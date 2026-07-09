Lidia González 09 JUL 2026 - 21:36h.

La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ invita a rostros televisivos, actores y humoristas al bautizo de su hijo Antoñito

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Noemí Salazar ha tirado la casa por la ventana con la celebración que va a hacer, ya que es algo con lo que lleva soñando incluso antes de tener a su hijo. La protagonista de 'Los Gipsy Kings' invita a casi mil personas al bautizo de Antoñito. La influencer, que ha tenido muchos problemas de salud del estrés de los preparativos, repasa todos los nombres junto a su marido para hacer los últimos retoques y desvela la impactante lista de famosos que acuden. Un evento rodeado de celebridades para festejar la presentación de su hijo a Dios. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

La que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’ ha asegurado que enfrentarse a este momento ha sido algo muy complicado y que ha tenido que hacer encaje de bolillos para poder finalizar la lista. A pesar de todo, el recuento final de invitados asciende a una desorbitada cifra que ha desvelado frente a las cámaras de mtmad.

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Además, la creadora de contenido, que ha renovado su terraza, ha develado algunos de los nombres de los invitados más VIPs que van a asistir a esta fiesta. Desde rostros televisivos muy conocidos, actores y humoristas, hasta compañeros de profesión, la influencer ha decidido hacer una celebración por todo lo alto. “Me voy a creer Maluma”. Además, recibe la llamada de una persona muy especial que no piensa perderse este gran momento.

El método infalible de Noemí Salazar para que nadie se cuele en el bautizo

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Sin embargo, la influencer ha expresado una gran preocupación por esta elevada cifra de invitados. La protagonista de 'Los Gipsy Kings' cuenta el método infalible que ha ideado para que nadie se cuele en el bautizo. Más sincera que nunca, la creadora de contenido explica cómo va a evitar que esto suceda, algo a lo que se ha tenido que enfrentar en más de una ocasión: “Se apuntan sin ser llamados, la gente no tiene orgullo”.