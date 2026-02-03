Jesús Rojas 03 FEB 2026 - 08:00h.

Andrés Pérez es, junto a su hermano Luis, el creador de Nos Veremos, el queso semicurado de leche de vaca raza Jersey que ha arrasado en los World Cheese Awards

La quesería cántabra que te enseña cómo se hace el queso de verdad: "Tenemos catas, talleres y visitas"

Hace un par de meses una medalla de oro obtenida en un certamen internacional por una pequeña granja-quesería de un pueblo de Cantabria hacía que el nombre de El Pendo estuviera por todas partes. Fueron muchos los que, a partir de ese momento, sintieron la necesidad de hacerse con un ejemplar de Nos Veremos, el queso que arrasó en la última edición de los World Cheese Awards y que hizo que aumentaran drásticamente las ventas de este proyecto familiar las pasadas Navidades. De entre los 5.200 quesos que fueron presentados, y que llegaron desde 46 países diferentes, hubo uno elaborado con leche de vaca de raza Jersey (de ganadería propia), con una maduración de entre tres y cuatro meses, que se desmarcó de todos los demás.

No era la primera vez que la Quesería El Pendo se iba con las manos llenas de este concurso en el que algunos de sus quesos -desde 2018- ya habían obtenido bronce y plata, pero no terminaba de llegar la máxima distinción. En esta ocasión, la plata fue para Carburo, del que también hablamos con Andrés Pérez en la entrevista que te dejamos a continuación. Antes, aunque sabemos que lo que te interesa es probar sus premiados quesos a la mayor brevedad, te proponemos que vayas a verles a Escobedo de Camargo, pueblo situado a solo 14 kilómetros de Santander. Gracias a las visitas guiadas podrás, además de degustar sus creaciones, darles de comer con la mano a sus ovejas, deleitarte con sus vacas de raza Jersey, montar en un burro y, lo más importante de todo, ser conscientes de la importancia de la ganadería y de los rebaños a nivel medioambiental.

"Siempre decimos que somos el Silicon Valley de los quesos, porque nosotros también empezamos en un garaje", reconoce con orgullo Andrés después de confirmarnos que solo son tres personas en esta pequeña empresa que aún tiene que darnos muchas alegrías.

El Pendo es una quesería muy joven. ¿Cómo os dio a los hermanos por meteros en esta aventura?

Nuestros abuelos eran ganaderos, pero es verdad que nadie de nuestra familia se ha dedicado nunca a producir quesos. Pero a nosotros siempre nos han gustado mucho las ovejas, recuerdo que la primera, que estaba perdida en el monte, me la regalaron cuando tenía 14 años. Y mi hermano y yo fuimos metiendo cada vez más ovejas hasta que decidimos que nuestro hobbie iba a pasar a convertirse en nuestra profesión. Y la quesería no es más que una consecuencia de nuestra ganadería, ya que la leche que usábamos al principio para hacer los quesos era la que producían nuestras ovejas. Con el tiempo, las cambiamos por las vacas Jersey que tenemos ahora mismo.

Oro y plata en la última edición de los WCA. No está nada mal para unos "recién llegados". ¿Qué han supuesto estos reconocimientos?

Claramente, el oro ha sido un espaldarazo muy importante para nuestra quesería. Porque en ediciones anteriores habíamos ganado plata y bronce, pero la repercusión que ha tenido a nivel de ventas y de prestigio ha sido mucho mayor este año. Hemos notado un impulso muy importante, ten en cuenta que justo veníamos de cambiar nuestra forma de hacer queso, habíamos cambiado las ovejas por las vacas y no podemos estar más contentos de haber recibido esa medalla de oro. Esto solo puede significar que estamos haciendo las cosas bien y nos anima a seguir creciendo, no vamos a conformarnos con lo que hemos conseguido hasta ahora.

¿Qué destacarías de cada uno de los quesos premiados? ¿Qué crees que ha llevado el jurado a valorarlos tan positivamente?

Carburo es un queso tierno ahumado que es muy fácil de comer y que, al ser muy fundente, se puede utilizar para cocinar. Eso es lo que más destacaría de él. Y de Nos Veremos destacaría su color, su sabor y su textura, que es algo que ya veníamos trabajando mucho con nuestros quesos de oveja y que hemos sabido trasladar muy bien a la hora de empezar a hacer quesos de vaca. Más allá de que está muy rico, me gusta mucho su elasticidad y su amabilidad. El hecho de que cuando lo llevas a una casa le guste a todo el mundo, desde los niños hasta los abuelos, es algo que valoramos mucho. Es lo que siempre hemos buscado, por eso no trabajamos con quesos súper fuertes, sino con tiernos y semicurados. Siempre hemos elaborado quesos que se puedan comer todos los días.

Los nombres de ambos son muy particulares también. ¿Cómo surgieron Nos Veremos y Carburo?

