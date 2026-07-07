Universo Calleja 07 JUL 2026 - 00:21h.

La actriz mantiene una sincera conversación con Jesús Calleja sobre los episodios más complicados de su infancia

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Hiba Abouk se suma a la aventura en China en 'Universo Calleja'. Antes de reunirse con el resto del grupo en el barrio musulmán de Xi'an, Jesús Calleja ha ido en su encuentro. Juntos, presentador y actriz, han mantenido una sincera conversación, en la que ella se ha abierto como nunca sobre su infancia, recordando algunos de los episodios más duros de su vida, en concreto, el alcoholismo de su padre.

La actriz, española de origen árabe, comparte con el presentador la historia de cómo sus padres llegaron a España: "Llegan en el 76. Mi padre llega a trabajar ya. Es un hombre con un espíritu muy abierto y le gustaba mucho Europa. Le encantaba Madrid, llegó a Madrid y se enamoró". A raíz de esto, Hiba Abouk habla en profundidad de la figura de su progenitor:

"Era bróker. Venía de una familia muy humilde, pero era un tipo muy inteligente y supo hacer dinero", cuenta Hiba antes de confesar: "Hizo dinero y se arruinó". Tras esta afirmación, Jesús Calleja le pregunta al respecto y la actriz le explica que "Madrid le atrapó": "Era alcohólico. Perdió el trabajo y mucho dinero", cuenta.

"Tener una persona con alcoholismo en casa es complicado"

Todo ello ocurrió cuando ella apenas tenía 8 años. Una etapa sobre la que la actriz guarda recuerdos muy difíciles. "Tener una persona con alcoholismo en casa es complicado", añade. Fue a raíz de esto cuando la madre de Hiba tuvo que ponerse a trabajar: "No había trabajado en su vida, pero con cuatro hijos y queríamos seguir manteniendo un nivel de vida, que obviamente no se pudo".

"Yo empecé a trabajar con 15 años", dice la actriz al presentador, quien se muestra muy sorprendido con su historia: "Me estoy quedando petrificado". Y es que, hasta el momento, la actriz nunca había hablado con tanto detalle sobre este capítulo de su vida. También la actriz le ha contado a Jesús Calleja que "su padre lleva un año sin beber".

Durante ese duro periodo de su infancia, el teatro se convirtió en su vía de escape y refugio: "La única actividad gratuita en el cole era hacer teatro y me apunté. Entonces ahí flipé porque me encantaba memorizar los textos, subir al escenario... Y cuando me subía al escenario era muy terapéutico, me olvidaba de absolutamente todo".