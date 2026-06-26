Iván Fuente 26 JUN 2026 - 16:59h.

Uruguay es un país donde la carne y los dulces triunfan entre sus habitantes

Gazpacho de sandía en 5 minutos: la receta con sabor contra el calor

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El Mundial de fútbol ya ha comenzado. Cada cuatro años, la cita planetaria más importante del balompié, congrega durante algo más de un mes a buena parte de la sociedad alrededor de la televisión. Un momento en el que no sólo se conocen historias fantásticas y divertidas de futbolistas y gentes de otras partes del mundo sino que es una excusa perfecta para acercarse a otros países y a otras culturas. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer hoy.

La selección española liderada por Luis de la Fuente en el banquillo y Lamine Yamal sobre el césped se va a enfrentar a Uruguay en la tercera jornada de este Mundial. Uruguay, una nación tan unida a España e Italia que su cocina bien podría ser una fusión de ambas con un toque criollo, fruto de la enorme personalidad de los charrúas. Sólo así se explica que un país con poco más de tres millones de personas haya sido campeón del mundo de fútbol en cuatro ocasiones.

Dejando a un lado la parte deportiva y centrándonos en la gastronómica, nos encontramos con que Uruguay es un país con una enorme producción de carne de vacuno que se ve reflejada en su cocina. Son un país con un enorme gusto por la carne. Además, la importante producción lechera de su ganadería hace que sus postres también sean legendarios.

Teniendo en cuenta esta circunstancia hoy os traemos tres recetas típicas de la gastronomía de Uruguay, el próximo rival de España en el Mundial.

Receta de Chivito

El chivito es un sandwich que, según cuentan, es originario de la ciudad de Punta del Este. Se trata de una especie de bocadillo de carne de vacuno junto con otros ingredientes entre los que destacan las patatas fritas y la mayonesa.

Receta de Chivito Personas 1 pax. Tiempo 10 min. Dificultad Baja Ingredientes 2 filetes de ternera, finos y tiernos

1 tomate

Hojas de lechuga

1 barra de pan

2 lonchas de jamón de York

2 lonchas para fundir de queso Havarti

4 aceitunas

2 huevos tamaño M

Patatas fritas como guarnición

Mayonesa Elaboración Preparamos el pan Partimos la barra en dos mitades, las tostamos un pelín y las untamos con mayonesa. Cocemos los huevos Cocemos los dos huevos y después los pelamos y los partimos en rodajas. Freímos los filetes Freímos los filetes de ternera y cuando estén prácticamente hechos, añadimos el queso de york y las lonchas de queso Havarti, para que se fundan. Freímos unas patatas Hacemos unas patatas fritas como guarnición. Montamos el bocadillo Limpiamos las hojas de lechuga y los tomates, que además los partiremos en rodajas al igual que las aceitunas. Después ponemos todo en el pan intercalando en el medio los filetes de ternera, el queso Havarti y el jamón de York.

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Receta de pancho uruguayo

Los panchos uruguayos pueden parecer un perrito caliente, pero van más allá. Son típicos de las fiestas charrúas, haciendo gala de una creatividad muy interesante.

Receta de pancho uruguayo Personas 1 pax. Dificultad Baja Ingredientes Salchichas tipo Frankfurt o Viena

Pan para hacer perritos, si además es brioche, mejor

1 pimiento rojo

1 pimiento verde

1 cebolla

1/4 de taza de salsa de tomate

1/4 de taza de mayonesa

1/4 de taza de mostaza

1/4 de taza de ketchup

Aceite de oliva Elaboración Preparamos las salsas El primer paso es Mezclar las diferentes salsas hasta que estén bien integradas. Lo reservamos para más adelante. Preparamos de las verduras: Cortamos la cebolla, el pimiento rojo y el pimiento verde en rodajas finas, más o menos del mismo groso para que se hagan a la par. Después las ponemos en una sartén con un poco de aceite de oliva y las salteamos hasta que estén doraditas, pero tiernas. Salpimentamos al gusto y reservamos. Cocción de las Salchichas: Echamos agua en una cazuela hasta que podamos meter las salchichas y queden cubiertas. Cuando el agua hierba las metemos y las tenemos unos cinco minutos, hasta que estén hechas. Después las sacamos y las escurrimos. Montamos el bocadill (el Pancho) Partimos el pan tipo hot dog por la mitad y colocamos las salchicha en él. Una o dos, como mucho. Después añadimos las verduras salteadas y las salsas que hemos mezclado. Sin dejar que se enfríe nos los comemos. ¡Qué aproveche!

Receta de Dulce de Leche

Aunque argentinos y uruguayos lo reivindican, la UNESCO estableció que era patrimonio cultural inmaterial de la Región de Rio de la Plata, que abarca ambos países. Dejando esto claro para no herir susceptibilidades, os contamos cómo se elabora este postre.