Carburo es una cueva que hay cerca a nuestro pueblo y creemos que va muy bien con el tema del fuego y de ese característico toque ahumado que tiene este queso. Nos Veremos fue más bien un homenaje a nuestro padre, ya fallecido, porque trabajaba en una mina que llevaba ese nombre. Nos parece muy bonito poder recordarle de esta manera. También nos lleva a nuestros orígenes, en la cuenca minera de Torre del Bierzo. Estamos muy orgullosos de nuestro pasado minero.

¿Actualmente cuántas ovejas y vacas tenéis en Escobedo de Camargo?

Las ovejas que tenemos ahora mismo son para producir corderos. Ya no las ordeñamos ni producimos quesos de oveja. Ahora estamos enfocados en las vacas Jersey, que son pequeñitas, de color marrón, muy manejables, con un carácter dócil... Y, además, tienen mucha grasa y mucha proteína, por lo que son ideales para hacer queso. Nosotros nos dimos cuenta de que el sector ovino estaba muy mal cundo vimos que pequeñas queserías francesas estaban cambiando sus quesos y cabras por vacas Jersey. Así que nos pusimos a investigar y nos dimos cuenta de que ese cambio nos podía encajar a nosotros también. Obviamente, hubo que adaptarse, pero estamos muy contentos. Los partos son súper fáciles, está súper bien adaptada a Cantabria (aunque esta raza viene de Canal de la Mancha y ellos las han importado de Dinamarca)... Todo ha sido para mejor porque hemos mucha más facilidades en cuanto a veterinarios, cooperativas, automatizaciones, etc.

¿Y cómo es la alimentación de estas vacas Jersey que tantas alegrías os están dando?

Pues, básicamente, se alimentan del pienso que compramos en nuestra cooperativa y el forraje que producimos nosotros. Cantabria es una zona particularmente buena para producir leche de vaca, en nuestras fincan se encuentran muchos más cortes que en otras zonas de España, y se da una hierba, un silo y un heno -que nosotros mismos cosechamos- de muchísima calidad. Y es es lo que comen nuestras vacas.

¿Escobedo de Camagargo es un pueblo de tradición quesera o sois los únicos que os dedicáis a esto allí?

Es uno de los únicos pueblos que sigue siendo muy ganadero, aunque no quesero, de los que pertenecen al Ayuntamiento de Camargo. Aunque, obviamente, el hecho de que estemos a tan solo 14 kilómetros de Santander, ha hecho que cada vez estemos más influenciados por la ciudad. Yo no recuerdo que en Escobedo se dedicara nadie a hacer quesos para ir vendiéndolos por las casas. Sí me suena que la gente hiciera queso fresco en sus casas, pero no que hubiera una tradición quesera potente. Esto sí lo había, en cambio, de la zona de donde viene nuestra familia de León, que era un pueblo de alta montaña en el que no se vendía la leche. Solo había dos opciones cuando los animales daban leche: o te la bebías o la transformabas en queso.

¿Cómo han sido las Navidades a nivel de ventas? Con esos premios tan recientes lo habréis notado...

Afortunadamente, esos premios han aumentado las ventas. La Navidad de por sí ya es un época de bastante trabajo, nosotros siempre aprovechamos para ofrecerle a la gente la posibilidad de acercar los productos de la Cantabria rural a la mesa. No hay mejor día para disfrutar de esos productos que, aunque los tenemos cerca, no los solemos tomar a menudo, que el día de Nochebuena o el de Navidad. Estás con la familia, charlas con ellos acerca de este tipo de alimentos...

En este momento del año a qué se dedican principalmente los hermanos Pérez?

En la granja-quesería el trabajo va cambiando a lo largo del año. Cuando hay que producir forraje, es mi hermano Luis quien se dedica generalmente a ello. También es él quien está más con los quesos. Yo estoy más con la parte de ordeñar a las vacas, de las visitas guiadas y de las ventas. Luego está Lucía, que dedica más a los temas de gestión, de imagen, del contacto con los clientes... Todo eso a lo que nosotros no llegamos (risas). Porque tienes que tener en cuenta que los animales dan mucho trabajo y cuando piensas que vas a tener un día tranquilo, de repente tienes que inseminar a una vaca, o tienes que llamar al veterinario porque se ha puesto de parto...

¿Estáis trabajando en algo nuevo que nos podáis contar en primicia?

Pues justo estamos ahora con un proyecto con el que queremos vincular nuestro queso con el mundo de la cerveza, porque nos parece un maridaje perfecto que siempre nos ha encantado. Y no te puedo desvelar mucho más (risas), pero sí te puedo decir que la cosa va a ir por ahí este 2026. La idea es unir ambos mundos, ya sea lavándolos con cerveza, frotándolos con lúpulo... Vamos a innovar en esa dirección con algunos de nuestros quesos.