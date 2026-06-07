Rocío Ponce 07 JUN 2026 - 13:00h.

Ponemos el foco en El Pollo para conocer su cocina, los platos que triunfan y el estilo de un bar indie que adoran Rosalía y su hermana

De 14 quilates: cómo hacer el bizcocho de aceite de oliva con naranja favorito de Rosalía

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Sabemos que Rosalía es una importante embajadora de la gastronomía local. La cantante, desde que saltó a la fama, ha recomendado algunos de sus bares favoritos, cocinado bizcochos, empanadas argentinas, pollo teriyaki y hasta tortilla para las redes o programas de televisión. Siendo catalana, no ha dudado en poner el foco en algunos de sus lugares preferidos para comer como La panxa del Bisbe, Xemei, Bar el Pla y Shunka, pero también comentó dónde ir a probar “la mejor tortilla de patatas” de la Ciudad Condal y es en un bar con aspecto de ser el de toda la vida, de barra metálica y expositor acristalado.

Desde entonces, este bar de tapas renovado destaca por sus pinchos de tortilla, que son de lo más pedido por todo el que entra. Se llama El Pollo, lleva cinco años conquistando cada vez a más barceloneses y turistas y está situado en El Raval (en Carrer del Tigre, 31). Ahora, además de tener el apoyo de Rosalía, también tienen el de su hermana.

Conocida como La Pili, la hermana mayor de la estrella ejerce como su estilista personal, directora creativa y principal apoyo emocional y profesional. En la vorágine que supone ser parte del equipo de Rosalía, Pili también se dedica a ir mostrando en su perfil de Instagram los lugares en los que paran a comer y los platos que adoran.

Una de sus últimas recomendaciones ha sido precisamente El Pollo, donde degustaron una serie de tapas y raciones con influencias de la cocina vasca (debida a sus socios, los bilbaínos Aimar Córdoba y Javier Sánchez), pero con un sello creativo y de autor. Eso sí, nada de precios por las nubes, un bar de toda la vida, con barra metálica, servilleteros de papel y donde se siente barrio porque su intención es crear un ambiente familiar y de amigos. Uno de esos lugares de Barcelona en los que se puede comer a precio algo más ajustado y recomendado con un Solete de la Guía Repsol.

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¿Su llave al éxito? Combinar como nadie el bar tradicional de tapeo español con otros platos mucho más elaborados y sorprendentes que no esperas ver en esta carta, como el meloso de cordero, la merluza de anzuelo o la caballa marinada.

En la reciente visita de La Pili no faltaron platos clásicos de la casa, como su jugosa caballa ahumada, tampoco las ostras del Delta del Ebro a la bilbaína, las gildas en su versión más clásica, los chipirones rellenos en su tinta y una ensaladilla fresca de pimientos asados, entre otros pintxos. Seguramente no se resistieron a otro de los platos que más se pide, concretamente un postre, la tarta de queso de La Viña que clavan y a la que no le han cambiado nada (no es necesario).

Cómo es su famosa tortilla

Son tortillas de influencia vasca hechas al momento, increíblemente melosas y bastante líquidas. La básica lleva cebolla, pero las especiales van cambiando según la época del año, habiendo opciones como tortilla de bonito, de gambas al ajillo, de jamón y queso, de trompetas de la muerte, de chorizo, etc.

Así la definen en sus redes sociales: “Humilde y suculenta. Manjar de eternos debates. La mejor para algunos, de las mejores para otros… la número 2,3, 4, 5… La 10, la 20 o el número que sea. Hace muchos años se saboreaba poco una buena tortilla en la ciudad, o por lo menos no la conocía como a mí me gustaba. Por esa razón decidí ir a por ello con la emblemática receta que había aprendido de mi amama, que con los años había mejorado por extrañar la tortilla del País Vasco, mi tierra, y por gusto, claro. Me hace risa cuando amigos me dicen que han soñado con mi tortilla. Realmente no sabemos estar en ningún ranking, pero sí sabemos que es la tortilla de tus sueños”.

Cuánto cuesta comer ahí

Sus famosos pintxos de tortilla de patatas rondan los 6/7 según cuál elijas (básica, con más ingredientes). Las tapas y raciones van desde los 7 a los 15/20 euros, según lo que elijas. Por tanto, se puede comer allí por unos 25€ por persona, incrementándose hasta los 40, valorando las bebidas, vino, etc. y tipo de platos que pidas. Por cierto, tienen también cócteles, sumándose así a las experiencias gastro más de moda.

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