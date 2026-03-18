Daniel Brito 18 MAR 2026 - 08:15h.

Al chef no le gustaba el gazpachuelo de pequeño, pero con el tiempo ha sabido valorarlo y da un truco para elevarlo aún más y que siempre te salga rico

El producto de temporada de invierno favorito del chef Dani García que te soluciona la cena: "Son caramelos"

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Cuando un gran chef habla de su plato favorito lo más probable es que tire de arraigo hacia alguna receta del lugar donde nació y creció y que le quedó marcada en el paladar. Precisamente eso es lo que nos cuenta Dani García, que al preguntarle por su plato malagueño favorito no duda en decir que es el gazpachuelo, y eso que asegura que de pequeño no le gustaba tanto, como explica en el vídeo donde también da un truco para que la receta salga perfecta.

El gazpachuelo es un plato tradicional de Málaga, aunque pueden encontrarse varias versiones, que surgió de los pescadores que crearon una sopa caliente con ingredientes sencillos y humildes donde la base es un caldo de pescado o marisco que se completa con la emulsión de una mayonesa casera que le otorga un sabor suave y una textura más cremosa y envolvente.

“Cuando mi madre me la hacía la odiaba”, recuerda el cocinero sobre el gazpachuelo de su infancia, pese a que ahora es el plato de su tierra con el que se queda. “Yo veía aquel caldo blanco con trozos de clara cuajada y con 10 años era un trauma. Luego empecé a entender lo que era un gazpachuelo en sí, que es una sopa de mayonesa”, explica Dani García.

Para él la versión más básica lleva pescado y patata, pero para empezar a hacerlo más gourmet se le añaden algunos mariscos, como los langostinos. “Lo hacían los antiguos pescadores para hacer una sopa más potente y golosa y consiguieron algo sumamente maravilloso”, cuenta el chef, que dice entender a quien no le convence la mezcla de un caldo con mayonesa.

Y como le gustaría que todo el mundo lo probara, en el vídeo Dani García, da un truco para hacer el mejor gazpachuelo de Málaga para que, al comerlo, “te llene entero”. Así que, si quieres descubrirlo, en el vídeo te da todos los detalles de cómo hacer tu gazpachuelo.