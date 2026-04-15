Rocío Ponce 15 ABR 2026 - 08:30h.

Analizamos junto a una nutricionista el desayuno que siempre toma la diseñadora Vicky Martín Berrocal, delicioso y muy completo para arrancar el día tras hacer ejercicio

La sencilla y ligera cena que comparten Vicky Martín Berrocal y su madre: "Una delicia"

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Vicky Martín Berrocal hace varios años que cambió por completo su estilo de vida. Centrada en la importancia de cuidar su salud (además de su imagen), la andaluza decidió cambiar hábitos, introducir de verdad el ejercicio en su día a día y mejorar su alimentación. Eso sí, como siempre ha defendido, siendo también toda una disfrutona y dándose de vez en cuando los caprichos que la hacen tan feliz comiendo. Sin embargo, una vez que ha integrado como parte de su agenda sus visitas al gym —al menos 5 o 6 veces en semana combinando cardio y fuerza— y su dieta equilibrada, se siente mejor que nunca en sus 53 años de vida.

En su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 1,4 millones de seguidores, comparte a diario algunas de sus comidas, vídeos de sus entrenamientos y detalles sobre la vida saludable que lleva. Ha sido ahí donde nos ha chivado que sus desayunos postentreno no solo están riquísimos, también son de lo más completos y saciantes. "Por la mañana, después de entrenar, esto es lo que tomo siempre: huevos revueltos, un poco de pan y aguacate", dijo Vicky Martín Berrocal mostrando un plato con sus tostadas y el huevo jugoso con pintaza.

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Saciante y energizante

Así es su desayuno "de lunes a lunes", aunque confiesa que de vez en cuando ("en momentos extraordinarios") cae algún churro. Sabemos, por otra de sus publicaciones, que también tiene otro desayuno que toma cuando se salta la dieta: "Cuando quiero darme un capricho, siempre vuelvo al mismo desayuno: pan tostado con mantequilla y mermelada de albaricoque, fresa o naranja amarga".

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"Desde que empecé a introducir la proteína en cada comida, lo he notado en todo", aseguró. Gastro ha preguntado por este combo de desayuno a la nutricionista y farmacéutica Eli Vicci (@eliviccinutricion). "Se refiere a que cuando incluye proteína, mejora mucho la saciedad. Con el típico desayuno de tostada con aceite y tomate, a algunas personas les falta comida o pasan más hambre a lo largo de la mañana. Por eso, incluir el aporte proteico y que sea con huevo —y no jamón o pavo—, una proteína tan completa, es algo que se nota. Lo primero es saciedad, que aumenta mucho y disminuye picos de hambre de la mañana y, por otro lado, hay personas que notan que tienen más fuerza porque la proteína ayuda al mantenimiento de la masa muscular", nos cuenta la experta.

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Preguntamos a Eli sobre los ingredientes que integran este desayuno y cómo lo valora en su conjunto. "Es un desayuno completo, tiene pan que aparentemente es integral, grasas saludables como el aguacate y el aceite de oliva y el huevo como fuente de proteína completa". Por lo que ha contado en otras ocasiones Vicky Martín Berrocal, consume pan proteico y a veces cambia el aguacate por pavo o salmón. "El desayuno está planteado bien nutricionalmente:

Alto en proteínas . "El huevo es una proteína de alto valor biológico y esto lo hace super saciante".

. "El huevo es una proteína de alto valor biológico y esto lo hace super saciante". En cuestión de grasas, "predominan las grasas cardioprotectoras , del aguacate (que además, también aporta fibra) y del aceite de oliva ".

, del aguacate (que además, también aporta fibra) y del ". Apostar por pan de calidad. "Elegirlo integral o no dependerá de la persona y cómo le siente".

¿Le falta algo? "Yo añadiría fibra en forma de fruta. Lo podríamos acompañar de un bol de fruta, como las fresas que están de temporada, y mejoraría", responde. Vicky Martín Berrocal practica ejercicio en ayunas y desayuna después, ¿qué supone esto para el cuerpo? "Después de entrenar necesitamos recuperar energía y este tipo de desayuno iría bien, sobre todo por el aporte proteico que da el huevo. Aunque siempre habría que ver las necesidades de la persona que entrena", nos dice la experta.

¿Y para beber?

Vicky suele acompañar su desayuno de café que endulza con panela o melaza y alguna vez también apuesta por el té chai. La experta recomienda "café con leche, una infusión o un té, según los gustos, pero evitaría acompañarlo de bebidas azucaradas". También ha confesado que uno de sus secretos para llegar a todo es la suplementación. Su apuesta es el magnesio citrato, que la ayuda a mantener los niveles de energía y mejorar el cansancio y la fatiga propias del día a día.

Cómo conseguir huevos revueltos de chef

Una de las claves para conseguir los huevos revueltos deliciosos y jugosos que vemos en el plato de Vicky es seguir la técnica de uno de los chefs más reconocidos, Gordon Ramsay. A sus seguidores les advirtió del error común que estropea sus huevos revueltos: “Nunca batimos los huevos antes de cocinarlos. Se vuelven granulosos”, afirmó en un vídeo. El chef recomienda, si quieres conseguir una textura perfecta, romper la yema con un tenedor y mezclarla ligeramente con la clara. Se debe evitar el uso del tenedor y mezclarlo con un espumador, unas varillas o algún instrumento similar. Así, evitando un batido excesivo, no cogerán aire, que es lo que modifica la estructura del huevo y estropea su textura.