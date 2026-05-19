Rocío Ponce 19 MAY 2026 - 11:16h.

La nutricionista Ana del Villar nos cuenta, paso a paso, cómo hacer este plato saludable y delicioso que ha conquistado a la sevillana y a su familia

El revivir de la batata gracias a la airfryer: cómo hacer bien el boniato

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No solo las tendencias en moda o belleza parecen despertar el interés de Vicky Martín Berrocal. La diseñadora sevillana, que también adora la gastronomía, se ha dejado llevar por una de las últimas recetas virales que recorren Instagram y TikTok en forma de delicioso vídeo con los paso a paso para hacer el 'boniato bowl'. Un plato fácil y saciante que Vicky ha asegurado tomar "día sí, día no" desde que llegó la primavera.

'Gastro' ha consultado a la nutricionista Ana del Villar (@tu_dietista_personal) por este plato, sus virtudes (y si tiene defectos). Y, de paso, nos cuenta cómo hacerlo y qué otros ingredientes podríamos añadir o cambiar para darle un nuevo toque. "Esta combinación es conocida como bowl viral, plato altamente nutritivo, equilibrado y saciante", nos cuenta.

Cómo es el 'boniato bowl viral'

Según nos explica la experta, es un plato con muchos beneficios nutricionales clave. De la carne picada (de ternera/vacuno) destaca que "es la fuente principal de proteínas de alto valor biológico, hierro y zinc para la reparación muscular". De la batata o boniato: explica que "estaríamos ante un carbohidrato complejo rico en fibra y vitamina A, que proporciona energía sostenida sin picos drásticos de glucosa".

Y por último, analiza el queso cottage, "que aporta proteínas de digestión lenta (caseína) y es bajo en grasas, ideal para la saciedad"; y el aguacate, "muy conocido por proporcionar grasas monoinsaturadas, saludables para el corazón, y potasio".

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Motivos para ser del #teamboniato

Antes de contarnos cómo hacer este delicioso plato que recomienda Vicky Martín Berrocal a sus seguidores en Instagram, Ana del Villar, nos comenta qué hace que el boniato sea un recurso tan interesante para nuestra dieta:

Es rico en betacarotenos. "Te ayuda a cuidar tu piel y mantenerla hidratada (ayuda a mantener y potenciar el bronceado), y es muy bueno para la vista. Además, es un gran aporte de magnesio, potasio y hierro. Es más saludable que la patata. "El boniato tiene menor carga glucémica que la patata. Su contenido en fibra pectina evita que la insulina se dispare de forma incontrolada y te mantiene saciado/a durante más tiempo. Evitando así las hiperglucemias". Es un carbohidrato saludable. "Al tratarse de un alimento supernutritivo, te aporta las vitaminas y aminoácidos esenciales necesarios que te aportaría otro carbohidrato, por ejemplo, la patata, pero con mucho menos azúcar en sangre. Es decir, que es un carbohidrato ideal si tu meta es perder peso o mantenerte fit". Contribuye a la salud de tu sistema inmune. "Por su alto contenido en vitamina A, C (de ahí su color anaranjado) y B9, perfectas para la protección de tu sistema inmunológico". Reduce la inflamación. "El alto contenido en magnesio del boniato tiene un papel muy importante en la formación de huesos y cartílagos. También ayuda a coagular bien la sangre y es antioxidante".

Bowl viral de boniato Personas 1 pax. Tiempo 30 min. Dificultad Baja Ingredientes 1 boniato mediano (250 - 300 g)

120-150 g de carne de vacuno

150 g de queso cottage

1/2 aguacate

Sal y pimienta

Aceite de oliva virgen extra

Una cucharita de miel Elaboración Cocina el boniato Puedes optar por el estilo de Vicky Martín Berrocal que es con el boniato partido por la mitad, pinchado y al horno, o, como muchas otras personas hacen (y que hace que sea más rápida la receta), cortándolo en daditos y al horno o air fryer. Momento de la carne Pon un poco de aceite en un sartén. Saltéala con sal y pimienta hasta que quede dorada. Añade el resto de ingredientes Si lo haces sobre el boniato como Vicky ve sumando ingredientes. Si prefieres el cómodo bowl, coloca a un lado la carne, al otro los dados de boniato y el queso cottage + aguacate. El toque final es un poco de miel.

¿Realmente es bueno tomar este plato día sí, día no, tal y como comenta Vicky Martín Berrocal en su vídeo? La respuesta de la nutricionista es que lo ideal sería hacerlo dos veces en semana. "No porque no sea saludable, sino porque hay que alimentarse de otros nutrientes y, sobre todo, cambiar el tipo de carne del plato para no consumir tanta carne de ternera. El consumo de carne roja, según la OMS, es de máximo 2 veces en semana", nos recomienda.

Siempre puedes personalizar tu boniato bowl viral o hacer leves cambios. En este caso, la carne puede cambiarse por pollo o pavo. También puedes potenciar el sabor con especias como pimentón, comino, ajo en polvo, etc., incluso puedes valorar un chorrito de lima o limón, hierbas frescas como cilantro o perejil y hasta alguna salsa rápida tipo yogur.

Si eres de los que adora que el plato tenga diferentes texturas, puedes probar con semillas (como las de calabaza o sésamo), frutos secos picados, tomates cherry o cebolla frita. Si quieres más proteínas, apuesta por un huevo cocido o poché y si lo prefieres más energético, solo tendrás que añadir arroz o quinoa debajo.