snacks', que una merluza al papillote. Sin embargo, los que saben de esto, aseguran que no a todo el mundo le salen crujientes las patatas fritas en una airfryer. Si quieres superar esta prueba de fuego, sigue los consejos de esta mamá, vecina y foodie que es una experta. Las patatas fritas te quedarán de lujo. Todo está en su nuevo libro, 'Mas airfryer. 120 recetas para triunfar'.

Su método está probado y sus casi 900.000 seguidores lo confirman. Así que te dejamos por aquí como hacerlo para que las patatas fritas queden blandas por dentro y crujientes por fuera. No hay magia, sino una metodología con pasos precisos en lo que tendrás que considerar el tiempo de cocción y la temperatura de la freidora.

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El truco está en...

Lo primero es comprar las patatas y "si es patata nueva mejor". Con esa nunca fallas. Las lavas y cortas del mismo tamaño; las metes en la airfryer con un 'flis flis' de aceite, a 160º durante 10 minutos. De esta forma "hacemos que se ablanden", asegura Sabina Banzo. Pasado ese tiempo, las sacas y si te apeteces las vuelve a rociar con aceite y subes la temperatura a 190º.

Esta segunda vez solo tendrás que dejar las patatas entre 3 y 5 minutos para que se doren y adquieran ese color que hace que te 'entren por los ojos'. Lo mejor es que además de tostadas y crujientes estarán blandas por dentro. ¿Se puede pedir más?

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Con la freidora de Aire podrás preparar platos diferentes porque es un aparato que vale para todo: se pueden freír patatas con este método, pero 'explotar' al máximo sus posibilidades, como hace, Sabina que se luce con esta merluza al papillote, que es lo más parecido a un segundo de restaurante con Estrellas Michelin.

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Y ya para un aperitivo sano y sin apenas calorías: este snack de calabacín: sorprenderás a tus amigos que 'aterricen' en tu casa para un picoteo.