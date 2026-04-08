Tres recetas exprés para una cena sana y diferente con extra de proteínas
Opciones fáciles, versátiles y siempre apetecibles que encajan en el día a día
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Después de un día largo, lo último que apetece es pasar horas en la cocina. Pero comer rápido no tiene por qué ser sinónimo de comer mal. Cada vez somos más quienes buscamos cenas saludables, saciantes y ricas en proteínas, que nos ayuden a cuidarnos sin renunciar al sabor ni a la creatividad. La buena noticia es que no hacen falta recetas complicadas ni ingredientes imposibles para conseguirlo.
Cualquiera de estas tres recetas express son perfectas para salir de la rutina y elevar tus cenas entre semana, un burrito proteico sin tortilla tradicional, una tostada proteica versátil y llena de sabor, y un pastel de brócoli y langostino ideal para preparar con antelación. Tres propuestas diferentes, fáciles y equilibradas, pensadas para nutrir tu cuerpo y sorprender a tu paladar. Porque comer sano también puede ser original, rápido… y muy apetecible.
Este burrito proteico es la prueba de que a veces basta con cambiar un solo ingrediente para transformar una receta clásica en una versión más ligera y nutritiva. Aquí, la protagonista inesperada es la zanahoria, que sustituye al wrap tradicional y aporta fibra, color y un toque dulce que combina a la perfección con el resto de ingredientes.El relleno no puede ser más completo, pollo, huevo y aguacate forman una base rica en proteínas de alta calidad, grasas saludables y una textura cremosa que equilibra el conjunto. Además de ser una receta rápida, este burrito proteico es ideal si buscas reducir harinas refinadas sin renunciar a platos contundentes.
Las tostadas proteicas se han ganado un hueco en la cocina saludable por méritos propios. Son rápidas, personalizables y permiten combinar ingredientes de forma sencilla sin perder equilibrio nutricional. En esta versión, el pollo y el huevo vuelven a ser los grandes protagonistas, formando una dupla perfecta para una cena rica en proteínas y muy saciante. Lo mejor de esta tostada proteica es que admite infinitas variaciones. puedes añadir Es una receta perfecta para improvisar sin perder de vista una alimentación equilibrada. Ideal para esas noches en las que quieres algo rápido, reconfortante y nutritivo, sin complicarte la vida.
Si buscas una receta que puedas dejar lista con antelación y disfrutar varios días, este pastel de brócoli y langostino es una opción ganadora. Se trata de un plato sencillo, pero con una combinación de ingredientes que funciona siempre, el brócoli, lleno de fibra y micronutrientes, y los langostinos, una excelente fuente de proteína y sabor.
Además, el contraste entre la suavidad del brócoli y el sabor intenso del langostino convierte esta receta en una alternativa diferente a los platos proteicos habituales. Es una forma deliciosa de incorporar más verduras al menú sin que resulten aburridas, y una opción estupenda para variar las fuentes de proteína más allá del pollo y el huevo. Estas tres recetas express demuestran que comer sano por la noche no tiene por qué ser complicado ni monótono.
Burrito protéico
Ingredientes
- 1 zanahoria grande
- 1 huevo
- Perejil fresco
- Sal y pimienta
- Opcional 1 puñado de queso mozzarella
- 100 gramos de pechuga de pollo cocida
- 1/2 aguacate pequeño
- 1 huevo duro
Elaboración
Prepara la base de zanahoria
Coloca la zanahoria rallada en un bol y mézclala bien con el resto de los ingredientes hasta obtener una masa homogénea.
Cocina el wrap vegetal
Extiende la mezcla sobre papel de horno y cocínala en la sandwichera, formando un cuadrado fino y uniforme, asegurándote de no dejar huecos. También puedes hacerlo en una sartén antiadherente a fuego suave, con tapa, cocinando la base por ambos lados hasta que esté bien hecha y flexible.
Elabora el relleno cremoso
Ralla el huevo duro y mézclalo con el aguacate hasta conseguir una textura untuosa. Extiende esta mezcla de forma uniforme sobre la base de zanahoria ya cocinada.
Rellena y enrolla
Reparte por encima la pechuga de pollo cocida y desmenuzada. Enrolla con cuidado, corta en porciones y… disfruta de un burrito proteico sano, original y delicioso
Tostada protéica
Ingredientes
- 1 huevo
- 150 gramos de pechuga de pollo cocida
- OPCIONAL: aguacate, tomate, rúcula y jamón
Elaboración
Prepara la mezcla base
En un bol, mezcla el huevo con la pechuga de pollo cocida y desmenuzada hasta que ambos ingredientes queden bien integrados.
Cocina la base proteica
Vierte la mezcla en la sandwichera o gofrera previamente caliente y cocínala durante unos 5 minutos, o hasta que esté bien cuajada y ligeramente dorada por fuera.
Sirve y personaliza
Retira con cuidado y acompaña con tus ingredientes favoritos: verduras frescas, aguacate, yogur, queso fresco o la salsa que más te guste.
Pastel de langostino y brócoli
Ingredientes
- 1 tortilla integral o de la que prefieras
- 2 huevos
- 4 ramilletes de brócoli hervidos
- 7 langostinos o gambas hervidas
- 2 cucharadas de queso cottage
- 1 puñado de mozzarella
- Sal, pimienta
Elaboración
Prepara la base del pastel
Coloca la tortilla en un molde apto para horno, adaptándola bien a la base y los bordes. Añade los huevos, el queso cottage, la sal y la pimienta, y mezcla hasta obtener una preparación homogénea.
Incorpora el relleno
Agrega el brócoli y los langostinos a la mezcla y remueve suavemente para repartirlos de manera uniforme. Cubre la superficie con el queso mozzarella rallado.
Horneado perfecto
Tapa el molde con papel de aluminio y hornea durante 20 minutos a 200 °C. Pasado este tiempo, retira el papel y continúa la cocción 10 minutos más, o hasta que el queso esté bien fundido y dorado.
Deja reposar y sirve
Saca el pastel del horno, deja reposar unos minutos, corta en porciones y disfruta de una cena proteica, reconfortante y llena de sabor.