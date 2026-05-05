Este tipo de recetas encajan a la perfección en un estilo de vida actual, donde buscamos opciones que sean fáciles, nutritivas y apetecibles, sin complicarnos demasiado
El revivir de la batata gracias a la airfryer: cómo hacer bien el boniato
MadridHay días en los que apetece algo calentito, reconfortante y sabroso, pero sin pasar horas en la cocina ni recurrir a platos ultraprocesados. Para esos momentos existe este panini muy fácil, saludable y que queda brutal, una receta sencilla hecha con batata (boniato) como base, que se prepara en el horno o en la air fryer en solo 20 minutos y que conquista desde el primer bocado. Crujiente por fuera, jugoso por dentro y lleno de sabor, este panini saludable demuestra que comer bien puede ser rápido, creativo y muy resultón.
Este panini saludable de batata es perfecto para una comida rápida, una cena ligera o incluso como opción informal para compartir. Lleva ingredientes sencillos, como el boniato, salsa de tomate, queso rallado y champiñones, pero lo mejor de la receta es que la imaginación es totalmente libre. Puedes adaptarlo a lo que tengas en la nevera, a tus gustos o a tus necesidades nutricionales, convirtiéndolo en un comodín saludable que siempre funciona.
En lugar de pan tradicional, la batata se convierte en la base de este panini, aportando una textura suave, un toque ligeramente dulce y un perfil nutricional mucho más interesante. El resultado es una receta diferente, original y sorprendente, que parece mucho más elaborada de lo que realmente es.
Con muy pocos pasos tendrás listo un plato que entra por los ojos y conquista por el sabor. Basta con cortar la batata, hornearla ligeramente, añadir los ingredientes y dejar que el horno o la air fryer hagan el resto del trabajo. En solo 20 minutos puedes tener un panini saludable, caliente y lleno de sabor, sin renunciar a comer bien. La posibilidad de hacerlo en air fryer lo hace aún más práctico, rápido y eficiente.
La batata: el ingrediente estrella
La batata o boniato es uno de esos ingredientes que lo tiene todo. Aporta sabor, color, textura y un perfil nutricional muy interesante. Es rica en hidratos de carbono complejos, lo que la convierte en una excelente fuente de energía sostenida, ideal para mantenernos saciados durante más tiempo.
Además, la batata destaca por su contenido en fibra, que favorece la digestión y contribuye a la salud intestinal. También es rica en vitamina A, antioxidantes y minerales que ayudan a reforzar el sistema inmunológico y a cuidar la piel. Su sabor ligeramente dulce combina a la perfección con ingredientes salados como el queso, el tomate o los champiñones, creando un equilibrio delicioso.
Utilizar la batata como base de este panini saludable es una forma creativa de variar nuestras comidas y reducir el consumo de harinas refinadas, sin renunciar a platos reconfortantes y sabrosos.
Otra de las grandes ventajas de este panini fácil con batata es su versatilidad. Puedes añadir verduras como pimiento, cebolla, calabacín o espinacas; incorporar proteínas como pollo, atún, huevo o tofu; jugar con distintos tipos de queso o incluso darle un toque especiado con orégano, albahaca, pimienta o chili. Cada combinación da lugar a un panini diferente, adaptado a tus gustos y a lo que tengas a mano. ¿Nos ponemos manos a la obra?
Panini de batata
Ingredientes
- 1 Boniato
- 80/100g Queso rallado
- Tomate triturado o salsa de tomate
- Champiñones laminados
Elaboración
Prepara el boniato
Lava bien el boniato y córtalo en rodajas o láminas no demasiado gruesas. Colócalas en sobre la bandeja y añade un chorrito de aceite de oliva, repartiendo bien para que queden ligeramente impregnadas.
Primer horneado
Precalienta el horno o la air fryer a 180 ºC. Introduce el boniato y hornea durante 15–20 minutos, hasta que esté tierno por dentro y ligeramente dorado por fuera.
Añade los toppings
Saca el boniato con cuidado y añade la salsa de tomate, el queso rallado y los champiñones. En este punto puedes dejar volar la imaginación y sumar otros ingredientes al gusto: verduras, proteínas, especias o hierbas aromáticas.
Segundo horneado
Vuelve a introducir el panini de batata en el horno o air fryer y hornea unos 10 minutos más, hasta que el queso esté bien fundido y ligeramente gratinado.
Sirve y disfruta
Saca del horno, deja reposar un par de minutos y disfruta de un panini saludable, fácil y que queda brutal, listo en muy poco tiempo.