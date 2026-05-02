Rocío Ponce 02 MAY 2026 - 13:00h.

Nos colamos, gracias a Hiba Abouk, en el chiringuito de lujo más deseado de Ibiza. Un espacio gastronómico en plena naturaleza con el sello de Rafa Zafra

El restaurante de Fuengirola donde Hiba Abouk ha comido "el salmonete más rico de mi vida"

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Uno de los restaurantes más exitosos de Ibiza fue fundado en plena pandemia, en 2020. Ni la crisis ni la incertidumbre tumbaron un proyecto que, seis años después, sigue alcanzando récords. Casa Jondal se ha convertido en un exclusivo espacio ubicado en Cala Jondal que eleva la experiencia del chiringuito hacia la alta gastronomía gracias a una carta basada en el producto premium y un espacio privilegiado y decorado para sentir la calma (aunque estés rodeado por 400 personas).

Minimalista, elegante y chic. Las plantas, la madera, los elementos de rafia y los tonos claros dominan el lugar, desde el chiringuito hasta la arena en la que se asientan tumbonas y sombrillas y desde las que puedes pedir lo que quieras de su kiosko. Para la actriz Hiba Abouk, que siempre hace una o varias escapadas a Ibiza al año, Casa Jondal es, como para muchos otros famosos nacionales e internacionales, uno de sus restaurantes preferidos.

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"Mi lugar favorito en el mundo", decía la intérprete que pasó unos días de vacaciones recientemente en Ibiza. En las fotos que compartió de su comida en Casa Jondal descubrimos algunos de los hits, como las ostras, el carpaccio de gamba ‘homenaje a El Bulli’, las almejas en salsa, su icónico trikini de salmón ahumado, caviar y bogavante y las tostas de caviar. En la carta destacan carnes, pescados y mariscos que pueden comerse con técnicas como las brasas, en crudo y con ese estilo tan personal que firma su chef.

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Pero Hiba no es la única que ha elegido Casa Jondal; también han probado sus platos desde Leonardo DiCaprio a Jeff Bezos, pasando por Messi, Bono, Dua Lipa, Naomi Campbell, Tamara Falcó y Eugenia Martínez de Irujo, entre muchos otros. Una lista de clientes VIP envidiable y de la que pocos restaurantes del mundo pueden presumir. Vicky Martín Berrocal lo definió como el "p*** paraíso" y confesó que sus platos le despiertan una "debilidad máxima".

La protagonista de series como ‘El Príncipe’ y ‘Eva & Nicole’, presumió en sus redes sociales de su amistad con Rafa Zafra, responsable de que la cocina de Casa Jondal sea un referente absoluto de las Islas Baleares, pero también de todas las costas españolas. Este chef sevillano, de la "escuela" de elBulli, no cuenta con ninguna Estrella Michelin actualmente, pero sí con grandes proyectos que triunfan tanto en Barcelona como en Madrid (Estimar, Bikini Bar, Casa de Comidas, Rural y Amar Barcelona) sin faltar a la temporada ibicenca con Casa Jondal.

Con la nueva temporada recién inaugurada en Ibiza, Casa Jondal abre de nuevo sus puertas a la clientela que llena su agenda con reservas que llegan desde todos los puntos del mundo. Pies en la arena, mesas que se cuelan entre las sabinas de una cala mágica que engancha al que la visita.

El ticket medio por persona ronda los 250 euros, pero la cuenta puede ascender hasta cuatro o cinco cifras según los vinos con los que riegues la comida, los platos que pidas concretamente y la cantidad. Y aunque aún puedes probar suerte con la reserva, lo más seguro es que ya te encuentres con dificultades para conseguir una de sus cotizadas mesas, especialmente en los meses de verano, puentes y días festivos.

Así es Cala Jondal

Es una de las playas más conocidas de la isla y de las preferidas por los famosos. Ubicada al sur de la isla, Cala Jondal pertenece al municipio de Sant Josep y llegar hasta ella es sencillo. Aunque parece que la mayoría de sus usuarios no llega en coche, sino en yate, en sus aguas es habitual ver muchos de estos barcos de lujo fondeando en busca de tranquilidad, una estampa de naturaleza única y también la buena gastronomía y ambiente de la cala.

Si hay que denominarla de algún modo, sería con el famoso 'quiet luxury', lejos del tecno o las fiestas más ruidosas que pueden caracterizar a la isla, este rincón se acerca a ese concepto de lujo silencioso, tranquilo y discreto. Aunque en los meses de verano, por la cantidad de visitantes, esto también se complique un poco.

Esta playa se consolida como uno de los epicentros gastronómicos y de ocio más exclusivos de Ibiza. Y no solo por Casa Jondal, a lo largo de sus 350 metros también nos encontramos con Blue Marlin Ibiza (que combina fiesta y cocina fusión mediterránea-oriental), Yemanjá (con más de 30 años de historia y comida tradicional española) y Tropicana Beach Club (otro de los clásicos, con cocina tradicional ibicenca y marinera y deliciosos desayunos).