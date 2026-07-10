Redacción Gastro 10 JUL 2026 - 11:01h.

Esta receta del chef asturiano te salvará la mañana cuando el calor y la pereza aprieten

La receta de la tortilla del chef José Andrés en menos de un minuto: "Es la mejor de la historia de la humanidad"

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Ya nadie duda de la importancia de incluir proteínas en el desayuno para el bienestar del resto de la jornada. En verano son además clave para mantener la hidratación a nivel celular, especialmente las que contiene el huevo. En estos días de altas temperaturas, el cuerpo sufre un estrés térmico constante por lo que una buena tortilla, como la que prepara el chef José Andrés, hecha en el micro y en apenas un minuto es la solución ideal para empezar la mañana fresco y bien alimentado.

A los beneficios de la proteína del huevo hay que sumarle que con esta tortilla, marca del chef asturiano, se hace en apenas 45 segundos o un minuto de microondas. Así que es la mejor noticia si quieres tener un desayuno completo sin pasar por encender los fogones en estas calurosas mañanas estivales.

José Andrés, responsable de World Central Kitchen , va por libre y no tiene nada de purista. A esta receta, que se ha hecho viral, le añade mayonesa para hacerla más cremosa y al mismo tiempo sabrosa: "La mejor tortilla de la historia de la humanidad", ha dicho.

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Tanto es así que de esta receta hay decenas de versiones en internet porque cada uno la ha adaptado para hacerla según su propio gusto, a partir de la original 'by' José Andrés.

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Cómo preparar "la mejor tortilla de la historia"

El chef con dos estrellas Michelin asegura que queda extrajugosa por este poco de mayonesa que le agrega a los huevos batidos, aunque también puedes hacerla con uno solo.

El truco de la mayonesa garantiza que la tortilla no se reseque aunque la cocines en el microondas, donde las altas temperaturas y la rapidez de la cocción suelen dejar el huevo gomoso y con una textura poco agradable en boca. José Andrés, sin embargo, le pone mayonesa y suaviza ese efecto que le aporta humedad, grasa y un sabor más agradable.

Para un huevo basta una cucharada de mayonesa. A continuación engrasa con unas gotas de aceite de oliva o mantequilla el recipiente en el que vas a mezclar todo y que finalmente ira al microondas. Extiende bien el aceite por todo el recipiente y así evitarás que la tortilla se pegue. Esto, además permitirá que la saques con facilidad en el momento de comerla.

En solo 40 ó 45 minutos, dependiendo de la consistencia que prefieras, tendrás listo un desayuno de verano, sin pasar calor, sin fuego, sin grandes esfuerzos, pero sobre todo, nutritivo y saludable. Y podrás decirle adiós a las galletas y a las mermeladas llenas de azúcar.