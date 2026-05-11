Se trata de un clásico de la cocina española, especialmente en las regiones del norte, donde sigue siendo un símbolo de identidad culinaria

El truco de Dani García para hacer la mejor tortillita camarones: "La antítesis de lo que pensamos"

Compartir







El marmitako es una de ellas es un guiso humilde, profundamente sabroso, que nace del mar y se transforma en un plato reconfortante gracias a ingredientes sencillos y naturales. Preparado tradicionalmente con atún o bonito, este plato es pura esencia marinera, intenso, aromático y lleno de matices que evocan jornadas de pesca, salitre y fuego lento.

Cada cucharada de marmitako es una explosión de sabor que combina la suavidad del pescado con la textura cremosa de la patata y el toque vibrante de verduras frescas. Es una receta que nutre, que reconforta y que aporta energía de la buena, de la que viene de productos reales, sin artificios. Perfecto para los días en los que apetece comer algo caliente, casero y con historia, este guiso demuestra que la cocina más sencilla puede ser también la más memorable.

PUEDE INTERESARTE ¡Afirmativo! Con batata se puede hacer un panini saludable

Origen e historia del marmitako: el guiso de los pescadores

El marmitako tiene sus raíces en el norte de España, especialmente en el País Vasco y Cantabria, donde la tradición pesquera ha marcado profundamente la gastronomía. Su nombre proviene de la palabra “marmita”, que hace referencia a la olla en la que se cocinaba este guiso a bordo de los barcos. Y es precisamente ahí, en alta mar, donde nace esta receta.

Los pescadores vascos que salían a faenar durante días, especialmente en la costera del bonito, necesitaban platos nutritivos, fáciles de preparar y que aprovecharan los ingredientes disponibles. El marmitako cumplía con todos esos requisitos. Se elaboraba con lo que había a bordo, pescado fresco recién capturado, patatas, cebolla, pimientos y poco más. Sin complicaciones, pero con mucho sabor.

PUEDE INTERESARTE Tres recetas exprés para una cena sana y diferente con extra de proteínas

No había recetas escritas ni medidas exactas. Todo se hacía “a ojo”, guiado por la experiencia y el instinto. Las patatas se “cascaban” en lugar de cortarse, una técnica que permite que suelten almidón y espesen el caldo de forma natural, creando esa textura tan característica del marmitako. El pescado se añadía al final, para que quedara jugoso y en su punto.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Con el tiempo, este guiso marinero fue llegando a tierra firme y evolucionando ligeramente, incorporando ingredientes como el tomate o el pimentón. Sin embargo, su esencia sigue intacta, un plato sencillo, sabroso y profundamente ligado a la tradición.

Una receta que conquista por su sabor

Si hay algo que define al marmitako es su capacidad para transformar ingredientes básicos en un plato lleno de carácter. El verdadero protagonista aquí es el bonito del norte o el atún. Ambos aportan ese sabor intenso y ligeramente salino que da personalidad al guiso, aunque el bonito, por su textura y jugosidad, suele ser el más valorado en la receta tradicional.

La clave está en la calidad del producto. Un buen pescado fresco marca la diferencia. Cortado en dados y añadido en el momento justo, se cocina suavemente con el calor residual del guiso, manteniéndose tierno y lleno de sabor. Este detalle es fundamental: el marmitako no es un guiso de pescado sobre cocido, sino todo lo contrario.

A su alrededor, se construye una base de verduras que aporta profundidad, cebolla pochada lentamente, pimientos verdes que añaden frescura y un toque de ajo que redondea el conjunto. El tomate, en su justa medida, aporta acidez y color, mientras que el pimentón introduce ese matiz ahumado tan característico.

Las patatas son el alma del guiso. Al “cascarlas”, liberan almidón y crean un caldo espeso sin necesidad de añadir harinas ni espesantes.

Y luego está el tiempo. Porque, aunque es una receta sencilla, requiere paciencia. Dejar que los sabores se integren poco a poco, que el guiso respire y se construya a fuego lento.

El resultado es un plato completo, equilibrado y profundamente satisfactorio. Rico en proteínas, gracias al pescado, y en hidratos de calidad, gracias a la patata, el marmitako es una fuente de energía ideal para cualquier momento del año, aunque especialmente apetecible en días frescos.

Una receta que, cucharada a cucharada, nos conecta con una forma de cocinar más auténtica, más pausada y, sobre todo, más deliciosa.