Es una receta moderna, fresca y llena de matices que demuestra que la cocina más deliciosa no siempre necesita complicaciones

Ñoquis de guisantes: una receta fácil, deliciosa y muy saludable

Compartir







Hay recetas que nacen para convertirse en clásicos instantáneos. No necesitan ingredientes imposibles ni largas horas en la cocina. Simplemente encuentran el equilibrio perfecto entre sabor, textura y frescura. Y eso es exactamente lo que ocurre con esta pasta con pesto de pistacho, ricota, limón y calabacines salteados.

Si estás buscando una alternativa ligera a las tradicionales salsas de tomate o nata, esta propuesta puede convertirse en una de tus favoritas del verano. Es cremosa sin resultar pesada, aromática sin ser invasiva y sorprendentemente sencilla de preparar.

PUEDE INTERESARTE La pasta a la puttanesca: la receta de un clásico italiano con origen español

El verdadero encanto de esta receta reside en la combinación de ingredientes que, a priori, podrían parecer muy diferentes entre sí. La intensidad delicada del pistacho, la suavidad de la ricotta, el toque vibrante del limón y la dulzura natural de los calabacines crean una salsa llena de matices que transforma completamente un plato tan cotidiano como la pasta.

Fusili: la pasta perfecta para la salsa

Elegir la pasta adecuada es mucho más importante de lo que parece. Aunque muchas veces prestamos toda la atención a la salsa, el tipo de pasta puede marcar una diferencia enorme en el resultado final. En esta receta, los fusili son una de las mejores opciones posibles.

Su característica forma en espiral permite atrapar cada gota de salsa, haciendo que cada bocado esté lleno de sabor. Las curvas y pliegues de esta pasta actúan como pequeñas cavidades donde el pesto de pistacho, la ricota y el limón quedan perfectamente adheridos. El resultado es una experiencia mucho más equilibrada que con otras variedades más lisas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Además, los fusili tienen una textura firme que combina especialmente bien con la cremosidad de la salsa y con los trozos de calabacín salteado.

Sin embargo, existe otro detalle fundamental que muchas veces pasa desapercibido y que puede marcar la diferencia entre una pasta correcta y una pasta espectacular, el agua de cocción.

Ese líquido aparentemente simple contiene parte del almidón liberado por la pasta durante la cocción. Cuando se incorpora a la salsa, ayuda a emulsionar todos los ingredientes y consigue una textura mucho más sedosa y homogénea.

Gracias a este pequeño truco, la ricota se integra mejor, el pesto adquiere más cuerpo y la salsa abraza la pasta de una forma mucho más natural.

Pistacho, ricota, limón y calabacín

Cada ingrediente aporta una personalidad diferente y, juntos, consiguen una armonía extraordinaria.

El pistacho es el alma de la receta. Su sabor delicadamente tostado aporta profundidad, carácter y un punto ligeramente dulce que sirve de base para todo el conjunto. Convertido en pesto, crea una salsa diferente a la tradicional versión genovesa, con una textura más suave y un perfil aromático especialmente elegante.

La ricotta introduce cremosidad y equilibrio. Su sabor suave permite que el pistacho siga siendo protagonista, al mismo tiempo que aporta una textura ligera y aterciopelada. Es precisamente esta cremosidad la que convierte la salsa en algo tan especial.

Después aparece el limón. Su acidez aporta frescura, despierta todos los sabores y evita que el plato resulte pesado. Un poco de ralladura y unas gotas de zumo son suficientes para transformar completamente el resultado.

Por último, los calabacines salteados añaden textura y un agradable toque vegetal. Cuando se cocinan correctamente mantienen una ligera firmeza y desarrollan una dulzura natural que combina maravillosamente con los demás ingredientes.

El resultado es una receta equilibrada, luminosa y muy diferente a las propuestas de pasta más tradicionales.

Una receta perfecta para los días de calor

Uno de los grandes atractivos de esta pasta es que consigue ser reconfortante sin resultar pesada. Mientras muchas recetas de pasta recurren a salsas densas y contundentes, esta apuesta por ingredientes frescos que aportan sabor sin saturar el paladar.

Por eso funciona especialmente bien durante la primavera y el verano. El toque cítrico del limón aporta una sensación refrescante inmediata. El calabacín introduce ligereza y frescura. La ricota suaviza el conjunto y el pistacho añade complejidad sin restar equilibrio.