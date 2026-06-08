La nutricionista de Pilar Rubio responde a su pregunta: "¿Las ensaladas por la noche son malas?"

Rocío Ponce 08 JUN 2026 - 11:46h.

Elisa Blázquez, nutricionista de Pilar Rubio, le explica cómo deben ser las cenas ligeras, saciantes y nutritivas si no queremos acabar con indigestión

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Aunque muchos desconocen el motivo científico, popularmente se comenta que cenar ensalada "no es bueno". Se refieren con ello principalmente a la lechuga y otras verduras crudas que solemos añadir y que acaban consiguiendo una digestión pesada, gases, etc. Y aunque siempre podemos tomar algunos consejos de los expertos, como cambiar la lechuga por brotes tiernos como la rúcula o los canónigos e incluso adelantar la hora de la cena (y también hablan de la importancia de masticar a conciencia), la curiosidad sigue ahí. ¿Es verdad o es un mito?

Para responder a esta pregunta, Pilar Rubio, presentadora y actriz, ha preguntado en su perfil de Instagram a su nutricionista de confianza. En un vídeo de lo más completo e interesante, ambas debaten sobre la cuestión y los tipos de ensaladas que se cenan a nivel general. "¿Las ensaladas por la noche son malas?" La respuesta es: “No. Como dice mi nutricionista, Elisa Blázquez, el problema no suele ser la ensalada. El problema muchas veces es convertirla en una mezcla enorme de ingredientes: frutos secos, queso, ventresca, maíz, arroz, legumbres, salsas… y acabar haciendo una cena muy copiosa”, confiesa a sus seguidores.

“Las ensaladas que se hacen [para cenar] no suelen ser algo sencillito y tanta mezcla puede resultar indigesta”, añade la nutricionista. “La clave no está en demonizar los crudos, sino en aprender a cenar de una forma más sencilla y que a ti te siente bien”, apunta Pilar. Para saciar y nutrir de noche, la propuesta de la nutricionista pasa por dos recetas muy sencillas: “Unos tacos y unos crepes de espinacas que están buenísimos”, apunta.

Dos cenas aprobadas por la nutricionista

Los trucos para cenar bien que aporta Pilar Rubio, tras su consulta con la experta, son:

Evitar las cenas excesivamente pesadas o con demasiada mezcla de ingredientes.

Cenar 2-3 horas antes de acostarte.

Masticar bien y comer relajado.

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Tacos con langostinos

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Ingredientes:

Hoja de cogollo de lechuga

Langostinos salteados

Pico de gallo

Aguacate

Rabanitos

Cilantro

Lima.

Es una receta que se hace en poco tiempo, cuestión de 10 o 15 minutos, solo tendrás que cocinar las gambas en la sartén y pelar o picar el resto de ingredientes. Requiere poca maña en los fogones.

“De proteínas, vamos a utilizar gambas o langostinos que se hacen a la plancha con ajito y un poquito de cayena y verduras crudas en poca cantidad. Una hoja de cogollo y un poquito de pico de gallo al que he echado pepino, pimiento y cebolla morada”, explica la experta. “El rabanito, aguacate, lima y cilantro son condimentos para darle un toque más rico”, añade. Sobre la hoja de cogollo se ponen las gambas o langostinos y el resto de ingredientes y se terminaría con las hierbas y un chorreón de lima.

Si te apetece hacer esta cena, pero no tienes gambas, puedes sustituirlas por salmón o atún a la plancha, pollo en dados o carne picada de ternera o pavo.

Crepes de espinacas

Ingredientes

2 puñados de espinaca

2 huevos

1 cucharada de queso cottage

Una pizca de sal

Hace muy poco analizábamos la tendencia de los wraps verdes que han conquistado redes sociales y hogares españoles con rapidez porque son una solución saludable, extremadamente sencilla y versátil para cualquier cena.

“Tenemos que meter en la batidora dos puñados de espinacas, dos huevos, una cucharada sopera de queso cottage, un poquito de sal y lo batimos”, dice Elisa. Pones la mezcla en la sartén con una pizca de aceite y pon en práctica un truco de la nutricionista si quieres que te salgan bien a la primera: “Hay que dejarla hasta que está prácticamente hecha, si la mueves antes, se deshace entera porque no tiene harinas ni nada”.

¿Con qué la rellenamos? Le puedes poner "lo que quieras" a tu crepe de espinacas, pero su propuesta es enrollarlo con "un poco de pechuga de pavo, aguacate, tomate, albahaca y queso cottage".

Otras posibilidades serían salmón ahumado o marinado, pechuga de pollo cocida o asada, atún o bonito al natural, queso de cabra tierno, fresco o feta. Incluso puedes usar yogur griego natural o queso crema con salsa o base ligera, pimientos asados, hummus, etc. Deja volar tu imaginación y aprovecha también tu despensa o lo que tienes en la nevera para completar tu crepe de espinacas. Por cierto, si te pilla sin espinacas en casa, puedes hacer la misma receta cambiando ese ingrediente por calabacín o zanahoria, por ejemplo.