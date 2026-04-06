Daniel Brito 06 ABR 2026 - 08:00h.

El chef andaluz nos explica en el vídeo cuál es la clave para conseguir unas tortillitas de camarones perfectas y crujientes cuando las hacemos en casa

Puntillitas, tortillita de camarones o mojama: los gaditanos eligen su plato típico favorito

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Con el buen tiempo que ha acompañado la Semana Santa y que parece que ya se empieza a estabilizar en prácticamente toda España tras un invierno muy pasado por agua, por fin empiezan a apetecer algunos de los platos que nos invitan a salir a las terrazas a tomar algo. Entre esos platos que nos transportan directamente al buen tiempo del sur está la tortillita de camarones, de la que el chef Dani García nos da su truco para hacerla perfecta y sin dedicarle mucho tiempo.

El chef malagueño nos cuenta en un nuevo vídeo de ‘Los trucos del chef Dani García’ sus claves para hacer una buena tortillita de camarones como las que se sirven en Cádiz, de donde es más popular esta tapa crujiente que hace la boca agua.

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La receta como tal no suele tener complicación, aunque hay que ser consciente de que no debemos ser desesperados para echarlas a freír cuando el aceite está bien caliente y así se pueda formar esa capa crujiente que tanto gusta para acompañar con una cervecita, un vino o la bebida que quieras.

No obstante, Dani García apunta en el vídeo que uno de los aspectos principales para conseguir la mejor tortillita de camarones está en la textura de la masa antes de ponerla a freír, ya que tal y como quede determinará la calidad de nuestro plato. Así que si quieres hacer la mejor tortillita de camarones, en el vídeo el chef te da los tips necesarios para poder hacerla en casa.