Este tipo de recetas encajan a la perfección en un estilo de vida actual, donde buscamos opciones que sean fáciles, nutritivas y apetecibles, sin complicarnos demasiado

El revivir de la batata gracias a la airfryer: cómo hacer bien el boniato

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MadridHay días en los que apetece algo calentito, reconfortante y sabroso, pero sin pasar horas en la cocina ni recurrir a platos ultraprocesados. Para esos momentos existe este panini muy fácil, saludable y que queda brutal, una receta sencilla hecha con batata (boniato) como base, que se prepara en el horno o en la air fryer en solo 20 minutos y que conquista desde el primer bocado. Crujiente por fuera, jugoso por dentro y lleno de sabor, este panini saludable demuestra que comer bien puede ser rápido, creativo y muy resultón.

Este panini saludable de batata es perfecto para una comida rápida, una cena ligera o incluso como opción informal para compartir. Lleva ingredientes sencillos, como el boniato, salsa de tomate, queso rallado y champiñones, pero lo mejor de la receta es que la imaginación es totalmente libre. Puedes adaptarlo a lo que tengas en la nevera, a tus gustos o a tus necesidades nutricionales, convirtiéndolo en un comodín saludable que siempre funciona.

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En lugar de pan tradicional, la batata se convierte en la base de este panini, aportando una textura suave, un toque ligeramente dulce y un perfil nutricional mucho más interesante. El resultado es una receta diferente, original y sorprendente, que parece mucho más elaborada de lo que realmente es.

Con muy pocos pasos tendrás listo un plato que entra por los ojos y conquista por el sabor. Basta con cortar la batata, hornearla ligeramente, añadir los ingredientes y dejar que el horno o la air fryer hagan el resto del trabajo. En solo 20 minutos puedes tener un panini saludable, caliente y lleno de sabor, sin renunciar a comer bien. La posibilidad de hacerlo en air fryer lo hace aún más práctico, rápido y eficiente.

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La batata: el ingrediente estrella

La batata o boniato es uno de esos ingredientes que lo tiene todo. Aporta sabor, color, textura y un perfil nutricional muy interesante. Es rica en hidratos de carbono complejos, lo que la convierte en una excelente fuente de energía sostenida, ideal para mantenernos saciados durante más tiempo.

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Además, la batata destaca por su contenido en fibra, que favorece la digestión y contribuye a la salud intestinal. También es rica en vitamina A, antioxidantes y minerales que ayudan a reforzar el sistema inmunológico y a cuidar la piel. Su sabor ligeramente dulce combina a la perfección con ingredientes salados como el queso, el tomate o los champiñones, creando un equilibrio delicioso.

Utilizar la batata como base de este panini saludable es una forma creativa de variar nuestras comidas y reducir el consumo de harinas refinadas, sin renunciar a platos reconfortantes y sabrosos.

Otra de las grandes ventajas de este panini fácil con batata es su versatilidad. Puedes añadir verduras como pimiento, cebolla, calabacín o espinacas; incorporar proteínas como pollo, atún, huevo o tofu; jugar con distintos tipos de queso o incluso darle un toque especiado con orégano, albahaca, pimienta o chili. Cada combinación da lugar a un panini diferente, adaptado a tus gustos y a lo que tengas a mano. ¿Nos ponemos manos a la obra?