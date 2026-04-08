Tres recetas exprés para una cena sana y diferente con extra de proteínas

Opciones fáciles, versátiles y siempre apetecibles que encajan en el día a día

Cómo hacer una sopa de maíz reconfortante para las cenas en los días de frío

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Después de un día largo, lo último que apetece es pasar horas en la cocina. Pero comer rápido no tiene por qué ser sinónimo de comer mal. Cada vez somos más quienes buscamos cenas saludables, saciantes y ricas en proteínas, que nos ayuden a cuidarnos sin renunciar al sabor ni a la creatividad. La buena noticia es que no hacen falta recetas complicadas ni ingredientes imposibles para conseguirlo.

Cualquiera de estas tres recetas express son perfectas para salir de la rutina y elevar tus cenas entre semana, un burrito proteico sin tortilla tradicional, una tostada proteica versátil y llena de sabor, y un pastel de brócoli y langostino ideal para preparar con antelación. Tres propuestas diferentes, fáciles y equilibradas, pensadas para nutrir tu cuerpo y sorprender a tu paladar. Porque comer sano también puede ser original, rápido… y muy apetecible.

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Este burrito proteico es la prueba de que a veces basta con cambiar un solo ingrediente para transformar una receta clásica en una versión más ligera y nutritiva. Aquí, la protagonista inesperada es la zanahoria, que sustituye al wrap tradicional y aporta fibra, color y un toque dulce que combina a la perfección con el resto de ingredientes.El relleno no puede ser más completo, pollo, huevo y aguacate forman una base rica en proteínas de alta calidad, grasas saludables y una textura cremosa que equilibra el conjunto. Además de ser una receta rápida, este burrito proteico es ideal si buscas reducir harinas refinadas sin renunciar a platos contundentes.

Las tostadas proteicas se han ganado un hueco en la cocina saludable por méritos propios. Son rápidas, personalizables y permiten combinar ingredientes de forma sencilla sin perder equilibrio nutricional. En esta versión, el pollo y el huevo vuelven a ser los grandes protagonistas, formando una dupla perfecta para una cena rica en proteínas y muy saciante. Lo mejor de esta tostada proteica es que admite infinitas variaciones. puedes añadir Es una receta perfecta para improvisar sin perder de vista una alimentación equilibrada. Ideal para esas noches en las que quieres algo rápido, reconfortante y nutritivo, sin complicarte la vida.

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Si buscas una receta que puedas dejar lista con antelación y disfrutar varios días, este pastel de brócoli y langostino es una opción ganadora. Se trata de un plato sencillo, pero con una combinación de ingredientes que funciona siempre, el brócoli, lleno de fibra y micronutrientes, y los langostinos, una excelente fuente de proteína y sabor.

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Además, el contraste entre la suavidad del brócoli y el sabor intenso del langostino convierte esta receta en una alternativa diferente a los platos proteicos habituales. Es una forma deliciosa de incorporar más verduras al menú sin que resulten aburridas, y una opción estupenda para variar las fuentes de proteína más allá del pollo y el huevo. Estas tres recetas express demuestran que comer sano por la noche no tiene por qué ser complicado ni monótono.

Burrito protéico Personas 1 pax. Tiempo 30 min. Dificultad Baja Ingredientes 1 zanahoria grande

1 huevo

Perejil fresco

Sal y pimienta

Opcional 1 puñado de queso mozzarella

100 gramos de pechuga de pollo cocida

1/2 aguacate pequeño

1 huevo duro Elaboración Prepara la base de zanahoria Coloca la zanahoria rallada en un bol y mézclala bien con el resto de los ingredientes hasta obtener una masa homogénea. Cocina el wrap vegetal Extiende la mezcla sobre papel de horno y cocínala en la sandwichera, formando un cuadrado fino y uniforme, asegurándote de no dejar huecos. También puedes hacerlo en una sartén antiadherente a fuego suave, con tapa, cocinando la base por ambos lados hasta que esté bien hecha y flexible. Elabora el relleno cremoso Ralla el huevo duro y mézclalo con el aguacate hasta conseguir una textura untuosa. Extiende esta mezcla de forma uniforme sobre la base de zanahoria ya cocinada. Rellena y enrolla Reparte por encima la pechuga de pollo cocida y desmenuzada. Enrolla con cuidado, corta en porciones y… disfruta de un burrito proteico sano, original y delicioso

Tostada protéica Personas 1 pax. Tiempo 15 min. Dificultad Baja Ingredientes 1 huevo

150 gramos de pechuga de pollo cocida

OPCIONAL: aguacate, tomate, rúcula y jamón Elaboración Prepara la mezcla base En un bol, mezcla el huevo con la pechuga de pollo cocida y desmenuzada hasta que ambos ingredientes queden bien integrados. Cocina la base proteica Vierte la mezcla en la sandwichera o gofrera previamente caliente y cocínala durante unos 5 minutos, o hasta que esté bien cuajada y ligeramente dorada por fuera. Sirve y personaliza Retira con cuidado y acompaña con tus ingredientes favoritos: verduras frescas, aguacate, yogur, queso fresco o la salsa que más te guste.