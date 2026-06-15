Rocío Ponce 15 JUN 2026 - 08:00h.

Entrevistamos a la chef sevillana Camila Ferraro para saber sus recomendaciones a la hora de preparar el menú para ver los partidos de la Selección Española de Fútbol

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El Mundial de fútbol 2026 ya ha comenzado, y con él las reuniones en casas de familia y amigos para animar a nuestro equipo o para ver los mejores partidos del campeonato. En torno al disfrute de este deporte, siempre nos encontramos otro tipo de disfrute, el gastronómico. Por eso, Gastro se ha propuesto conocer cómo preparan su mesa para el Mundial algunos de nuestros cocineros. Qué platos o entrantes ofrecen a sus invitados, qué piden a domicilio y cuáles son sus recetas estrella para poder sorprender en un evento de estas características. La primera en contarnos cómo se vive y se come el fútbol en su casa es la sevillana Camila Ferraro, cocinera y propietaria del restaurante Sobretablas en la capital andaluza.

Se formó en la Escuela de Hostelería de Málaga y desarrolló prácticas en diferentes restaurantes de Estrella Michelin en Andalucía. Su carrera profesional la realizó en restaurantes importantes de Cataluña, como Roca MOO, Moments y el Celler de Can Roca, donde pasó 4 años y conoció a Robert Tetas, junto al que emprendió su restaurante Sobretablas.

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Desde la apertura del mismo en 2018, son varios los reconocimientos que han tenido para el restaurante y su cocina a nivel local, comarcal y nacional, algunos como un Sol Repsol, restaurante recomendado en la Guía Michelin y el premio a cocinera revelación en Madrid Fusión 2020. La cocina de Camila Ferraro está comprometida con recuperar e innovar en las recetas tradicionales y la búsqueda de productos singulares del entorno.

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"Me gusta el futbol y suelo verlo siempre acompañada. Mi equipo es el Sevilla F.C., pasión que comparto con gran parte de mi familia y amigos, he viajado incluso a ver algún partido. El Mundial lo suelo vivir con entusiasmo, es un momento de unión con el país. Me gusta seguir los partidos, comentarlos y disfrutar del ambiente, pero también sé mantener la serenidad: lo vivo con intensidad, no con ansiedad. Para mí es un espacio de celebración, no de conflicto", cuenta a Gastro.

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En opinión de Camila, fútbol y gastronomía están intrínsecamente unidos. "Como cualquier momento de reunión que se celebra, siempre hay comida. Es habitual hacer la previa picando algo o ir a comer o a cenar después de un partido. En los viajes que se organizan para ver al equipo, siempre suele haber hueco para combinarlo con un plan gastronómico. Y los partidos podemos acompañarlos con unas pipas, bocadillo… a algún picoteo más elaborado".

El Mundial de Camila: productos de la tierra clásicos

¿Cómo va a vivir este Mundial en su casa? "Solemos reunirnos siempre en la casa de quien tiene la televisión más grande (se ríe). Hay partidos para ver en familia (las finales) y otros para ver con amigos, pero nunca falta la cerveza, el fino o la manzanilla y los mejores productos de nuestra tierra: patatas fritas artesanas, un buen jamón ibérico de bellota, aceitunas aliñadas, etc.

Somos clásicos en eso, pero es que nunca fallan". Si tuviera que pedir algo de comida a domicilio, nos da una recomendación: "Buscaría algún producto con masa, pero frío; los partidos pueden alargarse y también volverse muy emocionantes durante un rato, y la comida no puede imponerse al partido. Por eso buscamos algo que sea fácil de comer y que guste a todos, como bocadillos gourmet tipo focaccia de pesto, mortadela y burrata, sándwich de pastrami y mostaza, alguna empanada gallega…".

Si tuviera que preparar un menú perfecto para ver los partidos de España en el Mundial, Camila Ferraro optaría por "platos con identidad española, una mesa bien decorada y que haga ambiente festivo y esos platos de picoteo que siempre acompañan los grandes momentos y que mejoran sustancialmente si la calidad del producto es alta".

