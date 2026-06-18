Redacción Gastro 18 JUN 2026 - 13:43h.

La receta reúne tres ingredientes básicos para aportar el extra que necesita el cuerpo si vas al gym

Las tres tostadas gourmet para el desayuno ideal de María Pespín

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Con el verano a las puertas, María Pespín ha pensado en un desayuno para empezar el día con las baterías cargadas. Sobre todo si tienes pensado ir al gimnasio a pelearte con la cinta de correr y las mancuernas lo mejor es cambiar tu café con leche y un bollo por algo más nutritivo con un extra de proteínas. Si quieres saber lo que mejor le conviene a tu cuerpo para esa jornada, sigue leyendo cómo preparar esta receta a base de garbanzo, aguacate, un huevo y una pizca de imaginación.

La receta de esta 'influencer' gastronómica reúne tres extras de proteína para un desayuno "supernutritivo y rico", con ingredientes a la mano y saludables al máximo como el aguacate, que aporta "la grasa buena, la proteína que más te guste, en este caso pavo, unas rodajas de tomate, un poquito de rúcula".

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Es fácil de hacer y si sigues los consejos de María Pespín puedes hacer "maravillas" para esos días en los que tu cuerpo "necesita un extra".

Tostada de pan de garbanzo Personas 2 pax. Tiempo 0 h. 15 min. Dificultad Baja Coste 3 euros € Ingredientes Un bote de garbanzos cocidos de 100 gramos

Un huevo

1/2 aguacate en rodajas

Rodajas de tomate cherry

Jamón de pavo

Orégano, pimienta, ajo en polvo o pimentón al gusto

Queso feta, fresco o cottage Bate los garbanzos bien lavados en la batidora junto a un huevo. Lo trituras todo muy bien. Cuando esté bien mezclado lo vuelcas en un recipiente de cristal, bajo, que previamente hayas engrasado. Lo metes en el microondas o el horno durante 3 minutos a la máxima potencia. Lo desmoldas y dejas enfriar; cortas esa masa de garbanzo por la mitad y lo siguiente es calentar las dos partes en tu air fryer o tostadora para que te quede dorado y crujiente.

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El pan de garbanzo si lo haces siguiendo la receta de María Pespín tiene una esponjosidad que lo hace muy agradable por su textura y sabor. La creadora de esta maravilla asegura que "para que te quede dorado y crujiente" lo puedes poner en la 'air fryer' o más simple aún, en una tostadora.

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Y consigue "las mejores tostadas para este desayuno con extra de proteína y muy saciante y equilibrado con nutrientes", asegura y su selección para completar son unas rodajas de aguacate, otras de tomate, un poquito de rúcula y "elegir el plus de proteína que más te guste".

Para completar María Pespín siempre recomienda darle el toque personal que puedes hacer con los ingredientes que más te apetezcan: si prefieres, puedes cambiar el pavo cocido por jamón cocido o serrano, por lomo o pollo a la plancha. Si te levantas con ganas de algo todavía más ligero, pues puedes usar algún tipo de pescado en conserva, como la ventresca, la caballa, la melva, las sardinas o los boquerones.

Las recetas están abiertas para que uno le añada su pizca de pimienta, su chorrillo de aceite virgen extra; unas gotas de limón o agregarle queso fresco o de otro tipo que te guste más. Siempre que sean sanos y de calidad.