Lorena Romera 07 JUL 2026 - 09:00h.

La reacción de la ex de Suso Álvarez a su boda provoca una reacción de críticas en redes

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La boda de Marieta y Suso Álvarez no deja de generar todo tipo de titulares. Incluso varios días después. Ahora ha sido a raíz de la polémica que ha surgido en redes sociales. Mandy, exnovia del colaborador, ha compartido una publicación en Instagram en la que lanzaba una reflexión en la que hacía alusión sobre el enlace de su expareja. Unas palabras por las que le han llovido las críticas de los usuarios. Tanto, que se ha visto obligada a defenderse.

Todo ha estallado a raíz de un vídeo publicado por Mandy en el que se la ve bailando en su casa con unos rótulos que dicen: "Tus exs casándose mientras tú: organizando un viaje sola a Bali, ilusionada con lo que estudiarás en Septiembre y confiando en el proceso. ¿Se te ocurre algún motivo más para celebrar?".

Como era de esperar, las reacciones de los usuarios de redes no tardaron en llegar. Aunque algunos mensajes llegaron desde el "respeto y el cariño" sugiriéndole que "cuando eres feliz no se necesita nombrar a nadie", la mayoría han sido mucho más tajantes.

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Comentarios como "estás despechada", "se te nota lo mal que te sienta" o "se nota que te escuece que se case y no sea contigo", se pueden leer en la publicación, donde la acusan una y otra vez de "no haber pasado página".

Lejos de quedarse callada o borrar la publicación -algo que sí ha llegado a plantearse-, Mandy ha afrontado la situación compartiendo unos stories para aclarar el sentido de sus palabras: "De verdad pensáis que una enfermera del turno de noche, que acabo de hacer 10 horas y esta noche vuelvo, ¿tengo tiempo de ser mala o de estar pensando en la vida de los demás? No, es una reflexión que he hecho a raíz de ver un vídeo".

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Ante la insistencia de quienes aseguran que sigue dolida, Mandy se ha mostrado tajante: "Os aseguro que no lo estoy. Solo estoy feliz por tener la vida que he elegido", ha respondido, insistiendo en que "vídeo trata de mí y de lo imprevisible que es la vida".

Además, ha querido dejar claro que no se refiere en exclusiva al colaborador, ya que habla de "exs" en plural, ya que son tres exparejas suyas las que se han casado, contando ahora con Suso Álvarez. Sin embargo, invita a todos aquellos que la juzgan, a tener "un ex famoso que les salga todo el día" en redes sociales y en televisión, a ver cómo lo gestionarían.

Aclara de buen rollo el motivo de su ruptura con Suso

Aprovechando el revuelo de sus seguidores, Mandy ha aclarado el motivo por el que su noviazgo con el colaborador llegó a su fin cuando un usuario le ha preguntado si algún día contará lo que pasó: "Que las relaciones se acaban cuando las personas son diferentes, poco más".