"Para beber, cerveza muy fría (con o sin alcohol) y de comer, algún clásico versionado. No pueden faltar las lagrimitas de pollo (una versión de tiras de pechuga de pollo aliñadas y empanadas, que se pueden comer frías acompañadas de mayonesa con salsa de soja), montaditos de carne mechada, gildas, vasos de chupito de salmorejo o ajo blanco, pan de cristal con jamón, mejillones en escabeche…", nos cuenta como inspiración.

5 ideas de aperitivos

Pedimos a Camila alguna de sus recetas de aperitivo fácil, pero con la que destacar y salir de lo de siempre si tenemos invitados para ver el fútbol. Nos da cinco para que podamos elegir nuestra preferida:

Gildas de pan, aceituna negra, piparra y anchoa . Se corta en rodajas finas la piparra. Se mezcla aceite de oliva virgen extra con parte de la salmuera de la piparra. Se corta el pan de molde haciendo dados de 3x3 cm aproximadamente, se tuesta 3 min en el horno. Se sumergen en la mezcla del AOVE y piparra 1 min. Con una brocheta poner pan, anchoa, pan, anchoa y con una manga poner la pasta de tapenade de aceituna negra sobre el pan y sobre ella unos aros de piparra.

. Se corta en rodajas finas la piparra. Se mezcla aceite de oliva virgen extra con parte de la salmuera de la piparra. Se corta el pan de molde haciendo dados de 3x3 cm aproximadamente, se tuesta 3 min en el horno. Se sumergen en la mezcla del AOVE y piparra 1 min. Con una brocheta poner pan, anchoa, pan, anchoa y con una manga poner la pasta de tapenade de aceituna negra sobre el pan y sobre ella unos aros de piparra. Brocheta de pan con tomate y jamón . Se tritura el tomate y se cuela, con el caldo lo mezclamos con aceite de oliva virgen extra y un poco de sal. Se corta el pan de molde haciendo dados de 3x3 cm aproximadamente; se tuesta 3 min en el horno. Se sumergen en el líquido anterior 1 min. Con una brocheta poner jamón, pan, jamón.

. Se tritura el tomate y se cuela, con el caldo lo mezclamos con aceite de oliva virgen extra y un poco de sal. Se corta el pan de molde haciendo dados de 3x3 cm aproximadamente; se tuesta 3 min en el horno. Se sumergen en el líquido anterior 1 min. Con una brocheta poner jamón, pan, jamón. Regañá con chicharrón de Cádiz y vinagreta de limón. Para la vinagreta, en un bol poner AOVE, mostaza, sal, pimienta, la piel rallada de limón y un poco de su zumo, mezclar bien. Cortar la regañá en trozos, colocar sobre ella el chicharrón de Cádiz cortado muy fino. Poner la vinagreta sobre el chicharrón.

Para la vinagreta, en un bol poner AOVE, mostaza, sal, pimienta, la piel rallada de limón y un poco de su zumo, mezclar bien. Cortar la regañá en trozos, colocar sobre ella el chicharrón de Cádiz cortado muy fino. Poner la vinagreta sobre el chicharrón. Dados de atún rojo de almadraba. Curar un lomo de atún en sal durante 3 horas, lavar y secar muy bien, cortar en dados de 4x4 cm aproximadamente y poner en un plato con un poco de AOVE y soja.

Curar un lomo de atún en sal durante 3 horas, lavar y secar muy bien, cortar en dados de 4x4 cm aproximadamente y poner en un plato con un poco de AOVE y soja. Roast beef de presa ibérica. Dorar una presa y cocer en el horno 5 min, congelar y cortar muy fina. Se puede acompañar con una salsa tipo mayonesa de anchoas y alcaparras. Freír alcaparras y colocar encima.

Ya solo queda enfriar bien las bebidas, decorar la mesa con cariño y esperar que España gane muchos partidos para poder probar todas las recetas.