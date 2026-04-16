Rocío Ponce 16 ABR 2026 - 17:11h.

La receta explota en las redes sociales como una de las más sencillas, divertidas y sabrosas. Olvida el aceite y la sartén y haz las palomitas en el microondas solo con agua.

La receta de las palomitas picantes con salsa de pepinillos de Selena Gomez

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Las palomitas ponen de acuerdo a (casi) todo el mundo. Son muchos los que no se imaginan entrando a una sala de cine sin ellas, otros siempre tienen en casa para el plan perfecto: sofá y la peli o serie del momento. También los hay que las disfrutan con amigos mientras se entretienen con juegos de mesa o mientras toman unas copas, comparten confidencias y recuerdos.

Las palomitas se hacen de forma muy sencilla. Seguro que de pequeño, en algún momento, te descubrieron cómo van haciendo pop en la sartén. Solo necesitas aceite, maíz y sal. Y no olvidarte nunca de poner la tapa. Después, llegaron las palomiteras que facilitaban aún más este proceso con un pequeño electrodoméstico y obviando el ingrediente del aceite. Por supuesto, también están los fans de la rapidez de las bolsas de palomitas que se hacen en cuestión de segundos en el microondas.

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Así se hacen las palomitas de agua

Una nueva forma de cocinar palomitas en casa está revolucionando las redes sociales. Una de las caras conocidas que ha hecho la prueba en su propia cocina es la presentadora y modelo mexicana Jaydy Michell que ha compartido un vídeo en el que reproduce la receta para hacer palomitas con agua. Sí, con agua. “Me encanta descubrir nuevos tips y recetas. Las palomitas de agua son simplemente una forma de hacer palomitas en agua, sin aceite.

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Para hacer las palomitas con agua solo vamos a necesitar maíz, agua en la misma cantidad de maíz, un bol de cristal, sal, film transparente y un palito para pinchar”, explica la modelo. Y a lo largo del vídeo vemos el proceso de cómo pone en el bol el maíz, el agua, la sal (“la cantidad depende de tu gusto”), y lo tapa bien con el film dándole varias vueltas. Para terminar, hace varios agujeritos con el palito “para que pueda salir el aire y se mete al microondas con la máxima potencia durante unos 10 minutos”. "Y esperamos a que surja la magia", dice la mexicana.

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Variantes y opiniones de expertos

Además de Jaydy Michell, otros perfiles enfocados en el mundo de la gastronomía han probado esta misma receta con éxito. La reconocida chef, asesora gastronómica y profesora de cocina de origen argentino, Gabriela Alejandra Tassile aseguró que es “un snack saludable cuando entra en gusanillo”. La cocinera, que fue la primera en mostrar este tip, advierte de que hay que tener cuidado al sacar el bol porque puede quemar y también al quitar el film. Y concluye con diferentes ideas para darles sabor: “Las puedes condimentar con cúrcuma, con orégano, con ají molido…".

El nutricionista Carlos Ferrando ha dado su opinión sobre esta forma viral de hacer las palomitas. “Es una receta en la que, la verdad, confiaba poco o nada y ha resultado ser una grata sorpresa. A veces pecamos poniendo demasiado aceite para hacerlas y resulta ser un recetón”, asegura. También valora algo que para muchos es importante: “Una opción para reducir los microplásticos generados por el calor es tapar con un plato o una tapa microperforada. Y las clásicas con AOVE siguen siendo una maravilla en todos los aspectos, tener variedad es la clave”, explica el experto. Y coincide con Gabriela Alejandra Tassile en que son “un snack para todos, que admite muchos sabores”.

Por ejemplo, las palomitas se pueden hacer o condimentar con caramelo, curry, distintos tipos de queso y mantequilla. Pero también los encontrarás que se han decantado por comer palomitas con unas gotas de aceite de trufa, chile en polvo, sriracha, tabasco y hasta chocolate o nutella. Son muchas las posibilidades que ofrecen como snack para combinar sabores y sorprenderte. Es atemporal, pero se adapta a las nuevas tendencias gastro.

¿Son saludables?

La nutricionista Beatriz González asegura que se trata de un snack muy saludable para la microbiota. Eso sí, con una condición. "Cuando las haces en casa con maíz en grano, un chorrito de aceite y sin añadidos, estás consumiendo básicamente maíz, que es un cereal integral muy rico en fibra y en antioxidantes. Además, sacian un montón y las puedes preparar en tan solo 5 minutos", asegura. La nutricionista María Merino coincide en ese punto saludable cuando son caseras.

"Ten cuidado con las palomitas de maíz para microondas. ¡Lee siempre la lista de ingredientes! Muchas contienen aceite de palma. Si consumes palomitas de maíz para microondas con aceite de palma con regularidad, quizás sea hora de cambiar a una alternativa más saludable. El contexto siempre es clave porque si solo comes palomitas de maíz para microondas de vez en cuando, como durante una noche de películas con tus hijos, está bien disfrutarlas. La vida se trata de equilibrio y lo importante es saber qué estáis comiendo", asegura la experta.